Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi pour discuter de l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas. KEYSTONE

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: Cinq jours après l'incendie dans un bar de Crans-Montana, de nombreux jeunes reprennent ce lundi le travail ou leurs études dans un contexte pesant. Des espaces de parole et de soutien seront mis en place pour les élèves.

REFUGIES UKRAINIENS: La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) du président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre présente ce lundi la nouvelle stratégie d’intégration socioprofessionnelle des réfugiés ukrainiens. Cette dernière s’inscrit notamment dans le cadre de la modification légale de la Confédération entrée en vigueur le 1er décembre 2025, qui entend encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative.

VENEZUELA: Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi pour discuter de l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas. La réunion d'urgence, qui est prévue à 10h00 (16h00 suisses) a été demandée par le Venezuela, requête relayée par la Colombie qui vient d'entrer au Conseil de sécurité comme membre non permanent.

FRANCE: Le tribunal correctionnel de Paris rend ce lundi sa décision dans le procès pour cyberharcèlement de dix personnes accusées d'avoir diffusé ou relayé sur les réseaux sociaux des insultes et rumeurs sur Brigitte Macron, liées à son genre et à son écart d'âge avec son mari le président français Emmanuel Macron. Des peines de trois à douze mois de prison avec sursis et des amendes pouvant atteindre 8000 euros ont été requises contre ces dix prévenus, âgés de 41 à 65 ans, lors d'un procès très médiatisé qui s'est déroulé les 27 et 28 octobre derniers.

Vu dans la presse

VENEZUELA: La Suisse devrait «condamner fermement» l'attaque américaine contre le Venezuela, explique le professeur de droit de l'université de Zurich Oliver Diggelmann dans les journaux de Tamedia. «La violation de l'interdiction du recours à la force n'est pas négociable», a déclaré le professeur.

«Comme d'autres gouvernements européens, la Suisse a choisi la voie de la prudence et n'appelle pas un chat un chat», a-t-il ajouté. Samedi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a appelé à la modération et au respect du droit international sur la plateforme X.

EMPLOIS: Le nombre de candidatures dans les entreprises proches de l'Etat et dans l'administration publique a considérablement augmenté, rapporte la NZZ. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui prévalait auparavant a été reléguée au second plan avec le ralentissement économique, tandis que le chômage et la recherche d'emploi ont augmenté.

A la fin novembre 2025, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) comptait près de 139'000 chômeurs, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis la crise du coronavirus. Dans le même temps, le nombre d'emplois vacants a fortement diminué. Les employeurs proches de l'Etat comme les CFF, la Poste ou Swisscom ont donc reçu beaucoup plus de candidatures par poste.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès du compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez à l'âge de 90 ans. Il était considéré comme l'un des représentants les plus importants de l'avant-garde musicale dans le monde.

- Il y a 75 ans (1951): Décès de l'écrivain soviétique Andreï Platonov ("Tchevengour"). Il était né en 1899.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de l'actrice américaine Diane Keaton ("Le Parrain», «Manhattan"). Elle est décédée le 11 octobre 2025.

- Il y a 150 ans (1876): Naissance de Konrad Adenauer, premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne (1949-1963). Il est décédé en 1967.

Le dicton du jour

«A la Saint-Gerlac le temps froid et serein,

L'année sera bonne c'est certain.»