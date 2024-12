Genève: tentative d'extorsion et de meurtre - les deux frères restent en prison

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné samedi la détention provisoire des deux frères pour une durée de deux mois. (image d'illustration) Imago



Les points forts du jour

SUISSE-UE: Après la rencontre au niveau politique vendredi, avec la présence en Suisse de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, c'est au tour lundi des techniciens de prendre le relais. Ainsi secrétaires d'Etat, chefs d'offices fédéraux et autres experts s'entretiendront avec les médias ce lundi sur les dossiers européens négociés.

HANDICAP: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider présente aux médias des décisions prises vendredi par le Conseil fédéral concernant le handicap. La Jurassienne fixera l’orientation générale sur l'Initiative populaire fédérale «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) et évoquera les résultats de la procédure de consultation ainsi que le projet de loi sur l'égalité pour les handicapés.

FRANCE: Une journée de deuil national est prévue en France en hommage aux victimes du cyclone Chido, qui a dévasté l'archipel de Mayotte il y a plus d'une semaine, avec un moment de recueillement. Au moins 35 morts et quelque 2500 blessés ont été dénombrés à ce jour, mais le nombre réel de victimes pourrait être bien plus lourd.

Vu dans la presse

EXPLOSION – GE: Les deux prévenus dans l'affaire des colis piégés à Genève restent en prison. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné samedi leur détention provisoire pour une durée de deux mois, indique la Tribune de Genève.

Les deux frères, arrêtés mercredi dernier, sont prévenus de tentative d'extorsion et de chantage, en plus de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et d'usage d'explosifs.

AGRICULTURE: Alors qu'ils militent pour des prix plus équitables, beaucoup d'agriculteurs ne connaissent pas leurs marges sur certains de leurs produits. «De nombreux acteurs naviguent à vue», affirme l'économiste agraire et chercheuse à l'Université de Lausanne Dominique Barjolle dans les titres ESH.

Elle est la coautrice d'un rapport sur les marges réalisées dans les chaînes d'approvisionnement agroalimentaire vaudoises. Un moulin a ainsi appris au cours de la recherche qu'il perdait de l'argent avec le pain mi-blanc. Les agriculteurs ont de manière générale rechigné à donner leurs chiffres, ce qui témoigne de rapports de force inquiétants entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire, selon la chercheuse.

FINANCES: La Finma a créé le malaise avec les Etats-Unis en bloquant la transmission de certaines données exigées par le surveillant de la finance américaine, la Securities & Exchange Commission (SEC). Les sociétés de gestion suisses qui servent des clients américains sont en effet tenues de transmettre certaines informations.

En représailles, la SEC a averti ces dernières qu'elles ne sont plus dans la légalité, indique Le Temps. Les sociétés helvétiques ont jusqu'à janvier pour corriger le tir, au risque de se retrouver interdites de servir certains clients américains.

TECHNOLOGIES: Les employés doivent avoir droit à une formation dans le domaine de l'intelligence artificielle. La conseillère nationale Estelle Revaz (PS/GE) a déposé une initiative parlementaire pour aider la transition dans les secteurs fortement impactés par l'IA, révèlent le 24 Heures et la Tribune de Genève.

«La Suisse n'a pas su anticiper sa réglementation. Aujourd'hui, elle ne peut pas non plus manquer la question de son intégration dans le monde du travail», écrit-elle dans son texte. L'Etat doit à ses yeux s'investir, les entreprises seules n'ayant pas les moyens suffisants. Le projet de la socialiste a été cosigné par un élu de chaque parti.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Le criminel canadien Luka Rocco Magnotta, le «dépeceur de Montréal», est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du compositeur et chef d'orchestre français Marcel Landowski, artisan du renouveau de la vie musicale en France, notamment à l'Opéra de Paris. Il était né en 1915.

- Il y a 40 ans (1984): Une bombe explose dans le train Naples-Milan alors qu'il traverse un tunnel des Appenins. L'attaque fait 17 morts et 266 blessés. Le parrain Totò Riina, le chef de la Cosa Nostra, a été inculpé en 2011 pour avoir ordonné l'attentat.

- Il y a 60 ans (1964): Décès du conseiller fédéral PDC fribourgeois Jean Bourgknecht, chef du Département fédéral des finances de 1959 à 1962. Victime d'une attaque cérébrale en mai 1962, il ne pouvait plus parler ni écrire. C'est sa famille qui a annoncé sa démission le 3 septembre 1962.

- Il y a 70 ans (1954): Le médecin Joseph Edward Murray et son équipe réalisent avec succès la première transplantation rénale à Boston, au cours d'une opération de cinq heures et demie. Le jumeau Ronald Herrick a donné un rein à son frère Richard.

- Il y a 90 ans (1934): Mise en service du premier téléski à arbalètes du monde à Davos (GR). Cet engin a été développé par l'ingénieur suisse Ernst Constam.

- Il y a 220 ans (1804): Naissance du critique littéraire et écrivain français Charles-Augustin Sainte-Beuve. Représentant du romantisme, il est réputé pour ses critiques littéraires et la méthode d'écriture qu'il a employée. Il est décédé en 1869.

