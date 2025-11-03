blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSTRUCTION: Les maçons romands entament lundi une grève de deux jours. La première journée sera marquée par des manifestations décentralisées à Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds (NE) et Fribourg. Le lendemain, les travailleurs de la construction des différents cantons convergeront sur la place de la Navigation à Lausanne pour un grand rassemblement et une manifestation à l'occasion de la renégociation de la convention nationale de travail entre les syndicats et la Société suisse des entrepreneurs.

TERRORISME: Le Tribunal pénal fédéral juge depuis lundi matin à Bellinzone deux hommes principalement accusés de soutien et de participation à un groupe extrémiste qui projetait de déstabiliser une région du Kosovo. Ces deux islamistes, un Kosovar âgé de 37 ans et un double national suisse et macédonien de 34 ans, domiciliés dans la région genevoise, ont été arrêtés le 1er septembre 2022 après une longue surveillance et ont été placés en détention depuis lors.

PROCHE-ORIENT: La Turquie réunit lundi à Istanbul les ministres des affaires étrangères de pays musulmans pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza, où la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire malgré la trêve en vigueur. Sept pays participent à la rencontre: Turquie, Arabie saoudite, Qatar, Emirats arabes unis, Jordanie, Pakistan et Indonésie. En amont de la réunion, le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan a reçu samedi à Istanbul une délégation du bureau politique du Hamas.

LITTÉRATURE: Après le grand prix du roman de l'Académie française décerné jeudi à l'écrivaine haïtienne Yanick Lahens pour «Passagères de nuit», la ronde des remises des prix littéraires se poursuit lundi à Paris. Ce sont au tour des prix Femina, qui seront distribués pour les meilleurs romans français et étranger, ainsi que pour le meilleur essai. L'écrivain genevois Joseph Incardona est en lice avec son roman «Le monde est fatigué», dans lequel une sirène amputée parcourt la planète pour se venger. Après le Femina suivront mardi les renommés prix Goncourt et Renaudot, puis le Médicis mercredi.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Migros poursuit ses négociations avec Lindt & Sprüngli au sujet du prix du chocolat, indique lundi la Neue Zürcher Zeitung. «Nous exigeons une baisse des prix», déclare dans le journal une porte-parole de Migros. Lindt & Sprüngli affirme que, malgré une baisse récente, les coûts sont attendus à la hausse jusqu'en 2026.

Selon une analyse de la NZZ, une tablette de chocolat Excellence de Lindt coûte désormais 4,80 francs à la Migros, contre 3,15 francs au début de 2024, soit une hausse de prix de plus de 50%.

ALPINISME: Tim Effenberger, un Allemand de 37 ans qui vit à Zurich depuis plusieurs années, a fait cet été le tour des 151 cabanes du Club alpin suisse (CAS) en seulement soixante jours, rapportent lundi 24 Heures et la Tribune de Genève.

Pour réaliser son exploit, le physiothérapeute a parcouru au total 1670 kilomètres à pied, avec 139'000 mètres de dénivelé positif, et a usé sept paires de chaussures. Il explique avoir marché entre cinq et douze heures par jour, son père le véhiculant entre chaque étape. Faute de temps, l'aventurier n'a dormi que dans quatre refuges, ceux de Gspaltenhornhütte, d'Hüfihütte, de Finsteraarhornhütte et de Läntahütte.

CLIMAT: L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV), un organisme de la Confédération qui intervient quand le marché privé n'offre pas de solution, vient de donner son approbation de principe pour l'assurance d'un projet de centrale à gaz en Côte d'Ivoire, allant à l'encontre des engagements pris par la Suisse, remarque lundi Le Courrier.

Berne s'était engagé à la conférence de l'ONU sur le climat (COP26) de Glasgow en 2021 à arrêter de financer publiquement des projets liés aux combustibles fossiles et à donner la priorité aux énergies propres, rappelle le journal. La centrale ivoirienne pourrait émettre plus d'un million de tonnes de CO2 par an, selon une étude d'impact du projet. Interrogée, la SERV indique que l'octroi d'une assurance se base sur différents critères, dont l'accord de Paris sur le climat.

CHÔMAGE: Les diplômés de l'enseignement supérieur sont particulièrement touchés par la hausse du chômage en Suisse, constatent lundi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. La proportion de diplômés universitaires au chômage était de 27% pendant des années, selon les données du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), mais elle a grimpé à plus de 34% depuis 2022.

Au cours de la même période, la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur dans la population active n'a augmenté que d'environ 1%. Le taux de chômage général était de 2,8% en 2025 en Suisse, contre 1,9% en 2023.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): décès du jazzman, compositeur et producteur américain Quincy Jonas à l'âge de 91 ans. Il a notamment produit Michael Jackson, Will Smith et Nana Mouskouri. Parmi ses plus grands succès en tant que producteur figurent «We Are the World» (1985) et «Back on the Block» (1989).

- Il y a 5 ans (2020): plusieurs cantons renforcent leurs mesures contre le coronavirus. Le canton de Vaud prononce l'état de nécessité et Fribourg ferme à son tour restaurants et institutions.

- Il y a 10 ans (2015): Amazon ouvre sa première librairie physique à Seattle.

- Il y a 10 ans (2015): le groupe VW admet des manipulations supplémentaires de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone.

- Il y a 30 ans (1995): naissance du mannequin américain Kendall Jenner, demi-sœur de l'influenceuse Kim Kardashian. Avec un salaire annuel de 22 millions de dollars, elle est actuellement considérée comme le mannequin le mieux payé au monde.

- Il y a 45 ans (1980): décès de l'écrivain alémanique Ludwig Hohl. Il a vécu pendant des années dans un appartement en sous-sol à Genève. Il n'a connu le succès et la reconnaissance que vers la fin de sa vie, surtout après sa mort.

- Il y a 45 ans (1980): décès de l'acteur et scénariste zurichois Schaggi Streuli. De son vrai nom Emil Kägi, il a joué notamment dans les films «Le Fusilier Wipf» (1938), «L'Inspecteur Studer» (1939) ou «Gilberte de Courgenay» (1941).

- Il y a 75 ans (1950): un avion d'Air India s'écrase sur le mont Blanc à l'approche de l'aéroport de Genève. L'accident fait 48 morts.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du footballeur allemand Gerd Müller. «Der Bomber der Nation» a été champion du monde en 1974 et a remporté trois fois la Coupe des clubs champions de 1974 à 1976. Il est décédé en 2021.

- Il y a 125 ans (1900): naissance du cordonnier allemand Adi Dassler, fondateur d'Adidas. Il est décédé en 1978.

Le dicton du jour

«À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver».