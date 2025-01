blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: Le PS tient lundi son traditionnel apéritif de début d'année. Mattea Meyer, Cédric Wermuth, Samira Marti et Samuel Bendahan passeront en revue les principaux événements de l’année 2024 et aborderont les priorités politiques de 2025. Dans le même temps, Le Centre invite les médias pour ses discours de l'épiphanie, qui donneront un aperçu de la future stratégie 2033 du parti.

FRANCE: La cour d'assises des mineurs juge à partir de lundi l'homme qui a attaqué deux personnes au hachoir en septembre 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ainsi que cinq de ses proches, soupçonnés de l'avoir motivé et soutenu. L'assaillant, aujourd'hui âgé de 29 ans, comparait pour tentatives d'assassinats terroristes et association de malfaiteurs terroriste criminelle. Lui et ses cinq co-accusés sont Pakistanais, arrivés en France entre 2018 et 2019.

FRANCE: L'ancien président français Nicolas Sarkozy a-t-il accepté l'argent d'un richissime dictateur pour financer la campagne qui l'a porté au sommet de l'État? L'ancien dirigeant est de retour au tribunal à partir de lundi aux côtés de trois anciens ministres. Dans cette affaire retentissante, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir noué, via ses proches, un «pacte de corruption» avec le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, afin qu'il finance sa campagne victorieuse de 2007.

ETATS-UNIS: Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump prenaient d'assaut le Capitole de Washington pour contester l'élection de Joe Biden à la présidentielle. Quatre ans plus tard et au même endroit, le Congrès certifie lundi la victoire du républicain et consacre son retour triomphant.

SAUT A SKI: La Tournée des Quatre Tremplins vivra son épilogue lundi après-midi à Bischofshofen. Quatrième du général à 23,8 points du leader provisoire Stefan Kraft, Gregor Deschwanden ne peut plus viser la victoire finale. Mais un 4e rang constituerait déjà une performance de choix pour le Lucernois. Les Autrichiens Stefan Kraft, Jan Hörl et Daniel Tschofenig, qui sont séparés par 1,3 point seulement au général, livreront quant à eux une lutte acharnée pour la victoire dans cette Tournée germano-autrichienne.

Vu dans la presse

GESTION DES DECHETS: Attaquée en justice, une loi genevoise interdisant aux restaurateurs d’utiliser du plastique jetable pour leurs plats à emporter a été suspendue en décembre par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, rapporte lundi Le Courrier. Cette suspension arrive in extremis car la nouvelle norme aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier 2025.

Votée en septembre 2022 par le législatif genevois, la nouvelle loi cantonale sur les déchets comporte d'autres dispositions, comme l'interdiction de certains plastiques à usage unique dans les grands magasins et l'obligation de trier ses déchets. La loi fait l'objet d'un recours déposé il y a plus d'un an au Tribunal fédéral.

LYNX: L'Office grison de la chasse et de la pêche ainsi que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) examinent actuellement si les lynx abattus par erreur en novembre dans la vallée de la Surselva (GR) peuvent être remplacés par des animaux importés de l'étranger. De premiers entretiens informels en ce sens ont eu lieu, a indiqué à la NZZ Moritz Heiser, chargé d'information à l'OFEV.

En se basant sur des données obtenues auprès du service de la chasse, la Südostschweiz indique de son côté que plus de 20 spécimens de cette espèce protégée évoluent actuellement sur le territoire cantonal. En novembre, un garde-chasse a abattu trois lynx dans la vallée de la Surselva, les prenant pour des loups dans le cadre d'un tir de régulation.

COMMERCE DE DETAIL: Le patron de Migros donne des précisions quant à la date de vente de la filiale de voyage Hotelplan. Dans un entretien publié lundi dans 24 heures et la Tribune de Genève, Mario Irminger indique que «la fin d'Hotelplan chez Migros» se concrétisera en janvier ou février. Le Blick, lui, a appris de sources internes que c'est désormais le groupe britannique spécialisé dans la location de logements de vacances qui fait figure de favori pour le rachat d'Hotelplan. La presse avait jusqu'ici évoqué deux groupes allemands parmi les acheteurs potentiels, Dertour et Hometogo.

ECHANGES LINGUISTIQUES: Les échanges linguistiques dans le cadre scolaire ont nettement augmenté de part et d'autre de la Sarine. L'an dernier, 26'922 élèves ont participé à de tels programmes en Suisse, rapportent lundi les journaux alémaniques du groupe Tamedia en citant des données de l'organisation d'échange Movetia.

La durée des échanges va de quelques jours à six mois. Cette évolution à la hausse réjouit Christine Keller de Movetia, qui souhaiterait cependant la mise en place de dispositions plus contraignantes pour encourager la participation à de tels programmes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Décès du dessinateur américain de bande desinée Don Martin ("Mad"). Il était né en 1931.

- Il y a 30 ans (1995): La firme Sony présente le DVD.

- Il y a 30 ans (1995): L'incendie d'un appartement à Manille permet de découvrir le projet d'attentat «Bojinka»: Des membres d'Al-Qaida voulaient détourner onze avions américains sur des cibles civiles (dont le World Trade Center, le Pentagone et le Capitole des Etats-Unis), assassiner le pape Jean Paul II lors de sa visite aux Philippines et faire écraser un avion sur le siège de la CIA.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de l'acteur britannique Rowan Atkinson ("Mr. Bean», «Johnny English").

- Il y a 180 ans (1845): Décès de l'écrivain allemand Ferdinand Philipp Grimm. Il a collaboré avec ses frères aînés Jacob et Wilhelm pour récolter des légendes et contes de langue allemande. Il était né en 1788.

- Il y a 280 ans (1745): Naissance de l'inventeur français Jacques-Etienne Montgolfier, co-inventeur avec son frère Joseph-Michel, de la montgolfière. Il est décédé en 1799.

Le dicton du jour

Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu vois,

auras sécheresse en été, et beaucoup d'oeufs au poulailler.