Abus sexuels dans les crèches: la Suisse romande aussi concernée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En Suisse romande, 22 signalements pour suspicions d’abus sexuels dans des crèches ont été transmis aux autorités cantonales entre 2020 et 2025, révèle la RTS. (image prétexte) IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TRAFIC: les automobilistes qui ont profité du long week-end de Pentecôte pour partir vers le Sud devraient s'informer du meilleur moment pour rentrer. Viasuisse annonce pour lundi une circulation dense à travers le tunnel du Gothard en direction du Nord. Petit espoir: à l'Ascension, la centrale routière avait constaté que le trafic était resté «dans des limites raisonnables» cette année, avec des bouchons de 10 kilomètres au maximum.

FOOTBALL: Qui des joueuses d'YB ou de Servette Chênois seront sacrées championnes de Suisse? Les deux meilleures équipes de la Women's Super League s'affrontent lundi à Berne (14h00) en match aller de la finale des play-off. Le retour aura lieu vendredi à Genève. Championnes en titre, les Bernoises ne partiront pas favorites face à un adversaire qui ne leur a pas beaucoup réussi ces dernières années: elles n'ont gagné aucun de leurs 21 derniers matches face à Servette Chênois. Le dernier duel entre les deux formations, en finale de la Coupe de Suisse, avait aussi tourné en faveur des Servettiennes.

Vu dans la presse

ABUS: En Suisse romande, 22 signalements pour suspicions d’abus sexuels dans des crèches ont été transmis aux autorités cantonales entre 2020 et 2025, révèle la RTS. Les témoignages recueillis évoquent notamment des gestes déplacés lors des soins, des enfants enfermés dans des toilettes avec un éducateur ou encore des soupçons de violences sexuelles ayant conduit certaines familles à déposer plainte. Dans plusieurs cas, les employés concernés ont été suspendus pendant les enquêtes.

La RTS a demandé à tous les cantons romands de lui transmettre les signalements concernant des suspicions d'abus sexuels dans les crèches après la révélation du scandale alémanique, où un éducateur est accusé d’avoir abusé de quinze enfants dans deux crèches à Winterthour et à Berne. Si les cantons romands contrôlent les casiers judiciaires des employés, les procédures classées sans suite n’y figurent pas.

ACCIDENT FERROVIAIRE: Après de nouvelles accusations visant les CFF en lien avec le déraillement d’un train dans le tunnel de base du Gothard en 2023, la surveillance parlementaire va devenir active, selon le téléjournal de la SRF. La conseillère aux États uranaise du Centre Heidi Z’graggen souhaite faire examiner ces accusations par la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E), qu’elle préside.

L’accident, provoqué par la rupture d’une roue en août 2023, avait entraîné des dégâts de 150 millions de francs et la fermeture pendant plus d’un an d’un tube du tunnel. Une expertise rendue publique à la mi-mai par le Ministère public tessinois a conclu que les CFF auraient pu éviter l’ampleur des dommages.

CULTURE: L’artiste genevois Olivier Delhoume a été honoré par le consul du Japon à Genève, Akiyuki Hagino, pour sa contribution au rayonnement de la culture japonaise en Suisse, rapporte tdg.ch. Passionné du Japon depuis l’Exposition universelle d’Osaka en 1970, l'artiste multiplie depuis plus de cinquante ans voyages, expositions, livres et portfolios consacrés à l’Empire du Soleil levant.

Collaborateur de l’écrivain Michel Butor, il souligne les nombreuses valeurs communes entre Suisses et Japonais. Une exposition célébrant les 35 ans d’amitié entre Genève et Shinagawa aura lieu cet automne au Musée Ariana.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2011): Le Conseil fédéral décide de la sortie définitive du nucléaire d'ici 2034.

- Il y a 15 ans (2011): L'Organistion mondiale de la santé animale (OIE) et la FAO déclarent la peste bovine officiellement éradiquée.

- Il y a 20 ans (2006): Les deux ex-dirigeants du groupe de courtage en énergie Enron, Jeffrey Skilling et Kenneth Lay, sont reconnus coupables pour leur responsabilité dans la faillite retentissante du groupe. Le premier sera condamné à 24 ans et quatre mois de prison, une peine réduite par la suite à 14 ans. Le second mourra avant que sa sentence soit prononcée.

- Il y a 30 ans (1996): La 49e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) décide à Genève que les derniers virus de la variole dans le monde doivent être détruits avant le 30 juin 1999. Cela ne sera pas fait.

- Il y a 30 ans (1996): A Nîmes (sud de la France), Cristina Sanchez devient la première femme de l'histoire de la corrida française et espagnole à être admise dans la confrérie des matadors.

- Il y a 50 ans (1976): Naissance de l'acteur irlandais Cilian Murphy ("Peaky Blinder», «Oppenheimer», «The Dark Knight").

- Il y a 80 ans (1946): La Suisse et les puissances alliées signent l'accord de Washington. La Confédération accepte de verser aux Alliés 250 millions de francs pour régler la question de l'or volé par l'Allemagne et transféré dans ses coffres. En contrepartie, les États-Unis ne bloquent plus les avoirs suisses.

- Il y a 80 ans (1946): La Transjordanie devient un royaume indépendant. Abdallah ibn Husain devient roi. En raison de sa position modérée envers Israël, le roi est abattu le 20 juillet 1951 dans la mosquée al-Aqsa par un extrémiste palestinien.

Le dicton du jour

Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré.