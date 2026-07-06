blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon les autorités vaudoises, un festival poursuit un objectif lucratif et certaines tâches, comme le montage des scènes, concurrencent des emplois rémunérés (image prétexte).

Actu & Dicton du jour Chômage : son bénévolat dans un festival lui fait perdre 660 francs d'indemnités

Les points forts du jour

FOOTBALL : Le Portugal et l'Espagne vont disputer un 8e aux allures de finale avant l'heure, lundi (21h) au Mondial. Les deux voisins européens sont assis à la même table des favoris pour le titre, comme l'Argentine et la France, mais l'un d'eux devra rendre son tablier à l'issue du duel texan, disputé dans l'antre des Dallas Cowboys à Arlington.

FOOTBALL : Après un début de tournoi réussi et un embryon d'engouement populaire, les Etats-Unis, coorganisateurs du Mondial, font face à leur premier choc en 8e de finale contre la Belgique dans la nuit de lundi à mardi à Seattle.

DEFENSE : Le ministre de la défense Martin Pfister reçoit ce lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner. Les deux responsables doivent avoir un entretien bilatéral à Berne. Ils s'exprimeront ensuite devant la presse sur l’étroite coopération entre les deux pays en termes de politique de sécurité, selon le DDPS.

TECHNOLOGIES : Les Etats, le secteur privé et la société civile se réunissent ce lundi à Genève autour du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour le premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA). Des pistes pour que cette technologie puisse être utilisée par tous seront explorées.

Vu dans la presse

Quatres jour de bénévolat, 660 francs perdus Quatre jours de bénévolat au montage du festival Caribana ont coûté 660 francs d'indemnités de chômage à un habitant d'Eysins (VD), rapportent La Côte et les autres titres ESH Médias. Sa caisse, Unia, a déduit un gain fictif de 23,60 francs par heure, estimant que cette activité ne relevait pas du bénévolat au sens de la loi.

«On n’a pas de marge de manœuvre pour décider de ce qui est du bénévolat et ce qui n’en est pas. Le cadre légal est assez clair», répond Lea Engeler Benkhelfa, responsable centre de compétences à Lausanne.

Selon les autorités vaudoises, un festival poursuit un objectif lucratif et certaines tâches, comme le montage des scènes, concurrencent des emplois rémunérés.

Ce cas met en lumière une règle peu connue de l'assurance-chômage: les activités bénévoles ne sont admises que sous des conditions strictes. Des spécialistes jugent toutefois la notion de «but idéal» floue et craignent qu'elle ne décourage les chômeurs de s'engager ou ne les incite à ne plus déclarer leurs activités bénévoles.

PHILANTHROPIE

Vingt-sept fondations ont mis en garde le Conseil fédéral contre des coupes dans la coopération au développement, dans une lettre consultée par les journaux de Tamedia.

Parmi les signataires figurent la fondation de Roger Federer, celle d'Urs Wietlisbach, cofondateur de Partners Group, ainsi que les fondations des groupes Zurich et Swiss Re.

Elles redoutent une perte de crédibilité pour la Suisse et critiquent en particulier les économies prévues dans les projets de développement à long terme. Le Conseil fédéral entend économiser 20 millions de francs par an dès 2027 et supprimer une centaine de postes, avant de réduire de 340 millions de francs supplémentaires, dès 2029, les crédits consacrés à l'aide au développement à long terme.

JEUNESSES CAMPAGNARDES

Au Giron du Chablais, à Aigle (VD), la lutte féminine a fait son entrée officielle dans les compétitions de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), rapporte 24 heures.

Quinze participantes, réparties en deux catégories de poids, se sont affrontées dimanche selon les mêmes règles que les hommes, lors d'une journée qualifiée d'historique. Jusqu'ici, ces épreuves n'étaient organisées qu'à titre facultatif et hors du programme officiel.

Cette «année-test» répond à une demande croissante des membres féminins et pourrait déboucher sur une intégration durable de la discipline. La FVJC dressera un bilan à l'issue de la saison afin d'évaluer les adaptations nécessaires et poursuivre son objectif d'une plus grande parité dans ses compétitions.

VOTATIONS

Un économiste de l'EPF Zurich a proposé de nouvelles règles pour les votations comportant un contre-projet, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Selon Hans Gersbach, le système actuel peut favoriser le vote stratégique et conduire à ce que l'option préférée par une majorité ne l'emporte pas.

Il cite en exemple l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels, soumise au vote en 2010, dont le contre-projet avait obtenu davantage de soutien lors de la question subsidiaire, tout en étant finalement rejeté.

Le professeur propose de placer sur un pied d'égalité l'initiative, le contre-projet et le statu quo. Il paraît intuitivement logique que, lorsqu'un résultat est contradictoire, l'option intermédiaire l'emporte», a-t-il déclaré au quotidien.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1951) : Naissance de la chanteuse de schlager et actrice zurichoise Maja Brunner.

- Il y a 80 ans (1946) : Naissance de George W. Bush, 43e président des Etats-Unis de 2001 à 2009.

- Il y a 140 ans (1886) : Naissance de l'historien et résistant français Marc Bloch ("Les rois thaumaturges», «L'étrange défaite"). Il est arrêté, torturé, puis exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944.

Le dicton du jour

«Jamais, en juillet, sécheresse N'a causé la moindre détresse.»