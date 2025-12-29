La Genève internationale est «essentielle» pour la diplomatie française

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Selon la ministre française déléguée de la francophonie et des partenariats internationaux, Eléonore Caroit, la France va continuer à soutenir l'écosystème international de Genève (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est attendu lundi à Mar-a-Lago, en Floride, chez son allié, le président américain Donald Trump. Gaza, nucléaire iranien, Syrie, désarmement du Hezbollah libanais: les sujets majeurs ne manquent pas pour la cinquième rencontre entre les deux hommes depuis le retour à la Maison-Blanche de M. Trump il y a près d'un an. Mais c'est surtout la bande de Gaza qui devrait être sur le devant de la table, Washington et des médiateurs régionaux souhaitant accélérer la cadence pour lancer la deuxième phase du cessez-le-feu.

UKRAINE: Le président américain Donald Trump a estimé dimanche soir être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et un téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. S'exprimant dans sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, où il a reçu M. Zelensky en présence de plusieurs hauts responsables des deux pays, M. Trump s'est montré résolument optimiste mais évasif, assurant que les prochaines semaines diraient si la guerre peut prendre fin. «Cela a été une négociation très difficile», a dit le président américain, évoquant de «nombreux progrès».

SKI NORDIQUE: En saut à skis, la traditionnelle tournée des Quatre Tremplins débute lundi à Oberstdorf, en Allemagne. Le Slovène Domen Prevc, en tête de la Coupe du monde et vainqueur de cinq des six derniers concours, est le favori pour la victoire finale. Du côté suisse, difficile d'envisager un exploit compte tenu du niveau moyen actuel des sauteurs helvétiques. Les espoirs reposent avant tout sur les épaules du Lucernois Gregor Deschwanden.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: La Genève internationale est «essentielle» pour la diplomatie française, indique lundi dans Le Temps la ministre française déléguée de la francophonie et des partenariats internationaux, Eléonore Caroit. Bien qu'elle traverse une phase difficile en raison des restrictions budgétaires à l'ONU, elle reste «un pôle multilatéral fondamental, proche de la France à un peu plus de trois heures de Paris en TGV», ajoute la ministre déléguée. Elle assure que la France va continuer à soutenir l'écosystème international de Genève, «avec les moyens dont nous disposons dans une situation budgétaire très contrainte».

FOOTBALL: Un billet pour voir l'équipe suisse de football durant la Coupe du monde 2026, qui a lieu du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis, peut coûter plus de 84'000 dollars américains (près de 67'000 francs au cours actuel), rapportent lundi 24 Heures et la Tribune de Genève, en se référant à gotickets.com. Ce site en ligne propose des billets revendus par des tiers sans tirage au sort. Le tarif minimal s'élève à 356 dollars pour les sièges les moins bien placés pour la rencontre Suisse-Qatar, à 506 dollars pour la place la moins chère pour le deuxième match de la Nati contre une équipe non encore connue et atteint même 660 dollars pour le siège le plus bas de gamme pour le match contre le Canada. C'est contre cette équipe que le prix de la loge pour une personne monte à 84'076 dollars.

CANTONS: Seuls les cantons d'Argovie, du Tessin et de Zurich disposent d'une limousine de fonction par membre du gouvernement cantonal, révèle lundi le journal Blick. Zoug, les deux Appenzell, Obwald et Glaris ont renoncé à ce type de voiture pour leurs conseillers d'Etat. Parmi les 26 cantons, c'est Zurich qui possède la flotte la plus coûteuse. Près de la moitié des 58 voitures officielles des cantons sont électriques.

UKRAINE: Une société basée à Zoug a déposé une plainte contre la Lituanie devant un tribunal arbitral international à La Haye dans le cadre des sanctions imposées après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, écrivent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'affaire est directement liée aux intérêts commerciaux d'un négociant en engrais lituanien et d'un groupe biélorusse spécialisé dans les engrais, qui figure sur la liste des sanctions des États-Unis, de l'UE et de la Suisse. Les sanctions américaines ont pratiquement paralysé les affaires du négociant lituanien. La société-écran zougoise, qui n'emploie aucun salarié, sert de couverture à deux entreprises du négociant en engrais. Dans sa plainte, la société s'appuie sur l'accord de protection des investissements entre la Suisse et la Lituanie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du créateur de mode français Pierre Cardin.

- Il y a 30 ans (1995): décès de l'ancien conseiller fédéral tessinois Nello Celio (1966-1973). Il a dirigé le Département fédéral de la défense et celui des finances et des douanes.

- Il y a 30 ans (1995): décès de l'actrice américaine Lita Grey, la deuxième épouse de Charles Chaplin. Découverte par Chaplin à six ans, elle est tombée enceinte de lui à l'âge de 16 ans. Le couple a eu deux enfants, Charles Junior et Sydney.

- Il y a 100 ans (1925): décès du peintre franco-suisse Félix Vallotton. Il a acquis une renommée internationale grâce à ses gravures sur bois, ses illustrations en noir et blanc et ses peintures. Il était aussi écrivain et critique d'art. Il était né en 1865.

- Il y a 110 ans (1915): naissance de l'écrivain jurassien Djôsèt Barotchèt (Joseph Badet), défenseur du patois.

- Il y a 200 ans (1825): décès du peintre français Jacques-Louis David ("Le Serment du Jeu de Paume», «La Mort de Marat», «Le Sacre de Napoléon"). Il était né en 1748.

Le dicton du jour

«À la Saint Thomas, les jours sont au plus bas».