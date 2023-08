Avec un revenu de moins de 60'000.--, mieux vaut habiter à Genève qu'à Lausanne

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Si l'on a un revenu de moins de 60'000 francs par année, mieux vaut habiter à Genève qu'à Lausann. (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI

Les points forts du jour

Vu dans la presse

FISCALITÉ

Si l'on a un revenu de moins de 60'000 francs par année, mieux vaut habiter à Genève qu'à Lausanne, qui a une fiscalité beaucoup plus élevée, assurent lundi la Tribune de Genève et 24 Heures, après avoir compulsé les données de l'Administration fédérales de contributions.

La ville de Sion bichonne elle les familles. Elle se classe, pour tous les revenus, numéro un en Suisse romande dans cette catégorie, à l'exception de la tranche des 60'000 francs.

Quant à la ville de Fribourg, elle est devenue championne romande pour les millionnaires. Les impôts dans les villes romandes restent cependant bien plus élevés que dans les grandes villes alémaniques. Au niveau suisse, Zoug continue de battre à plate couture toutes les autres villes.

IA

61% des employés ont intégré l'intelligence artificielle (IA) dans leur quotidien professionnel, écrit lundi le Blick, en se basant sur un sondage de la société de conseil Deloitte.

Les IA produisant des textes sont les plus appréciées. Les employés interrogés disent travailler plus efficacement et de manière plus créative grâce à l'IA. Dans un quart des cas, leurs supérieurs n'étaient pas au courant de l'utilisation de tels programmes informatiques.

Près de la moitié des 1000 personnes interrogées craignent d'être remplacées par l'IA.

CLIMAT

A deux mois des élections législatives fédérales, le changement climatique reste la première préoccupation des Suisses, révèle lundi Le Temps, citant un sondage de l'institut Ipsos. 36% des personnes interrogées par Internet entre le 18 et 22 août le placent au sommet des trois thèmes générant le plus d'inquiétude.

Les soins de santé (30%), la pauvreté et les inégalités sociales (30%) et l'inflation (30%) arrivent en deuxième position. L'immigration, qui pointe juste avant les impôts et les taxes, n'inquiète que 24% des sondés. Au total, 18 sujets ont été évalués.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.08.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1988): trois avions de la patrouille acrobatique italienne «Frecce Tricolori» se percutent lors d'une exhibition au-dessus de la base américaine de Ramstein (RFA). 70 personnes sont tuées par la chute d'un des appareils sur la foule des spectateurs.

- Il y a 60 ans (1963): marche des droits civiques sur Washington conduite par Martin Luther King.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de l'acteur américano-britannique David Soul ("Starsky & Hutch").

- Il y a 105 ans (1918): l"Histoire du Soldat» d'Igor Stravinsky et Charles Ferdinand Ramuz est créée au théâtre municipal de Lausanne par Ernest Ansermet.

- Il y a 110 ans (1913): naissance de l'écrivain slovène Boris Pahor ("Nekropolis").

- Il y a 195 ans (1828): naissance de l'écrivain russe Léon Tolstoï (mort le 7 novembre 1910).

Le dicton du jour

«A la Saint-Augustin, les orages sont proches de leur fin».

bas, ats