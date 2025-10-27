Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

En 2025, les pharmacies indépendantes représentent 63% des enseignes. Elles étaient 70% il y a dix ans. KEYSTONE

Les points forts du jour

COUTS DE LA SANTE: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider tient une troisième table ronde sur les coûts de la santé. Cette dernière a pour but d'approuver les mesures d’économie de 300 millions de francs par an à partir de 2026. La ministre doit présenter les résultats à l’issue de la réunion.

SUISSE-UE: Pro Suisse présente ce lundi ses arguments contre le paquet de traités prévu avec l’Union européenne. L'organisation critique notamment le rattachement institutionnel de la Suisse à l’Union européenne – avec des conséquences profondes pour la démocratie directe, la législation, l’autodétermination et la compétitivité.

«AUJOUD'HUI, C'EST...» Comme chaque 27 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale du patrimoine audiovisuel. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de notre mémoire collective et une précieuse source de connaissances dans la mesure où elles reflètent la diversité culturelle, sociale et linguistique de nos communautés. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PHARMACIES. Victimes de la pression sur les coûts de la santé et de la hausse des charges, les pharmacies indépendantes disparaissent peu à peu au profit des grandes chaînes, relève 24 heures. On compte 1830 pharmacies en Suisse. Des chiffres stables depuis en tout cas dix ans. La typologie par contre n’est plus la même. En 2025, les indépendants représentent 63% des enseignes. Ils étaient 70% il y a dix ans. Marges en chute libre, loyers élevés, manque de relève et concurrence accrue des génériques et de la vente en ligne fragilisent les petites officines. Les chaînes, mieux organisées et dotées de RH, résistent mieux.

ARMÉE. Cinq des sept projets de numérisation critiques de l’armée suisse sont de nouveau sur les rails, relatent les titres CH Media. Après de vives critiques de la délégation financière du Parlement fin 2024, le commandement cyber sous la direction du divisionnaire Simon Müller a opéré un changement de stratégie fondamental. Le Département de la défense a confirmé aux journaux que seuls trois projets restent considérés comme critiques. Le système de drones de reconnaissance ADS 15 et les télécommunications de l’armée en font partie. La nouvelle plateforme de numérisation devrait être progressivement mise en service à partir de juillet 2026 et testée pour la première fois lors d’une mission militaire en 2028.

OPÉRA. L’ambassadrice d’Ukraine a critiqué, dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, la prestation prévue d’Anna Netrebko à l’Opéra de Zurich. Après l’annulation des représentations de la chanteuse russe en Europe en 2022, celle-ci devrait pouvoir chanter à Zurich en novembre et décembre, car elle a condamné la guerre en Ukraine. Iryna Wenediktova a rappelé que Netrebko avait posé en 2014 à Donetsk, alors occupée par les troupes russes, avec le drapeau de la soi-disant «république populaire» et qu’elle avait fait don d’un million de roubles à un opéra local. «Anna Netrebko n’est pas une artiste apolitique, elle fait partie de l’appareil politique qui a rendu cette guerre possible», a déclaré l’ambassadrice aux journaux.

PARTIS. David Spring a démissionné avec effet immédiat de son poste de président de la section UDC d’Ittigen, rapportent la Berner Zeitung et le Bund. Il a également retiré sa candidature au Grand Conseil et quitté le parti. Il a expliqué sa décision par des attaques racistes répétées au sein du comité, visant sa partenaire (ndlr: d'origine africaine) et sa famille. Selon les journaux, l’auteur présumé de ces propos serait l’ancien conseiller communal Georg Tamman, qui n’a pas souhaité commenter les accusations lorsqu’il a été contacté. L’UDC bernoise a parlé d’un comportement nuisible au parti et a annoncé qu’elle déciderait à la mi-novembre d’une éventuelle exclusion de M. Tamman.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): Décès de l'ancien président argentin Nestor Kirchner. Le dirigeant péroniste, au pouvoir de 2003 à 2007, a succombé à une crise cardiaque. Son épouse Cristina lui avait succédé en 2007.

- Il y a 20 ans (2005): Le discounter Aldi ouvre ses premiers magasins en Suisse.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance de l'acteur, animateur et écrivain français Lorant Deutsch ("Le Ciel, les oiseaux et... ta mère!», «3 zéros").

- Il y a 80 ans (81945): Naissance de Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil de 2003 à 2011. Il est revenu au pouvoir le 1er janvier 2023.

- Il y a 90 ans (1935): L'entrepreneur Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros, est élu au Conseil national dans trois cantons à la fois (ZH, BE et SG). Il accepte le mandat bernois. Il fondera plus tard l'Alliance nationale des indépendants.

Le dicton du jour

À la Sainte-Antoinette, la neige s'apprête.