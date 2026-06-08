Berne :  La venue de l’eurodéputée Rima Hassan continue de faire polémique

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

NUCLÉAIRE : Le Conseil national entame lundi après-midi le débat sur la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Le Conseil des Etats s'est déjà prononcé en mars dernier pour le contre-projet indirect à l'initiative «Stop au blackout». La commission du National recommande elle aussi de relancer le nucléaire, mais sa décision a été très serrée, par 13 voix contre 12. Les élus du Centre feront la différence. Le débat est prévu sur deux jours. Verdict mardi.

PROTECTION DES ANIMAUX : C'est au tour du Conseil des Etats de se pencher lundi sur l'initiative foie gras et son contre-projet indirect. L'initiative veut interdire l'importation de foie gras et de produits à base de foie gras comme le magret ou le confit, aussi pour les particuliers. Ce texte est largement soutenu, surtout en Suisse alémanique. Le National a privilégié d'autres mesures si les importations ne diminuent pas après l'introduction de la déclaration obligatoire. Le contre-projet permet de respecter les accords internationaux signés par la Suisse. Le Conseil des Etats devrait l'approuver, avec quelques précisions.

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 8 juin, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de l'Océan. Avec 90% des populations de gros poissons déjà épuisées et 50% des récifs coralliens détruits, nous prenons plus de l'océan que ce qui peut être reconstitué. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/oceans-day

Vu dans la presse

POLEMIQUE : La venue à Berne de l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, invitée par Carlo Sommaruga, continue de faire polémique. Alors que des élus de droite et d’extrême droite ont saisi le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral, estimant que certaines de ses prises de position pourraient relever de l’apologie du terrorisme, le MPC confirme au Courrier examiner la plainte sans avoir ouvert de procédure. Dans les colonnes du journal, Rima Hassan rejette ces accusations, rappelant qu’en France, treize procédures similaires ont été classées. La rencontre prévue sous la Coupole portera sur la répression des soutiens à la Palestine, la liberté d’expression et le respect du droit international. La Franco-Palestinienne entend également évoquer le traitement des participants à la flottille Global Summud et dénoncer le soutien apporté à Israël. Deux pétitions opposées circulent en Suisse autour de sa venue.

NUMERIQUE : Le collectif «Aufstände der Allmende» prévoit d’organiser un camp de résistance contre le projet de centre de données à Beringen (SH), rapportent les titres Tamedia. Le mouvement entend ainsi s’opposer au développement des infrastructures liées à l’intelligence artificielle et n’exclut pas le recours à des moyens militants. Plusieurs polices cantonales ainsi que l’office fédéral de la police (Fedpol) surveillent les activités du groupe, ont indiqué les autorités en réponse à une demande de renseignements. La commune de Beringen n’a pas accordé d’autorisation pour ce camp prévu sur une semaine. Le conseil communal reconnaît certes le droit à la liberté d’expression, mais celui-ci ne confère pas pour autant un droit à l’organisation d’un camp de protestation de plusieurs jours sur le domaine public, a déclaré le président de la commune, Roger Paillard, au groupe médiatique.

LA POSTE : Jean-Daniel Taverney, facteur à Vevey de près de 60 ans et 42 ans de service à La Poste, a été licencié avec effet immédiat en février. Il affirme, dans 24 heures et la Tribune de Genève, avoir été sanctionné pour avoir refusé d’appliquer strictement certaines consignes, notamment le dépôt des colis dans les halls d’immeuble plutôt que leur livraison aux étages, au nom de la qualité du service et de la sécurité. Le facteur, engagé syndicalement, estime aussi être sanctionné pour son opposition à certaines réorganisations et sa défense du service public. La Poste lui reproche des manquements répétés aux procédures internes malgré plusieurs avertissements, ainsi qu’une attitude jugée non constructive, notamment sur le traitement du courrier B rationalisé. Le syndicat Syndicom conteste le licenciement, le jugeant abusif et disproportionné, et demande sa réintégration, estimant qu’il avait toujours donné satisfaction durant sa carrière. Une réponse de non entrée en matière est arrivée et le service juridique du syndicat étudie la suite à donner.

UNIVERSITE : L’Université de Saint-Gall pourrait, selon le St. Galler Tagblatt, durcir les exigences pour les étudiants. Le comité du Sénat doit décider mardi d’une réduction d’un tiers du nombre de crédits négatifs autorisés au niveau de l’«assessment». L’établissement s’attend à une baisse d’environ 117 étudiants à long terme et poursuit ainsi l’objectif de réduire le nombre d’inscrits d’environ 10’000 à 9500. Ces informations proviennent d’un procès-verbal du comité du Sénat consulté par le journal. Selon une analyse, ce durcissement pourrait toucher plus particulièrement les femmes, les étudiants en droit ainsi que ceux du programme anglophone.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Le président américain Donald Trump ordonne le déploiement de 2000 soldats de la Garde nationale à Los Angeles après deux jours de manifestations parfois violentes contre les expulsions d'immigrés.

- Il y a 20 ans (2006) : La Française Raphaëla le Gouvello devient la première personne à traverser l'océan Indien en planche à voile.

- Il y a 75 ans (1951) : Naissance de la chanteuse britannique Bonnie Tyler («Lost in France», «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero»).

- Il y a 75 ans (1951) : Naissance de Tony Rice, l'un des meilleurs guitaristes de bluegrass de son époque. Il est décédé en 2020.

- Il y a 150 ans (1876) : Décès de l'écrivaine française George Sand («Indiana», «Consuelo»). Auteure d'une oeuvre considérable, elle fut aussi une femme engagée, féministe avant l'heure.

- Il y a 180 ans (1846) : Décès de l'écrivain genevois Rodolphe Töpffer, considéré comme le père de la bande dessinée. Il était né en 1799.

Le dicton du jour

S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé, ne vienne l'arrêter.