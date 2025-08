Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MEMOIRE: Evénement rare, la Bibliothèque de Genève présente aujourd'hui aux médias son fonds Ella Maillart, dont la collection a été récemment inscrite au Registre international Mémoire du Monde de l'UNESCO. La bibliothèque est ainsi devenue la seule institution suisse à détenir deux fonds reconnus d'importance mondiale, aux côtés de celui de Jean-Jacques Rousseau (inscrit en 2011).

PROCES: Le Tribunal de Sierre se réunit ce lundi. Il doit se pencher sur un important trafic de drogue qui gravitait dans et autour de la cité Aldrin, dans la ville valaisanne. Une trentaine de personnes avaient été interpellées, accusées d'avoir écoulé des quantités encore jamais vues en Valais, à savoir une demi-tonne de haschich et deux kilos de cocaïne. Le chef présumé de la bande, un homme de 22 ans, doit répondre notamment d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'extorsion et chantage et de contrainte.

RUSSIE: Ce lundi s'ouvre le procès de l'attentat du Crocus City Hall à Moscou. Le 22 mars 2024, cette attaque revendiquée par l'Etat islamique avait fait 149 morts.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE. Selon l'ancien diplomate Thomas Borer, la Suisse devra faire d'importantes concessions aux États-Unis. «Si le Conseil fédéral accorde à Trump des concessions similaires à celles de l’UE et que le président américain est de bonne humeur dans les prochains jours, nous pourrions également atteindre un taux de 15 %», déclare-t-il dans un entretien avec la Neue Zürcher Zeitung. Bruxelles aurait promis des contrats de plusieurs milliards au secteur américain de la défense et de l’énergie, ainsi qu’une réduction des obstacles pour les produits agricoles et alimentaires américains, ce que l’UE avait toujours refusé jusqu’alors. La Suisse devrait s’en inspirer, ajoute M. Borer dans une interview accordée aux titres de CH Media.

IMMOBILIER. La hausse de l’immigration entraîne une augmentation des prix de l’immobilier. Une étude du cabinet Wüest Partner révèle que la population a fortement augmenté entre 2022 et 2024, en raison de l’arrivée annuelle d’environ 75'000 nouveaux travailleurs et de quelque 63'000 réfugiés ukrainiens. Cette croissance démographique alimente la demande de logements locatifs, ce qui a un effet indirect sur les prix de la propriété. D’après l’étude, une hausse de 1% de la population entraîne une augmentation de 0,88% pour les maisons individuelles et de 1,37% pour les appartements. Un expert immobilier interrogé par le Blick souligne toutefois que l'immigration n’est qu’un facteur parmi d’autres, aux côtés des taux hypothécaires et de la croissance économique.

RAVE PARTY. Une rave party non autorisée s’est tenue de vendredi soir à dimanche matin près des Verrières (NE), réunissant jusqu’à 500 personnes dans une clairière, rapporte ArcInfo qui s'est basé sur une information du Courrier du Val-de-Travers. Alertée par des riverains, la police neuchâteloise est intervenue samedi, mais, tirant les enseignements des récents incidents à Malleray (BE) où deux policières avaient été blessées, elle a privilégié le dialogue pour éviter les risques d'affrontement. Les participants à la rave ont troublé l'ordre public, perturbé la faune et causé des dégâts au champ, rendant son herbage inutilisable pour le fourrage. Plusieurs personnes ont été identifiées et seront dénoncées au Ministère public pour diverses infractions. Le Conseil communal a dit comprendre la décision de la police de ne pas recourir à la force.

FILM. Le studio sédunois Arcanel a remporté le prix Silver aux US International Awards 2025 à Los Angeles pour son film industriel «Univerre – Excellence in Glass». Cette production valorisant le savoir-faire de l'entreprise sierroise Univerre Pro Uva SA, experte en emballage en verre haut de gamme, a séduit le jury par son «expérience visuelle marquante et percutante», selon Le Nouvelliste. Deux autres œuvres du studio figuraient également parmi les finalistes. Pour le fondateur d'Arcanel, Shams Abou El Enein, ce prix récompense «l’engagement et la créativité de toute une équipe».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'informaticienne américaine Frances E. Allen le jour de son 88e anniversaire. Elle a été la première femme à recevoir le Turing Award, la plus haute distinction dans le domaine de l'informatique, et la première femme nommée «membre émérite» d'IBM.

- Il y a 5 ans (2020): L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos s'exile aux Emirats arabes unis après des révélations de plus en plus compromettantes sur son train de vie et les origines opaques de sa fortune.

- Il y a 5 ans (2020): L'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire dévaste le port de Beyrouth et des pans entiers de la capitale libanaise, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6500. L'explosion s'est produite dans des entrepôts où étaient stockés des matériaux hautement explosifs.

- Il y a 30 ans (1995): Lancement de l'opération Oluja (Orage) pendant la guerre d'indépendance de Croatie. En quelques jours, les troupes croates reconquièrent la partie du pays contrôlée par les forces serbes.

- Il y a 115 ans (1910): Naissance de l'écrivaine grisonne Selina Chönz, auteure du romand pour enfants «Une cloche pour Ursli» ("Schellen-Ursli"). Elle est décédée en 2000.

- Il y a 150 ans (1875): Décès du romancier et poète danois Hans Christian Andersen, célèbre pour ses nouvelles et ses «contes de fées». Il était né en 1805.

Le dicton du jour

«Quand août est bon, abondance à la maison»