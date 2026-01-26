Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ASILE: Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) présente lundi, lors d'une séance d'information, les prévisions en matière d'asile pour 2026 ainsi que les statistiques de l'immigration pour 2025. Le secrétaire d'Etat Vincenzo Mascioli abordera également d'autres thèmes importants liés à la migration.

TRANSPORTS PUBLICS: L'Union des transports publics, l'association Transports et Environnement (ATE) et Pro Velo lancent lundi l'initiative MoveSmart. Le but est d'établir un standard national permettant aux entreprises de développer leur mobilité (trajets domicile-travail et voyages d'affaires) dans le respect du climat. Un label couronnera leurs efforts. Une dizaine d'entreprises ont déjà rejoint l'initiative, selon les initiants.

FRANCE: Le procès en appel de quatre personnes soupçonnées d'être impliquées à des degrés divers dans l'assassinat du professeur français Samuel Paty, décapité par un islamiste tchétchène en 2020 en région parisienne, débute lundi devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Il devrait se clôturer un mois plus tard, le 27 février. En première instance, les huit accusés avaient tous été reconnus coupables et condamnés à des peines allant d'un à 16 ans de prison. Quatre d'entre eux ont fait appel et seront rejugés.

ETATS-UNIS: Une audience judiciaire est prévue lundi à la demande de l'Etat américain du Minnesota qui espère obtenir la suspension de l'opération menée par la police de l'immigration ICE sur son territoire. De nombreuses zones de l'Etat sont des «sanctuaires» limitant la coopération entre les forces de l'ordre locales et ICE. Cette audience se tient alors qu'un deuxième habitant de Minneapolis a été tué samedi par ICE.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale des énergies propres. Dans un monde confronté au changement climatique, les énergies propres jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions et peuvent également profiter aux communautés qui n'ont pas accès à des sources d'énergie traditionnelles. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: La facture de l'incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS), qui a fait 40 morts et 116 blessés, pourrait atteindre un milliard de francs, a calculé lundi Le Nouvelliste. Les prétentions civiles sont en cours d'évaluations dans les études d'avocats, mais une première estimation globale oscille entre 600 millions et un milliard de francs.

Elle prend en compte les soins aux blessés, les pertes de revenus et le tort moral. C'est très probablement la justice civile qui tranchera la question du volet financier et répartira les parts des responsabilités, explique dans le journal Pascal Pichonnaz, professeur de droit privé à l'université de Fribourg. Mais «les victimes ont tout intérêt à ce que la responsabilité de la commune soit engagée», car «les articles 50 et 51 du code des obligations rappellent que les responsables d'un dommage répondent solidairement», ajoute-t-il.

Retour sur le drame de Crans-Montana Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année. 15.01.2026

SANTÉ: La moyenne nationale des infections nosocomiales stagne à 2,4% depuis plusieurs années en Suisse, remarquent lundi 24 Heures et la Tribune de Genève, reprenant des données du centre national de préventions des infections Swissnoso.

Entre octobre 2023 et septembre 2024, sur 66'700 interventions chirurgicales pratiquées dans 152 hôpitaux et cliniques de soins aigus répartis dans toute la Suisse, 1628 infections ont été identifiées, dont près de la moitié ont nécessité une nouvelle opération et un tiers une nouvelle hospitalisation.

Les taux d'infection fluctuent en fonction des hôpitaux et des opérations. Les taux les plus bas ont été observés après l'implantation de prothèses du genou et de la hanche. Les plus élevés suivaient des interventions du côlon et du rectum.

DÉFENSE: Quatre des sept départements fédéraux de la Confédération sont opposés au projet du Département de la défense visant à doubler la flotte d'avions de combat à 70 appareils, révèle lundi le Blick, en se référant à des documents internes issus de la consultation des offices.

Le Département fédéral de la justice ne voit aucun scénario dans lequel la Suisse aurait besoin d'une telle flotte, celui des affaires étrangères a proposé de commencer par acquérir de l'expérience avec les premiers F-35A américains, alors que le Département fédéral de l'intérieur a rappelé le plafond budgétaire de six milliards de francs approuvé par le peuple. Enfin, le Département fédéral des finances a indiqué qu'un crédit supplémentaire pour payer les 36 F-35 commandés n'était déjà pas finançable.

ALIMENTATION: Une filiale du chocolatier belge Barry Callebaut, dont le siège social est à Zurich, est poursuivie au Brésil pour travail des enfants et travail forcé, écrivent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Les documents judiciaires font état de «graves violations des droits de l'homme». La procédure se déroule devant la cour suprême du travail du Brésil.

Barry Callebaut dit dans le journal condamner «avec la plus grande fermeté toutes les formes de violations des droits fondamentaux dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que toutes les pratiques qui exploitent les enfants et les adultes ou les exposent à des conditions dangereuses».

VOL: Deux tableaux disparus du Kunsthaus de Zurich ont été retrouvés dans le même bâtiment, rapporte lundi la Neue Zürcher Zeitung. En 2023, le musée a constaté que deux toiles de petit format, l'une de Robert van den Hoecke et l'autre de Dirck de Bray, manquaient dans un entrepôt temporaire. Mais en mai 2024, les peintures ont été retrouvées en bon état. Le Kunsthaus n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où ils se trouvaient, précise le journal. La procédure pour vol a été suspendue.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'acteur américain Abe Vigoda ("Le Parrain"). Sa mort avait été annoncée pour la première fois en 1982 par le magazine People. Il s'était alors fait photographier assis dans un cercueil, le magazine à la main.

- Il y a 25 ans (2001): Joseph Kabila devient président de la République démocratique du Congo (RDC), succédant à son père assassiné Laurent-Désiré.

- Il y a 30 ans (1996): décès de l'écrivain américain Harold Brodkey ("L'Ame en fuite», «Histoires sur un mode presque classique").

- Il y a 50 ans (1976): décès à Zümikon (ZH) du premier objecteur de conscience de Suisse, Max Dätwyler, surnommé «l'homme au drapeau blanc».

- Il y a 90 ans (1936): naissance de l'acteur, metteur en scène et scénariste bâlois Helmut Förnbacher ("Chasse aux renards interdite», «Akte Grüninger"). Il a fondé en 1980 sa propre compagnie de théâtre.

- Il y a 100 ans (1926): naissance de la télévision. L'inventeur écossais John Baird en fait la première démonstration publique.

- Il y a 130 ans (1896): invention de la carte postale.

Le dicton du jour

«Sainte-Paule sec et beau remplit greniers et tonneaux».