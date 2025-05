UBS «flique» ses employés, le personnel inquiet

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

UBS a introduit un nouvel outil pour contrôler la présence au bureau des employés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL NATIONAL: Une session spéciale du Conseil national, d'une durée de trois jours, débute lundi à Berne. En guise de mise en jambes, les députés devraient approuver un projet qui vise à inscrire le principe de l'éducation sans violence dans la loi. Mardi, ils se prononceront sur une nouvelle allocation de garde pour enfants, un modèle proposé par le Conseil des Etats pour poursuivre le soutien à l'accueil extrafamilial. Une aide financière fédérale sera au coeur des débats. Mercredi, la chambre du peuple débattra de l'imposition individuelle des couples mariés et plus spécifiquement du contre-projet à l'initiative populaire des Femmes PLR.

DROITS DE DOUANE: La fédération faîtière des entreprises suisses economiesuisse tient une conférence de presse lundi à Berne pour réclamer des mesures fortes en faveur de la place économique helvétique. A l'heure où de nouveaux droits de douane et autres turbulences perturbent la marche du libéralisme, l'organisation demande des politiques qu'ils veillent à garantir la compétitivité de l'économie suisse.

FINANCES FÉDÉRALES: Le délai pour la procédure de consultation concernant les mesures d'économies pour alléger les finances fédérales échoit cette semaine. Les oppositions ont été vives, de tous côtés. Le paquet de mesures du Conseil fédéral devra sans doute être adapté. Bilan lundi avec les dernières prises de position.

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend lundi à Rome pour rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella. Au menu des discussions figurent les relations bilatérales, la situation sécuritaire en Europe, la politique européenne et d'autres sujets internationaux. Les deux pays voisins entretiennent depuis longtemps des relations privilégiées.

MUSIQUE: Les autorités bâloises présentent lundi leur concept en matière de sécurité pour le concours Eurovision de la chanson (ESC), qui aura lieu à Bâle le 17 mai. Cet événement de portée planétaire, qui va attirer des dizaines de milliers de personnes sur les bords du Rhin, exige un dispositif spécial, qui ne doit pas dénaturer la nature festive du concours.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue portugaise. La langue portugaise est non seulement l'une des langues les plus répandues dans le monde, comptant plus de 265 millions de locuteurs repartis sur tous les continents, mais elle est aussi la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BANQUES: UBS a introduit un nouvel outil pour contrôler la présence au bureau des employés, relatent lundi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Les supérieurs hiérarchiques peuvent ainsi vérifier si le nombre obligatoire de jours de travail à effectuer dans les locaux de la banque, introduit depuis mars, est respecté.

Interrogée, UBS affirme que ce «tableau de bord» n'aura aucun impact sur le montant des bonus. Une grande incertitude règne cependant au sein du personnel, notamment dans le contexte des suppressions d'emplois attendues après la reprise de Credit Suisse, relèvent les journaux.

IA: L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans la finance et les épargnants ont tout à y gagner, rapportent lundi 24 Heures et la Tribune de Genève. En Suisse, la firme zurichoise Selma Finance propose une application donnant des conseils personnalisés et permettant aux épargnants d'investir en fonction des risques qu'ils souhaitent prendre.

L'IA facilite clairement le travail d'analyse, explique John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. «Les modèles d'intelligence artificielle peuvent analyser des milliers de bilans, scores de valorisation, qualité de management ou controverses ESG [indicateurs pour l'environnement, le social et la gouvernance, ndlr] en quelques secondes», ajoute-t-il. Selon lui, «les modèles d'IA arrivent à détecter les actions qui seraient sous ou surévaluées».

DROITS DE DOUANE: L'arrêt des exportations par la Chine de terres rares en riposte aux droits de douane américains aura un impact en Suisse, avertissent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Des centaines d'entreprises suisses pourraient être touchées, déclare dans les journaux Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de Swissmem, l'association de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux.

Selon les journaux, la Suisse est mal préparée à une pénurie de ces composants. Swissmem appelle à chercher à obtenir des dérogations avec la Chine. Interrogé par les journaux, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dit analyser régulièrement la situation et souhaiter renforcer la collaboration entre les organisations concernées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): le producteur britannique Ray Santilli sort un film montrant la prétendue autopsie d'un extraterrestre du crash de Roswell, aux Etats-Unis, déclenchant un vaste débat sur les extraterrestres. Le film s'avère être une supercherie.

- Il y a 35 ans (1990): le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny accepte l'instauration du multipartisme, après 30 ans de règne sur le pays. Quatorze partis sont légalisés.

- Il y a 75 ans (1950): Bhumibol Adulyadej est couronné roi de Thaïlande. Il est décédé en 2016.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur américain Lance Henriksen ("Millénium").

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'écrivain américain Todd Strasser, aussi connu sous son pseudonyme de Morton Rhue ("La Vague").

- Il y a 80 ans (1945): libération du camp de Mathausen, dernier camp de concentration nazi à être libéré.

- Il y a 90 ans (1935): naissance du journaliste et écrivain français Bernard Pivot, présentateur d'"Apostrophes». Il est décédé le 6 mai 2024.

- Il y a 130 ans (1895): naissance du naturaliste et médecin suisse d'origine allemande Carl Vogt.

Le dicton du jour

«Sainte Judith voit pinson au nid».