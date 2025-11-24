Faille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL: On connaîtra la sentence à l'encontre de deux jeunes hommes habitant l'Arc lémanique soupçonnés d'avoir soutenu une organisation terroriste au Kosovo, entre autres en récoltant de l'argent à Genève. Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone va rendre son verdict lundi.

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES: Les femmes et les personnes queer en situation de handicap subissent deux à quatre fois plus de violence que la moyenne de la population, selon l'ONG Frieda. Pour rendre leurs préoccupations visibles, une campagne nationale de prévention «16 jours contre la violence faite aux femmes» 2025 démarre lundi dans toute la Suisse.

MARCHÉ AUX OIGNONS: Le Zibelemärit, traditionnel marché aux oignons, se tient ce lundi à Berne, perpétuant une tradition vieille de plusieurs siècles. Des producteurs locaux proposent leurs tresses d’oignons et autres spécialités artisanales dès l'aube. L’événement attire chaque année des milliers de curieux.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 24 novembre, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La violence à l’égard des femmes et des filles demeure l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues dans le monde. À l’échelle mondiale, près d’une femme sur trois a été victime de violence physique et/ou sexuelle de la part de son partenaire intime, de violence sexuelle d’un autre partenaire, ou des deux, au moins une fois dans sa vie. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women-day.

Vu dans la presse

RESEAUX SOCIAUX. Des chercheurs de l’Université de Vienne ont réussi à aspirer 3,5 milliards de numéros WhatsApp, ainsi que photos de profil et données sensibles. Plus de 8,4 millions de numéros suisses sont exposés, selon Le Temps. L’équipe a automatisé une simple fonction de vérification de comptes, récupérant jusqu’à 100 millions de numéros par heure. Si les conversations restent chiffrées, numéros, clés publiques, horodatages et photos publiques ont été accessibles. L’étude révèle que plus de la moitié des utilisateurs suisses affichent photo et statut. Les experts appellent à renforcer ses réglages de confidentialité, activer la vérification en deux étapes et rester vigilant face aux messages inconnus.

COMMERCE EN LIGNE. Zalando n’aurait pas déclaré pendant des années des erreurs de livraison et des surplus envoyés aux clients suisses, révèle le Blick. Le journal affirme que les articles retournés mais non déclarés seraient stockés comme marchandises bloquées chez le partenaire MS Direct, puis détruits. Un ancien employé estime la valeur de ces articles potentiellement non dédouanés à environ 100 millions de francs sur dix ans. Zalando rejette ces accusations: la part d’articles non identifiables représenterait moins de 1% des retours. L’entreprise s’est toutefois annoncée d’elle-même auprès de la douane suisse. Selon le tabloïd, les autorités examinent désormais le dossier.

CHIENS DE PROTECTION. En désaccord avec l'OFEV concernant le test fédéral des chiens de protection, le chef de l'Office de l'économie animale et des grandes cultures valaisan, Grégory Borgeat dit comprendre la grogne suscitée par des tests jugés arbitraires auprès des éleveurs valaisans. Il monte au créneau dans une interview accordée au Nouvelliste. Alors que le test est effectué «hors-sol», loin de la réalité des alpages (avec cinq moutons et un chien qui se trouve en terrain inconnu), le Valaisan le qualifie de «non-sens». Les autorités du Vieux-Pays réclament des évaluations en situation réelle, sur l’alpage où travaillent les chiens, dans leur environnement avec le troupeau entier et le berger, quitte à ce que ces dernières soient effectuées à l’improviste. L'objectif est d'éviter des déplacements chronophages et des risques sanitaires, alors même que la présence du loup a été repérée près d’un site de test.

COMMERCE EN LIGNE. Dans une interview accordée aux journaux d'ESH Médias dans le cadre du 20e anniversaire de la plateforme de vente en ligne QoQa, son fondateur, Pascal Meyer, annonce que sa société envisage de développer de nouveaux projets davantage écoresponsables. «Je pense qu'un des futurs rôles de QoQa sera d'encourager la seconde main ou le prêt de matériel entre les membres de la communauté», avance l'entrepreneur jurassien. Ces activités s'inscriraient en parallèle et non en remplacement de la vente en ligne qui a fait le succès de l'entreprise de Bussigny (VD).

HYDROCARBURES. L’Association des concessionnaires automobiles africains a adressé des reproches à la Suisse concernant la mauvaise qualité des carburants exportés, rapportent les titres Tamedia. Dans une lettre au conseiller fédéral Albert Rösti, le syndicat demande de «réexaminer et appliquer urgemment des prescriptions fixant des normes minimales de qualité pour les carburants vendus par les négociants suisses en Afrique». En toile de fond, des plaintes persistantes concernant des additifs nocifs tels que le plomb, le manganèse ou le fer. Selon les journaux, le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a répondu aux concessionnaires qu’il n’avait aucune influence sur les carburants commercialisés par des entreprises suisses.

CONSEIL NATIONAL. Maja Riniker a évoqué dans l’Aargauer Zeitung sa vie après son année de présidence du Conseil national. La PLR souhaite se représenter aux élections fédérales de 2027 et a assuré à son parti qu’elle soutiendrait le directeur de campagne Damian Müller. Elle reprendra également la présidence de la Fondation suisse de scoutisme en décembre. Après les élections, elle envisage de suivre une formation continue afin de pouvoir travailler aussi en dehors de la politique. Une fonction au Conseil fédéral l’intéresse moins, car elle estime que les libertés personnelles y sont très limitées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Le peuple suisse rejette à 52,7% l'extension des routes nationales. La Confédération doit renoncer à l'extension de six tronçons autoroutiers suisses.

- Il y a un an (2024): Décès de l'écrivain et journaliste alémanique Urs Allemann. Il s'était forgé une réputation d'auteur à scandale avec le récit «Babyficker» ("Baiseur de bébé") au début des années 1990. Il avait déjà remporté le prix suisse de littérature en 2014.

- Il y a 25 ans (2000): Sony sort sa console de jeu PlayStation 2 sur le marché européen.

- Il y a 30 ans (1995): La Nasa a un dernier contact radio avec la sonde spatiale Pioneer 11. Lancée en 1973, cette sonde avait pour mission d'explorer les planètes Jupiter et Saturne. Elle est passée par Jupiter en 1974, par Saturne en 1979 et est tombée à court de carburant en septembre 1995.

- Il y a 30 ans (1995): L'Estonie a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne (UE). Elle adhérera à l'UE en 2004.

Le dicton du jour

À Sainte-Flora, plus rien ne fleurira.