Opacité lucrative: un même médicament facturé entre 2200 et 12'900 frs!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les fabricants de produits médicaux réalisent chaque année en Suisse des milliards de francs de chiffre d'affaires grâce à l'opacité des prix de leurs produits. IMAGO/Pond5 Images

Les points forts du jour

FOOTBALL: Après leur triomphe en Coupe du monde, l'Argentin Lionel Messi et l'Espagnole Aitana Bonmati sont les favoris du Ballon d'Or 2023, récompense individuelle la plus prestigieuse du football qui sera remise lundi soir à Paris. Le Français Kevin Mbappé et le Norvégien Erling Haaland sont les principaux «outsiders» chez les hommes. Mais, avec sept buts inscrits lors d'un Mondial remporté par son pays, Lionel Messi garde les faveurs du pronostic et peut rêver d'un 8e sacre.

MÉDIAS: Le centre de recherche sur le public et la société (Fög) de l'université de Zurich publie lundi la version 2023 de ses Annales sur la qualité des médias en Suisse. Les chercheurs se sont également penchés sur la question de l'intelligence artificielle (IA). Ils ont cherché à savoir dans quelle mesure le public suisse est ouvert à son utilisation dans la production d'articles de presse, ce que les Suisses pensent de la qualité des contenus médiatiques produits par l'IA et quelle est l'influence sur leur disposition à payer.

Vu dans la presse

SANTÉ: Les fabricants de produits médicaux réalisent chaque année en Suisse des milliards de francs de chiffre d'affaires grâce à l'opacité des prix de leurs produits, révèlent lundi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Ils citent l'exemple du stimulateur cardiaque Edora 8 DR-T. Durant les cinq dernières années, les hôpitaux du canton de Soleure les ont payés entre 2200 et 8100 francs, ceux de Zurich jusqu'à 9700 francs et, au Tessin, la facture pouvait même atteindre 12'900 francs, à chaque fois pour le même produit.

Pour les journaux, le problème est que les hôpitaux peuvent facturer intégralement ces coûts aux assureurs maladie, du moins dans le domaine ambulatoire. Et «à la fin de l'année, les primes augmentent», déclare un responsable des achats de l'hôpital cantonal de Winterthour (ZH). «Nous payons tous la note».

MIGRATION: Les arrestations de passeurs en Suisse sont à mettre sur le compte du commissaire hasard, car aucune instance ne s'estime compétente pour poursuivre les bandes internationales de passeurs, relate lundi la Neue Zürcher Zeitung. L'Office fédéral de la police (fedpol) renvoie au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui pointe à son tour fedpol, les cantons frontaliers ou encore l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Or, l'OFDF n'a pas pu donner d'informations au journal, tout comme les cantons frontaliers, qui ont renvoyé en partie à fedpol ou à l'OFDF. La passivité des autorités ne dérange pas grand monde, estime le journal, car le trafic de migrants ne fait de mal qu'aux personnes concernées.

CRIMINALITÉ: Un faux profil de l'aéroport de Zurich fait de la publicité sur le réseau social Facebook pour la vente de valises abandonnées, affirme lundi le Blick. Prix demandé: 1,95 franc par pièce. L'aéroport dit être au courant du cas. «Nous signalons à chaque fois immédiatement ces faux profils afin qu'ils soient bloqués le plus rapidement possible. La semaine dernière, nous avons publié une histoire sur Facebook et un 'post' d'information afin d'attirer l'attention de notre communauté sur le fait qu'il s'agissait d'un faux profil», indique dans le journal une porte-parole de l'aéroport, précisant que l'aéroport ne vend pas les valises abandonnées.

PARTI: L'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi appelle dans Le Temps de lundi son parti, l'UDC, à être plus gouvernemental. L'UDC doit chercher des solutions et «pas toujours dire non», ajoute le Bernois de 81 ans. «Elle devrait proposer une table ronde et montrer qu'elle veut maintenant aussi aider à trouver des solutions aux défis» qui attendent la Suisse.

Parmi les défis à venir pour le pays, celui qui a été ministre des transports de 1988 à 1995, puis ministre de la défense de 1995 jusqu'à son départ du Conseil fédéral en 2000, mentionne l'immigration, la stabilité, la sécurité et la réforme du gouvernement.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 30.10.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): l'ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva remporte l'élection présidentielle au Brésil avec 50,9% des voix, soit deux millions de voix de plus que le président sortant Jair Bolsonaro (extrême droite).

- Il y a un an (2022): 154 personnes, jeunes pour la plupart, sont tuées et 82 autres blessées, parfois grièvement, lors d'une bousculade à l'occasion des célébrations d'Halloween à Séoul. Les victimes ont été étouffées, écrasées ou piétinées.

- Il y a 10 ans (2013): le groupe énergétique bernois BKW annonce l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg en 2019.

- Il y a 30 ans (1993): Erich Hauert, assassin et violeur multirécidiviste, tue pendant un congé accordé par le pénitencier de Regensdorf (ZH) une scoute de 20 ans à Zollikerberg (ZH). Cette affaire déclenche une vive polémique sur l'encadrement de criminels sexuels notoires.

- Il y a 40 ans (1983): un tremblement de terre dans le nord-ouest de la Turquie fait 1330 morts.

- Il y a 85 ans (1938): le réalisateur américain Orson Welles affole une partie de la population américaine en simulant sur les ondes de CBS une invasion des Martiens.

- Il y a 105 ans (1918): naissance du dessinateur de presse français Jacques Faizant. Il est mort le 14 janvier 2006.

Le dicton du jour

«Octobre en brumes, mois à rhumes».

bas, ats