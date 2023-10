blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les associations caritatives lancent un cri d'alarme en Suisse, à cause de la forte augmentation de la demande. KEYSTONE

Le point fort du jour

TECHNOLOGIES: La Commission européenne doit dévoiler mardi après-midi une liste de technologies clés qui devront être mieux surveillées et défendues face à des Etats rivaux comme la Chine. La liste pourrait inclure l'intelligence artificielle, les technologies quantiques ou les semi-conducteurs. L'annonce survient alors que l'Union européenne (UE) a ouvert en septembre une enquête sur des aides présumées illégales de Pékin aux constructeurs chinois de voitures électriques, suscitant des tensions avec le géant asiatique.

Vu dans la presse

INFLATION: Les associations caritatives lancent un cri d'alarme en Suisse, relayé mardi par La Liberté, Le Courrier, ArcInfo et Le Nouvelliste. «La trésorerie fond comme neige au soleil, avec l'augmentation drastique de la demande. Nous aurons de la peine à boucler les budgets», indique dans les journaux le président de la section fribourgeoise des Cartons du cœur, Benoît Sansonnens.

L'organisation, qui distribue des paniers alimentaires, a vu le nombre de ses bénéficiaires presque doubler en quatre ans. «Nous aidons beaucoup de personnes qui peinent à joindre les deux bouts malgré leur travail, des familles monoparentales notamment», ajoute le responsable.

SANTÉ: Trois Suisses sur quatre jugent que les coûts de la santé sont le problème le plus urgent, selon un sondage Tamedia, repris mardi par 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. L'enquête a été réalisée les 19 et 20 septembre, soit juste avant l'annonce, mardi dernier, que les primes de l'assurance maladie allaient augmenter de 8,7% en moyenne en 2024.

Les coûts de la santé étaient déjà l'inquiétude numéro un lors des précédentes enquêtes (67% en février et 70% en juillet). La prévoyance vieillesse reste le deuxième thème jugé le plus urgent pour les sondés (54%, contre 53% en juillet). Arrive en troisième position la migration (52%, +4 points).

FÉDÉRALES 2023: L'UDC confirme son avance à deux semaines et demie des élections législatives fédérales, révèle un sondage Tamedia diffusé mardi par la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le premier parti de Suisse est crédité de 28,7% des intentions de vote, en hausse de 3,1 points par rapport à 2019.

A l'opposé, les Vert-e-s (10,5%) et le PLR (13,8%) enregistrent des pertes respectives de 2,7 et 1,3 point. Pour les autres partis, le PS (+0,8 point, à 17,6%), Le Centre (-0,2 point, à 13,6%) et PVL (-0,3 point, à 7,5%), les variations se situent dans la marge d'erreur statistique, de plus ou moins un point.

DÉMOGRAPHIE: Si la Suisse compte plus de 9 millions d'habitants depuis quelques semaines, en tenant compte de la population non permanente, toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière par cette hausse, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Les cantons de Fribourg, Vaud et Zoug ont vu leur nombre d'habitants croître de plus d'un tiers depuis 1995. A l'opposé, Uri, Appenzell Rhodes-Extérieures et Bâle-Ville sont aujourd'hui à peine plus grands qu'à l'époque.

ÉNERGIE: Bien qu'approuvé en votation par les habitants de Poschiavo (GR), le projet de centrale solaire au col de la Bernina (GR) est menacé, rapportent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. L'entreprise électrique grisonne Repower et la ville de Zurich se sont retirées du projet. Elles invoquent la «forte opposition» des associations environnementales. Le projet Berninasolar devait fournir de l'électricité à 20'000 ménages.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): le naufrage d'un bateau de migrants fait plus de 360 morts au large de l'île italienne de Lampedusa. Sous le choc, l'Italie avait mis en place le dispositif «Mare Nostrum» qui a permis de secourir 144'000 migrants en un an.

- Il y a 15 ans (2008): la chambre des représentants américaine adopte un plan de sauvetage bancaire de 700 millions de dollars face à la crise financière.

- Il y a 30 ans (1993): 146 personnes sont tuées en Russie lors d'une tentative de coup d'Etat national-communiste menée par Alexandre Routskoï. Le président Boris Eltsine a fait réprimer le soulèvement.

- Il y a 30 ans (1993): dix-huit soldats américains d'une mission de l'ONU sont tués lors de la «bataille de Mogadiscio» dans la guerre civile somalienne.

- Il y a 35 ans (1988): à la suite d'un violent orage, une marée d'eau boueuse ravage la ville française de Nîmes, faisant 11 morts.

- Il y a 35 ans (1988): naissance de l'actrice suédoise Alicia Vikander.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du créateur de mode japonais Yohji Yamamoto, créateur de la marque «Y's».

Le dicton du jour

«En octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements».

ro, ats