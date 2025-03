Un million de Suisses actifs n'ont pas assez cotisé pour leur retraite

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un million de personnes actives ont manifestement des lacunes de cotisations pour leur retraite. IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SOCIETE: L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie lundi des données sur les revenus, la pauvreté et les conditions de vie de la population suisse pour l'année 2023. Des données pour 2022, il ressortait que la population suisse affichait le niveau de satisfaction le plus élevé d'Europe vis-à-vis de ses conditions de vie. Ce constat ne s'appliquait cependant pas à toutes les couches de la société: 8,2% de la population en Suisse vivait dans la pauvreté, soit quelque 702'000 personnes.

FRANCE: La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen sera fixée ce lundi si la justice l'autorise à se présenter à la présidentielle de 2027, dont elle est l'une des favorites. Cette décision, dans une affaire de détournement présumé de fonds publics, tient en haleine toute la classe politique française de par ses conséquences électorales. L'accusation a requis fin novembre à l'encontre de Mme Le Pen, à la surprise générale, une peine de cinq ans d'inéligibilité «avec exécution provisoire», c'est-à-dire s'appliquant immédiatement, même en cas d'appel de l'intéressée.

IMMIGRATION ILLEGALE: Une quarantaine de pays se réunissent dès ce lundi à Londres pour un sommet de deux jours dédié à la lutte contre l'immigration illégale, qui met de nombreux gouvernements sous pression. Ce sommet s'inscrit dans le prolongement des discussions menées en décembre.

BELGIQUE: Une grève nationale paralysera une grande partie de la Belgique ce lundi. Cette mobilisation vise à protester contre les mesures de la coalition Arizona, dont l'accord gouvernemental a été qualifié de «déclaration de guerre contre le monde du travail» par les syndicats. Des administrations publiques aux transports en commun, en passant par les écoles, les commerces et les aéroports, le pays tournera au ralenti.

Vu dans la presse

PRÉVOYANCE DU VIEILLISSEMENT: Selon une statistique de l'AVS analysée par l'Union syndicale suisse (USS), un million de personnes actives ont manifestement des lacunes de cotisations pour leur retraite, rapporte lundi le Blick. «Un million des actifs actuels ne devraient recevoir qu'une rente partielle au lieu d'une rente complète», affirme la secrétaire centrale de l'USS Gabriela Medic au journal. La faîtière demande de meilleures possibilités de versements rétroactifs pour combler les lacunes de cotisation.

GYMNASTIQUE: La Fédération internationale de gymnastique (FIG) basée à Lausanne est en crise, affirme lundi Le Temps. Son secrétaire général fait l'objet de plusieurs plaintes auprès des ressources humaines et de rapports internes et externes. Des collaborateurs dénoncent son comportement autoritaire, avec à la clé plusieurs démissions et burn-out. Le cadre se voit aussi reprocher des propos racistes, homophobes et sexistes ainsi que sa gestion des finances.

Suite à des plaines d'employés, la Fondation d’éthique de la gymnastique (GEF) a mandaté un rapport externe. Le président de la FIG, Morinari Watanabe, a aussi mené des entretiens à l'interne. Selon Le Temps, il a évoqué une prochaine «restructuration du bureau de la FIG tandis que fin février, le secrétaire général a été reconduit pour la période 2025-2028.

DEFENSE: Le coprésident du Parti socialiste suisse, Cédric Wermuth, plaide lundi dans Le Temps et la NZZ pour que la Suisse intègre une structure de sécurité européenne. «D'une manière ou d’une autre, nous devons soutenir la coalition qui se met en place, avec Emmanuel Macron et Keir Starmer en tête», est convaincu le conseiller national argovien face à ce qu'il qualifie de «trahison» de l'administration Trump. Il peut imaginer que la Suisse cofinance des forces armées européennes de défense, renchérit-il dans la NZZ.

Cette structure européenne de sécurité est en train de se créer, «même s’il y a beaucoup d’interrogations», selon l'Argovien, qui estime dans Le Temps que c'est le seul partenaire «fiable» de la Suisse. Celle-ci doit donc réfléchir à la construction d'une sécurité civile, et les collaborations militaires doivent être pensées avant tout avec l'Union européenne, et plus uniquement avec l'OTAN.

CONGE MATERNITE: En Suisse, seule une femme sur cinq environ retourne au travail directement après le minimum légal du congé maternité. C'est ce que révèle lundi une évaluation de l'Office fédéral de la statistique pour les titres alémaniques de Tamedia. Le moment où les mères reprennent le travail dépend surtout de leur niveau de formation.

Selon les statistiques, les femmes universitaires reprennent plus rarement le travail après 14 semaines que les femmes avec un niveau de formation inférieur. Les pères ont officiellement droit à deux semaines de congé après la naissance, mais selon Tamedia, la plupart des hommes restent à la maison 10 jours.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 31.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Décès de la photographe allemande Gisèle Freund. Elle était née en 1908.

- Il y a 105 ans (1920): Naissance de l'écrivaine genevoise Yvette Z'Graggen ("L'Herbe d'octobre», «Filet de l'oiseleur», «Cornelia», «Un étang sous la glace», «Juste avant la pluie"), lauréate en 1996 du Prix Schiller pour l'ensemble de son oeuvre.

- Il y a 340 ans (1685): Naissance du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, auteur notamment des «Concertos brandebourgeois», des Passions selon saint Matthieu et Saint Jean et du «Clavier bien tempéré». Il est décédé en 1750.

Le dicton du jour

À la Saint-Benjamin,Le mauvais temps prend fin