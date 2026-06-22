blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon la directrice générale de Sulzer, Suzanne Thoma, une panne générale d’électricité en Suisse constitue un scénario extrême. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JEUX OLYMPIQUES: Le conseiller fédéral Martin Pfister parlera lundi devant les médias du soutien du Conseil fédéral aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038.

JEUNES ET NUMERIQUE: Des associations veulent éloigner les enfants du «tout numérique». Elles doivent lancer lundi à Genève un réseau romand et dévoiler deux pactes pour les familles.

FOOTBALL: Finalistes de l'édition 2022, l'Argentine et la France ont l'occasion de valider leur ticket pour les 16es de finale du Mondial 2026 lundi.

Vu dans la presse

ENERGIE La directrice générale de Sulzer, Suzanne Thoma, estime qu’un blackout coûterait à la Suisse environ un milliard de francs par jour, selon une interview accordée à CH Media. Elle souligne toutefois qu’une panne générale d’électricité constitue un scénario extrême. Selon Mme Thoma, le risque le plus probable en l’absence d’accord sur l’électricité avec l’Union européenne est une hausse des coûts liés à la stabilité du réseau et une sécurité d’approvisionnement moins fiable.

Sans intégration au marché européen de l’électricité, la Suisse devrait investir davantage pour garantir l’équilibre de son système électrique. La dirigeante qualifie cette situation de «but contre son camp» pour la Suisse, estimant qu’elle entraînerait des coûts supplémentaires et une moindre efficacité du système énergétique. Montre plus

ENERGIE: Le directeur de EWZ, Michael Baumer, estime dans un entretien accordé à la Neue Zürcher Zeitung que le débat sur la construction de nouvelles centrales nucléaires est peu pertinent. Selon lui, celles-ci ne pourraient pas contribuer à temps à l’atteinte des objectifs énergétiques fixés pour 2050. La priorité doit être donnée au développement des énergies renouvelables.

Michael Baumer met également en garde contre les conséquences d’une absence d’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’Union européenne. Sans intégration au système électrique européen, la Suisse devrait compenser elle-même les fluctuations du réseau et construire davantage de centrales de réserve pour se prémunir contre les pannes. «Cela coûterait extrêmement cher», souligne-t-il, ajoutant que la facture serait finalement supportée par les consommateurs d’électricité.

JUSTICE: Un chauffeur ukrainien a été condamné dans le canton de Vaud à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour avoir transporté des composants destinés à des mines antipersonnel, rapporte le Blick. Les pièces, fabriquées par impression 3D, avaient été découvertes en mars 2026 lors d’un contrôle douanier sur l’aire de repos de Pierre-Féline. Des analyses menées par l’armée suisse et le service de renseignement ont conclu qu’il s’agissait d’éléments entrant dans la fabrication de mines antipersonnel.

Une fois assemblées, ces armes sont conçues pour exploser au contact ou même à la simple proximité d’une personne. Le Ministère public de la Confédération a reproché au conducteur de ne pas avoir suffisamment vérifié la nature suspecte de la cargaison qu’il transportait. Il a ainsi été reconnu coupable et condamné avec sursis.

MOBILITE DOUCE: A Genève, les vélos à assistance électrique (VAE) sont désormais plus nombreux que les vélos classiques, selon le comptage annuel de Pro Vélo, rapporte Le Courrier. Les VAE, vélos cargo et trottinettes représentent ensemble la majorité des usagers, alors que les vélos traditionnels sont passés de 75% du trafic cycliste en 2018 à 35% en 2026. Cette évolution est notamment attribuée aux aides publiques à l’acquisition.

Malgré cette progression, la part des femmes recule de 41% à 38% des cyclistes, un phénomène que Pro Vélo relie au manque d’infrastructures sûres. Le Jardin anglais est devenu le point le plus fréquenté avec 1263 vélos par heure, devant la Voie verte. L’association réclame des aménagements continus et sécurisés, conformément à la loi fédérale sur les voies cyclables, et utilisera ces données pour appuyer ses discussions avec les autorités.

VOTATIONS: Les coprésidents du PS Cédric Wermuth et de Mattea Meyer ont vivement critiqué, dans un entretien accordé à CH Media, la campagne menée par l’Union démocratique du centre en faveur de l’initiative dite «des 10 millions». Cédric Wermuth a accusé l’UDC d’avoir repris en partie des «narratifs d’extrême droite» et de présenter de manière générale les personnes ne possédant pas la nationalité suisse comme un problème.

Mattea Meyer a, pour sa part, dénoncé une «campagne mensongère faisant des boucs émissaires». Les deux responsables socialistes considèrent par ailleurs le rejet de l’initiative comme une confirmation du soutien de la population à la voie bilatérale entre la Suisse et l’Union européenne.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.06.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Décès du musicien américain John Lee Hooker, l'une des figures de proue du Delta Blues.

- Il y a 100 ans (1926): Naissance du footballeur bernois Robert Ballaman à Reconviliers (BE). Il a été champion de Suisse avec Bienne (1947) et a réalisé deux doublés coupe-championnat avec Grasshoppers (1952 et 1956). Il a participé à la coupe du monde 1954 en Suisse. Il est décédé en 2011.

Le dicton du jour

A la Saint-Alban, On peut poser ses vêtements.