FETE NATIONALE: De nombreuses communes de Suisse fêtent lundi soir déjà la fête nationale du 1er août, à l'image d'Aegerten (BE), près de Bienne, où s'exprime le président de la Confédération Alain Berset. Comme tous ses collègues du Conseil fédéral, le socialiste fribourgeois sera à nouveau sur la brèche le lendemain, à Domdidier dans son canton, ainsi qu'à Lausanne.

PORTRAIT-ROBOT DU «SUISSE MOYEN»: Le Suisse moyen serait en réalité une Zurichoise de 40 à 64 ans probablement célibataire avec un ou deux enfants, selon Le Temps de lundi qui a tenté d'en dresser un portrait-robot avec les données de 2021 de l'Office fédéral de la statistique. Il s'agit d'une femme zurichoise, car 51,4% des Suisses sont de sexe féminin et la région de Zurich est la plus habitée du pays avec 17,5% de la population helvétique.

Les 40 et 64 ans représentent la plus grande tranche d'âge en Suisse (34,1%) et plus de 45,1% des Suisses sont célibataires. Enfin, le nombre d'enfants par femme se montait à 1,42 en 2021. Son salaire mensuel brut serait de 6429 francs, mais de 7455 francs si elle était un homme.

NEUTRALITÉ: La Suisse marche sur la corde raide avec l'OTAN, estime l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey invitée à s'exprimer lundi dans le Blick sur la neutralité avec d'autres personnalités. «La Suisse est confrontée au choix de se rapprocher de l'OTAN et de perdre ainsi sa neutralité», ajoute-t-elle.

Pour la coprésidente d'Opération Libero, la neutralité n'est en revanche qu'un mythe, «un mythe qui fait des lâches». L'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher appelle, lui, à ne pas interpréter la neutralité en fonction des circonstances actuelles.

INTEMPÉRIES: L'estimation initiale de 70 à 90 millions de francs des dégâts causés aux bâtiments par la violente tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds (NE) établi par l'Établissement cantonal d'assurances et de prévention (ECAP) «semble assez juste», estime lundi le maire de la ville Jean-Daniel Jeanneret dans 24 Heures et la Tribune de Genève.

«Nous avons effectué un balayage complet de toute la zone touchée, avec une cartographie précise», indique-t-il, précisant que les images sont en cours d'analyse. «Nous devrions avoir une vision très claire d'ici à quelques jours». Il rappelle cependant que le coût global de la tempête va être «beaucoup plus important».

- Il y a 20 ans (2003): le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) condamne pour la première fois un accusé, le Serbe de Bosnie Milomir Stakic, à la prison à vie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette peine sera réduite en appel à 40 ans de prison en 2006.

- Il y a 30 ans (1993): un ancien haut responsable allemand du siège de l'OTAN à Bruxelles, Rainer Rupp, est arrêté, accusé d'avoir espionné au profit de la Stasi et du KGB sous le nom de code de Topaze.

- Il y a 30 ans (1993): décès de Baudouin, roi des Belges.

- Il y a 70 ans (1953): les joyaux de la couronne prussienne sont volés dans le château de Hohenzollern près d'Hechingen. Le coupable a été arrêté quelques mois plus tard.

- Il y a 90 ans (1933): naissance de l'écrivain néerlandais Cees Nooteboom ("Rituels», «Le Paradis est à côté").

- Il y a 525 ans (1498): le navigateur génois Christophe Colomb découvre l'île de Trinidad, dans les Caraïbes.

«De juillet la chaleur fait de septembre la valeur».

