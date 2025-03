blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 3 mars: «A Sainte-Cunégonde le tonnerre, annonce un deuxième hiver». KEYSTONE

Les points forts du jour

PARLEMENT: la session de printemps des Chambres fédérales démarre ce lundi pour trois semaines. Le menu s'annonce riche, avec notamment la régulation bancaire et le rapport de la CEP sur Credit Suisse ou l'imposition individuelle qui obligerait chacun et chacune de remplir sa déclaration d'impôt. Le 12 mars, tous les regards seront braqués sur l'élection au Conseil fédéral pour la succession de Viola Amherd.

JUSTICE: Le procès en appel contre Sepp Blatter et Michel Platini débute ce matin à Muttenz (BL). L'ex-président de la FIFA est accusé par le Ministère public de la Confédération d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres pour avoir versé 2 millions de francs à l'ancien international français. Les deux hommes ont été acquittés en juillet 2022, mais le Parquet a fait recours. La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ayant dû se récuser, un tribunal extraordinaire a été formé. Le procès est prévu sur quatre jours et le verdict est attendu pour le 25 mars.

M.PRIX: Le Surveillant des prix Stefan Meierhans présente le rapport annuel 2024 et donnera un aperçu des thèmes saillants pour cette année. L'an dernier, l'autorité avait constaté une hausse de 17% des réclamations de citoyens. Depuis 2021, leur nombre avait quasiment doublé.

BNS: La Banque nationale suisse (BNS) publie ce lundi ses résultats définitifs pour 2024. La gardienne du franc avait annoncé début janvier ses chiffres provisoires, clôturant sur un bénéfice de 80 milliards de francs environ. De quoi renouer avec les distributions à la Confédération et aux cantons, pour un montant de 3 milliards de francs. Ces derniers avaient été privés de versements pendant deux ans.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 mars, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la vie sauvage. Cette année, cette journée aura pour thème comment mieux financer la conservation de la vie sauvage et construire un avenir résilient pour l'homme et la planète. Aujourd'hui, on estime que plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction.

Vu dans la presse

SANTE: La professeure Kerstin Noëlle Vokinger critique le fait qu'en Suisse, de plus en plus de médicaments sont mis sur le marché avant que leur efficacité ne soit suffisamment prouvée, écrivent les journaux du groupe Tamedia. Depuis 2019, des autorisations temporaires sont possibles, mais les preuves de leur efficacité et de leurs effets secondaires font souvent défaut.

Une fois autorisés, les médicaments restent généralement disponibles, même si leur utilité est discutable. «Il y a une fausse croyance selon laquelle un nouveau médicament est forcément meilleur que ceux qui existent déjà», a-t-elle déclaré dans une interview aux journaux alémaniques. Les patients et la société assument ainsi davantage de risques et paient souvent un supplément de prix pour plus d'efficacité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): Les derniers soldats de l'ONU quittent la Somalie, pays en proie à une guerre civile.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du réalisateur australien George Miller ("Happy Feet").

- Il y a 150 ans (1875): Création de l'opéra «Carmen» de Georges Bizet.

- Il y a 180 ans (1845): Naissance du mathématicien allemand Georg Cantor, fondateur de la théorie des ensembles. Il est décédé en 1918.

Le dicton du jour

