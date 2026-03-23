blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'impression d'une «explosion du risque de cancer chez les jeunes» s'explique en partie par un biais émotionnel. Imago

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ÉDUCATION: Le président de la Confédération Guy Parmelin et le président de la Conférence suisse de l'instruction publique Christophe Darbellay présentent lundi le rapport sur l'éducation 2026. Ce document est très attendu au vu du niveau très bas des étudiants romands dans l'apprentissage du français. Moins de la moitié d'entre eux atteignent les objectifs fixés en orthographe, apprenait-on l'année dernière. Cette annonce avait suscité de vives réactions.

CRIMINALITÉ: L'Office fédéral de la statistique, ainsi que plusieurs cantons, présentent lundi les chiffres annuels 2025 de la criminalité. Le nombre d'infractions enregistrées en Suisse est en augmentation constante depuis trois ans. En 2024, les corps de police suisses ont recensé 563'633 infractions pénales, soit une hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Les délits numériques ont crû d'un tiers.

NEUCHÂTEL: Un directeur d'une société de maintenance aéronautique est jugé lundi à Neuchâtel pour homicides par négligence. L'avion, qui avait eu des problèmes au décollage et qui s'était écrasé à 600 mètres de la piste de l'aérodrome de Colombier le 5 juillet 2017, était inapte au vol, selon l'acte d'accusation. Les deux occupants de l'appareil ont été mortellement blessés.

ITALIE: Les Italiens vont connaître lundi après-midi le résultat de la réforme judiciaire sur laquelle ils se prononcent depuis dimanche. La réforme, très débattue, entend séparer les carrières des juges et des procureurs et modifie le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'organe qui supervise tous les magistrats et est en charge des affectations, mutations et promotions.

HOCKEY SUR GLACE: Lausanne accueille Genève-Servette lundi soir à Malley pour l'acte II du quart de finale des play-off de la National League de hockey sur glace. Les Lions vont chercher à égaliser dans cette série au meilleur des sept matchs après avoir perdu le premier duel à Genève samedi soir sur le score de 1-0. Dans l'autre partie de la soirée, Lugano, battu 3-0 samedi, reçoit Zurich.

CURLING: Les Suissesses ont remporté dimanche la médaille d'or aux Championnats du monde de curling à Calgary, au Canada. L'équipe du CC Grasshopper, emmenée par la capitaine Xenia Schwaller, a battu le Canada, pays hôte, 7-5 en finale.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 mars, c'est aujourd'hui la la journée météorologique mondiale. Commémorant l'entrée en vigueur de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale en 1950, elle souligne la contribution capitale qu'apportent les services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Il n'y a pas d'épidémie de cancers chez les moins de 50 ans en Suisse, assurent lundi La Liberté et Le Courrier, citant une étude de l'université de Fribourg publiée en mars dans la revue internationale Cancer Epidemiology. La hausse du nombre de cas de cancers dits «à début précoce», c'est-à-dire ceux diagnostiqués entre 20 et 49 ans, s'explique aux trois quarts par la croissance et le vieillissement de la population et dans une moindre mesure par une augmentation du risque individuel.

L'impression d'une «explosion du risque de cancer chez les jeunes» s'explique en partie par un biais émotionnel, indique dans les journaux Axelle Braggion, première auteure de l'étude. L'annonce d'un cancer chez un patient de moins de 50 ans marque davantage les esprits, ajoute-t-elle.

SUICIDE ASSISTÉ: La demande d'aide au suicide émanant de l'étranger a fortement augmenté ces dernières années en Suisse, écrivent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Plusieurs nouvelles organisations proposent des services, ce qui entraîne une guerre des prix et des accusations de motivations financières.

Les organisations d'aide au suicide ne peuvent pas être à but lucratif en Suisse, mais il n'existe aucun organe de surveillance. Dans le canton de Bâle-Campagne, où de nombreuses organisations sont implantées, le ministère public a traité près de 330 cas de défunts étrangers en 2024. Chaque cas coûte environ 910 francs aux contribuables.

FÉDÉRALES 2027: L'ancien chef de l'armée suisse Thomas Süssli vise un siège au Conseil national, affirment lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le commandant de corps de 59 ans a adhéré au PLR Lucerne au début de l'année. Selon les journaux, il a de réelles chances d'être élu, car le PLR dispose actuellement à Lucerne d'un siège au Conseil national, mais son représentant, Peter Schilliger, ne souhaite pas se représenter aux élections législatives fédérales de 2027.

En raison de la forte croissance démographique, le canton de Lucerne se verra en outre attribuer un élu supplémentaire à la chambre basse. Le chirurgien Thierry Carrel, âgé de 65 ans, souhaite, lui aussi, se présenter à l'élection pour le PLR Lucerne.

MARQUE: Le fabricant de chaussures On a remporté son long litige avec les autorités helvétiques au sujet de la croix suisse, relate lundi la Neue Zürcher Zeitung. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a assoupli sa pratique, permettant aux entreprises développant leurs produits en Suisse mais les fabriquant à l'étranger d'utiliser ce symbole sous certaines conditions.

On salue dans le journal cette modification de la pratique, qui reflète, selon fabricant de chaussures, une conception moderne du Made in Switzerland et tient compte de la réalité de la création de valeur suisse moderne.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): destruction la station spatiale soviétique Mir.

- Il y a 25 ans (2001): décès du Canadien David McTaggart, fondateur et premier président de l'organisation écologiste Greenpeace.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du musicien et chef d'orchestre argovien Pepe Lienhard ("Swiss Lady").

- Il y a 90 ans (1936): décès de l'homme politique zurichois Otto Lang, cofondateur du parti socialiste suisse. Né en 1863, il a été le principal représentant du marxisme orthodoxe au sein du PS.

- Il y a 260 ans (1766): la «révolte des chapeaux» éclate à Madrid. Quelque 50'000 personnes manifestent contre l'interdiction de porter des manteaux longs et des chapeaux larges.

Le dicton du jour

«S'il pleut à la Saint-Victorien, on ne ramassera que du foin».