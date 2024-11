blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les CFF veulent lutter contre les agressions visant leur personnel. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

GESTION DÉLOYALE: Le procès en appel de l'homme d'affaires allemand Florian Homm s'ouvre lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. En première instance, l'ancien gestionnaire de fonds avait été condamné à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis, pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres répétés. Trois autres accusés doivent comparaître devant la cour de Bellinzone.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF veulent lutter contre les agressions visant leur personnel. En collaboration avec les partenaires sociaux, ils lancent lundi une campagne nationale pour plus de respect et de sécurité dans les trains et les gares. Chaque jour, des agressions verbales ou physiques sont commises contre des collaborateurs des CFF, déplore l'ex-régie fédérale.

LITTÉRATURE: Le prix Goncourt est décerné lundi à la mi-journée au restaurant Drouant à Paris, comme le veut la tradition. La finale du plus prestigieux des prix littéraires francophones est largement vue comme un face à face entre Kamel Daoud et Gaël Faye, deux auteurs explorant les plaies récentes de l'Algérie et du Rwanda. A moins que Sandrine Collette ou Hélène Gaudy ne crée la surprise. Kamel Daoud et Gaël Faye figurent également parmi les cinq finalistes du prix Renaudot, qui est, lui aussi, attribué lundi. Ils sont opposés à Elisabeth Barillé, Antoine Choplin et Olivier Norek.

FRANCE: Quatre ans après l'assassinat en France du professeur d'histoire et de géographie Samuel Paty par un jeune islamiste radical, la cour d'assises spéciale de Paris juge à partir de lundi sept hommes et une femme impliqués dans la campagne de haine et d'intimidation qui a précédé le meurtre. L'assassin, un jeune Russe de 18 ans d'origine tchétchène, sera le grand absent du procès: il a été tué par la police peu après son acte.

AUJOURD'HUI, C'EST...: C'est aujourd'hui le début de la semaine mondiale de l'espace. Elle vise à inspirer les étudiants et à contribuer à sensibiliser le public aux activités spatiales, tout en encourageant la coopération internationale dans ce domaine. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

LOCATIONS: Les politiques menées par les villes suisses pour réglementer les locations sur la plate-forme Airbnb sont sans effet, indiquent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant une analyse de la société de conseil AirDNA.

Qu'il s'agisse de la limite supérieure de 90 jours pour les locations, de l'obligation d'enregistrement, du moratoire sur les nouvelles résidences secondaires ou de l'interdiction des locations de courte durée dans les zones résidentielles, tout cela n'a servi à rien. Nulle part, les locations n'ont diminué sensiblement, remarque l'analyse. Des experts pointent dans les journaux les faibles ressources pour mener les contrôles en Suisse.

CLIMAT: La demande de placements durables marque le pas en Suisse, révèle une étude de la Haute école de Lucerne, relayée lundi par la Neue Zürcher Zeitung. De 2018 à 2023, les fonds durables, comme Green Stars, Green New Deal ou Green Planet, ont réussi à attirer 550 milliards de francs. L'afflux d'argent frais ne s'est élevé qu'à 23 milliards l'année dernière.

Selon l'auteur de l'étude Brian Mattman, le rendement des indices de durabilité a été inférieur à celui du marché global. L'intérêt s'est particulièrement affaibli pour les fonds thématiques axés sur l'environnement, le climat ou l'énergie, ajoute-t-il.

ABUS SEXUELS: Malgré le classement par le ministère public valaisan de l'entier des cas d'abus perpétrés au sein de l'Eglise catholique, l'abbaye de Saint-Maurice (VS) poursuit «sa réforme», assure lundi dans 24 Heures son administrateur apostolique Jean-Michel Girard. Selon lui, il y aura encore de nombreuses étapes pour faire toute la lumière. «On ne peut pas encore tourner la page des abus dans l'Église» catholique, ajoute-t-il.

Le chanoine poursuit: «La justice s'est limitée aux cas signalés ou dénoncés, mais je pense que d'autres victimes potentielles méritent une démarche globale».

RELIGION: La mosquée du Petit-Saconnex (GE) et son école ne seront finalement pas dirigées par une institution suisse, indique dans Le Temps de lundi Mohammad Abdulkarim Alissa, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, l'organisation qui coiffe l'institution religieuse genevoise. «Les associations candidates ne correspondaient pas à nos critères en raison de leur discours politique islamique», explique-t-il.

«Nous avons décidé de transformer le conseil d'administration en un conseil international, comprenant des personnalités de Suisse et d'ailleurs, pour garantir la diversité et la transparence».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): le président américain Barack Obama subit un revers lors des élections de mi-mandat. Les républicains obtiennent la majorité absolue au Sénat, alors qu'ils disposaient déjà de la majorité à la chambre des représentants.

- Il y a 40 ans (1984): la chaîne de télévision française payante Canal+ commence à diffuser son programme national.

- Il y a 100 ans (1924): décès du compositeur français Gabriel Fauré ("Trois mélodies» en 1878, «Clair de lune» en 1887, «Pavane» en 1887 et «Requiem» en 1890). Il est l'un des compositeurs les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle en France.

- Il y a 100 ans (1924): Nellie Tayloe Ross est élue gouverneure du Wyoming, devenant ainsi la première femme élue aux Etats-Unis.

Le dicton du jour

«A Saint-Charles, la gelée parle».

bas, ats