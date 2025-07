blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le délai imparti pour la reconstruction des habitations détruites à Blatten (VS) par un éboulement sème le trouble parmi les habitants du village. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Poussée par la France et l'Arabie saoudite, l'ONU se penche à partir de lundi sur l'avenir menacé de la solution à deux Etats, israélien et palestinien. Après l'annonce jeudi du président français, Emmanuel Macron, qu'il reconnaîtra l'Etat palestinien formellement en septembre, la conférence convoquée par l'assemblée générale de l'ONU espère enclencher une dynamique en la matière.

DROITS DE DOUANE: Après l'Union européenne dimanche en Ecosse, c'est avec la Chine que des négociateurs américains s'efforceront lundi et mardi d'éviter une reprise de l'escalade commerciale lors d'une rencontre à Stockholm. Le secrétaire américain au trésor Scott Bessent, qui sera présent dans la capitale suédoise, a souligné mardi que la trêve commerciale négociée avec Pékin prendrait fin le 12 août. 30% de droits de douane sont déjà imposés depuis la mi-mai sur l'ensemble des produits chinois entrant aux Etats-Unis.

COLOMBIE: La justice colombienne rend lundi son verdict dans une affaire de subornation de témoin visant l'ancien président colombien Álvaro Uribe (2002-2010). Âgé de 73 ans et considéré comme l'un des hommes politiques les plus influents en Colombie, icône de la droite conservatrice, l'ex-chef d'Etat est soupçonné d'avoir «offert de l'argent et autres avantages à certains témoins de faits délictueux pour qu'ils occultent la vérité» dans une affaire qui le lie à des groupes paramilitaires. Le premier chef de l'Etat colombien à être poursuivi par la justice pénale risque jusqu'à 12 ans d'emprisonnement.

NATATION: Le nageur suisse Noè Ponti abattra sa première carte lundi à 13h46 dans les championnats du monde en grand bassin à Singapour, dans la finale du 50 m papillon. Détenteur du record mondial et champion du monde en titre en petit bassin sur 50 m papillon, le Tessinois de 24 ans est toujours en quête d'une première médaille dans des Mondiaux en bassin de 50 m. Il a signé le 2e temps des demi-finales dimanche (22''74), derrière l'impressionnant français Maxime Grousset (22''61), grand favori pour l'or.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'hépatite. Cette date correspond au jour de la naissance du scientifique américain Baruch Blumberg, qui a découvert le virus de l'hépatite B et mis au point un test et un vaccin contre ce virus. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: Le délai imparti pour la reconstruction des habitations détruites à Blatten (VS) par un éboulement sème le trouble parmi les habitants du village, écrivent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Les assureurs ont indiqué vouloir verser 75% de la somme assurée, déduction faite de la franchise, à titre d'acompte, ajoutant que les 25% restants ne seront versés que si un bien immobilier est acheté ou construit en Valais dans un délai de cinq ans.

La population se retrouve ainsi à devoir décider si elle fait confiance au calendrier de cinq ans pour la reconstruction du village ou si elle préfère déménager ailleurs. Interrogée, l'Association Suisse d'Assurances précise cependant que la situation sera réévaluée dès que les décisions officielles seront disponibles.

FOOTBALL: L'Euro de football féminin, qui s'est achevé dimanche en Suisse, a largement dépassé les attentes des organisateurs, rapportent lundi plusieurs journaux. «La manifestation a été une formidable vitrine internationale, avec des images fantastiques de la région», déclare le président de Sion Philippe Varone dans Le Nouvelliste.

Elle a dépassé les «rêves les plus fous», lance dans le Tages-Anzeiger Filippo Leutenegger, le municipal en charge des sports de la ville de Zurich. «Il n'y a eu aucun incident, à part un stand de restauration qui a pris feu», relève sa collègue en charge de la sécurité, Karin Rykart. À Bâle, à l'exception d'un coup de boule, tout s'est déroulé dans le calme et, à Berne, le personnel de sécurité déployé était plus important que nécessaire, écrit la Neue Zürcher Zeitung.

BANQUES: La banqueroute de Credit Suisse et son rachat par UBS en 2023 ont fait grimper de 360'000 francs la note des agences de communication engagées par la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, indique lundi le Blick.

Ces dépenses supplémentaires ont été financées par des redevances et non par l'argent des contribuables, précise la FINMA dans le journal. «Dans la période exceptionnelle qui a suivi la crise de Credit Suisse et la réorientation du service de communication, il y a eu temporairement un besoin accru de services de communication externes», ajoute l'autorité de surveillance, qui dispose de son propre service de presse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): l'armée républicaine irlandaise (IRA) dépose officiellement les armes, mettant fin à 35 ans de conflit.

- Il y a 150 ans (1875): quatre ouvriers italiens sont abattus lors d'émeutes de Göschenen (UR), suite à une grève qui avait débuté la veille lors de la construction du tunnel du Gothard.

- Il y a 275 ans (1750): décès du compositeur allemand Jean Sebastian Bach. Il était né en 1685.

- Il y a 370 ans (1655): décès de l'écrivain français Cyrano de Bergerac, précurseur du siècle des Lumières. Ses relations de voyage ("Les Etats et empires de la Lune» et «Les Etats et empires du Soleil") figurent parmi les premières œuvres de science-fiction. Il était né en 1619.

Le dicton du jour

«Si le jour de Saint-Samson, le pinson est au buisson, tu peux, bon vigneron, défoncer ton poinçon».