blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les polluants éternels PFAS sont présents partout en Suisse, jusque dans le corps de ses habitants. Ces substances ont été détectées dans le sang de l'ensemble des 630 adultes testés. (image d'illustration)

Actu et dicton du jour Des polluants éternels détectés dans le sang de 100% des Suisses testés !

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le président de la Confédération Guy Parmelin entame lundi une tournée en Amérique du Nord jusqu'au 9 juillet.

CANICULE: La canicule prend fin lundi en Suisse. «L'arrivée d'une masse d'air plus fraîche va faire descendre les températures», a indiqué dimanche l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

CULTURE: La ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider signe lundi à Lagos, au Nigeria, un accord bilatéral de coopération dans le domaine de la culture avec son homologue nigériane Hannatu Musa Musawa.

AFFAIRE S3: Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg doit rendre lundi en fin de journée son jugement dans le procès contre Pascal Jaussi, fondateur de la société Swiss Space Systems Holding (S3).

PHYSIQUE: Le grand collisionneur de hadrons (LHC) de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN, le plus puissant accélérateur de particules au monde, sera mis à l'arrêt lundi à Genève pour quatre ans pour cause de travaux.

FOOTBALL: Maroc et Pays-Bas s'affrontent dans la nuit de lundi à mardi à 03h00 (heure en Suisse) à Monterrey dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des tropiques. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ Les polluants éternels PFAS sont présents partout en Suisse, jusque dans le corps de ses habitants, rapportent lundi 24 Heures, la Tribune de Genève et Le Temps sur son site en ligne, citant une étude du Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté), menée dans les cantons de Vaud et de Berne.

La recherche relève que ces substances ont été détectées dans le sang de l'ensemble des 630 adultes testés. Les femmes ainsi que les végétariens sont les moins contaminés de l'échantillon. Une alimentation riche en viande fait au contraire augmenter les PFAS, tout comme les poissons. L'alcool, l'utilisation de fart de ski ou de sprays imperméabilisants jouent également un rôle dans leur diffusion.

LA POSTE: La distribution quotidienne du courrier pourrait prendre fin en Suisse à partir de 2035, indique lundi dans la Neue Zürcher Zeitung le directeur de La Poste, Pascal Grieder. Le Conseil fédéral proposant de la maintenir jusqu'en 2033 ou 2034, ce n'est qu'après cette date que La Poste pourra demander de ne plus effectuer de distribution quotidienne, explique M. Grieder.

La mise en œuvre de sa suppression prendra ensuite un certain temps, ajoute-t-il. «Nous devons nous demander combien de temps encore nous voulons nous offrir le luxe d'une distribution quotidienne».

BANQUES: La Suisse est intervenue dans une procédure d'appel aux États-Unis concernant la banque BNP Paribas, reconnue coupable par un tribunal new-yorkais d'avoir aidé le régime soudanais à contourner les sanctions américaines, relatent lundi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. La plupart des transactions ont transité par la succursale genevoise de la banque.

Dans une lettre envoyée au tribunal, la Suisse a dénoncé une application erronée du code suisse des obligations. La missive vient appuyer la demande de l'établissement bancaire visant à faire annuler le jugement de première instance. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souligne dans les journaux qu'il ne s'agit pas de défendre BNP Paribas, mais de garantir l'application correcte du droit suisse et de préserver la souveraineté de la Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): décès de Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire américain à la défense sous George W. Bush. Il était l'homme des guerres en Afghanistan et en Irak.

- Il y a 20 ans (2006): la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique juge illégaux les tribunaux militaires mis en place par l'administration Bush pour juger les «combattants ennemis» détenus notamment à Guantanamo.

- Il y a 50 ans (1976): les Seychelles deviennent un Etat indépendant du Royaume-Uni.

- Il y a 75 ans (1951): les frères allemands Georg et Joseph Ratzinger sont ordonnés prêtres. Joseph deviendra pape sous le nom de Benoît XVI.

- Il y a 90 ans (1936): naissance de l'acteur français Jacques Balutin. Il a mené une riche carrière au théâtre de boulevard et réalisé de nombreux doublages, notamment Paul Michael Glaser dans la série Starsky et Hutch.

Le dicton du jour

«Saint-Pierre et Paul pluvieux est pour trente jours dangereux».