Blessé par un chien policier dangereux : l’inquiétante passivité des forces de l’ordre

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

La communication de la police cantonale valaisanne concernant l'attaque d'un chien sur un enfant de sept ans en novembre 2024 dans le Haut-Valais soulève des questions (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Des délégations du Hamas, d'Israël et des Etats-unis doivent entamer lundi en Egypte des négociations indirectes pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza et mettre fin à près de deux ans de guerre dans le territoire palestinien. Le président américain Donald Trump a appelé dimanche les parties à avancer «très rapidement», faisant état de premières «discussions très positives [...] ce week-end avec le Hamas» en amont des discussions en Egypte, où il a dépêché de son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner.

FRANCE: Un an après le procès en France des viols de Mazan, qui a retenti dans le monde entier, Gisèle Pelicot est à nouveau confrontée à partir de lundi à un de ses agresseurs présumés, le seul à avoir maintenu son appel contre sa condamnation. Cette mère de famille avait été violée pendant une dizaine d'années chez elle par des dizaines d'inconnus à l'instigation de son mari, qui la droguait préalablement. Condamné en première instance à 9 ans de prison, l'accusé ayant maintenu son appel, un ex-ouvrier du bâtiment de 44 ans, encourt à nouveau 20 ans de réclusion.

MÉDECINE: La semaine des prix Nobel débute lundi avec l'annonce du Nobel de médecine. La professeure et médecin à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Andrea Ablasser, 42 ans, pourrait recevoir le prix Nobel de médecine pour la découverte d'un mécanisme central du système immunitaire, appelé la voie de signalisation cGAS-STING.

CHÔMAGE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publie lundi à 09h00 les chiffres du chômage en Suisse pour le mois de septembre. Pour mémoire, le marché helvétique de l'emploi s'est quelque peu dégradé en août. Le nombre de chômeurs a progressé de près de 3000 (+2,3%) en glissement mensuel pour atteindre 132'105. Le taux de chômage augmenté d'une dizaine de points de base, à 2,8%.

GASTRONOMIE: GaultMillau présente lundi son «Guide 2026». Quelque 800 adresses sont passées au crible et recommandées ou non aux amateurs de gastronomie.

GENÈVE: L'affaire dite «de la plume» repasse devant la cour de justice cantonale lundi à Genève. L'ancien notaire soleurois doit à nouveau convaincre qu'il n'a pas voulu tuer sa femme. Le septuagénaire avait fourni deux versions: il l'avait d'abord trouvée morte dans sa salle de bain, puis avait avoué avoir menti «par honte», car elle était en réalité morte lors d'un jeu sexuel d'asphyxie. Sa peine de prison était passée de 13 à trois ans ferme. Mais le Tribunal fédéral n'a pas été convaincu par cette décision, renvoyant l'homme devant la justice genevoise.

Vu dans la presse

VATICAN: La fondation chargée de la construction au Vatican de la nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale va présenter un nouveau budget pour le projet à la fin de l'année, écrit lundi la Neue Zürcher Zeitung. Face aux prix de la construction qui ont augmenté de 35% à Rome par rapport à 2022, le président du conseil de fondation Jean-Pierre Roth ne veut pas avancer de chiffres. Selon des estimations, le coût du projet avoisinerait désormais 70 millions de francs. Il était estimé jusqu'à présent à 50 millions. La fondation veut lancer une nouvelle campagne de collecte de fonds et va prendre contact avec les bailleurs de fonds, soit la Confédération et les cantons, précise M. Roth.

RÉSEAUX SOCIAUX: Les jeunes doivent être mieux protégés dans leur utilisation des réseaux sociaux, préconise lundi dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia le président de l'association des directeurs d'écoles de Suisse alémanique (VSLCH), Thomas Minder. «Les médias sociaux devraient être interdits aux mineurs», estime-t-il, soulignant que les adultes ne sont déjà pas en mesure d'utiliser ces applications de manière raisonnable. «Voulons-nous vraiment que des algorithmes soient développés pour avoir une emprise sur les cerveaux encore immatures de nos enfants?», interroge-t-il.

CHIENS DANGEREUX: La communication de la police cantonale valaisanne concernant l'attaque d'un chien sur un enfant de sept ans en novembre 2024 dans le Haut-Valais soulève des questions, écrit lundi Walliser Bote. Alors que la police parlait de blessures légères, les médecins de l'hôpital évoquent des blessures graves. L'animal était en outre un chien de protection dressé par l'armée suisse et son propriétaire un employé de la police cantonale valaisanne, précise le journal. L'office vétérinaire cantonal a recommandé d'euthanasier le canidé, tout comme le chef du service cynophile de l'armée. Le chien est toujours en vie, constate le journal. Interrogée, la police valaisanne renvoie à une «procédure pénale privée».

SPORT: Un groupe d'adeptes de l'ultramarathon ont parcouru dimanche quatre fois la distance entre Morat et Fribourg lors de la 91e édition de la célèbre course pédestre fribourgeoise reliant les deux communes, relate lundi La Liberté sur son site en ligne. «Nous avons fait Fribourg-Morat-Fribourg-Morat-Fribourg, en 08h20», indique l'un des membres du groupe Jessy Aellen, soit 72 kilomètres au lieu des 17,17 km du parcours principal. En 2024, le groupe avait couru trois fois la distance. «Les 17 bornes de plus par rapport à l'année passée ont fait mal. De même que le départ à 03h00 du matin, sous l'orage», précise M. Aellen.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du musicien néerlando-américain Eddie van Halen, l'un des guitaristes les plus influents de l'histoire du rock. Il était né en 1955.

- Il y a 10 ans (2015): le prix Nobel de physique est décerné aux chercheurs japonais Takaaki Kajita et canadien Arthur McDonald pour avoir établi que les neutrinos, des particules élémentaires, ont une masse.

- Il y a 10 ans (2015): décès de la romancière d'origine hongroise Christine Arnothy. Elle s'était fait connaître au milieu des années 1950 avec son autobiographie «J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir» où elle racontait son quotidien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait reçu le prix Interallié en 1980 pour «Toutes les chances plus une».

- Il y a 15 ans (2010): décès de la chanteuse et actrice française Colette Renard. Dans les années 1950, elle avait incarné le personnage inoubliable de la comédie musicale «Irma la douce». Elle était née en 1924.

- Il y a 30 ans (1995): les chambres fédérales adoptent la loi sur le service civil comme alternative à l'armée, 92 ans après le dépôt de la première pétition sur ce thème.

- Il y a 95 ans (1930): naissance d'Hafez al-Assad, président de la Syrie de 1971 à sa mort en 2000. Son fils Bachar al-Assad lui succède au pouvoir de 2000 à décembre 2024.

Le dicton du jour

«Quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille s'y mettra bientôt».