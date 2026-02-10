blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Ciblé par des propos racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux, survenus à la suite de l’annonce de sa candidature pour la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, le coprésident du PS yverdonnois a décidé de répondre par une démarche judiciaire. Capture d'écran Instagram / Abdel Saiah

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CORRUPTION: Transparency International publie mardi son Indice de perception de la corruption pour 2025. L'IPC mesure chaque année la perception de la corruption dans le secteur public en comparant les pays du monde entier. En 2024, la Suisse se classait au cinquième rang avec 81 points sur 100.

GRAND CONSEIL VAUDOIS: les députés vaudois reprennent mardi leur débat, entamé la semaine dernière, sur l'introduction d'un salaire minimum dans le canton. Ils doivent notamment dire s'ils soutiennent deux initiatives populaires datant de 2023 (l'une constitutionnelle, l'autre législative), ou s'ils préfèrent le contre-projet du Conseil d'Etat. La principale différence tient au fait que le contre-projet fait primer les conventions collectives de travail (CCT) sur ce salaire minimum, fixé à 23 francs par heure. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Cinq cantons, Genève, Neuchâtel, le Jura, le Tessin et Bâle-Ville connaissent déjà un salaire minimum au niveau cantonal.

JEUX OLYMPIQUES: Le ski de fond helvétique abattra son atout majeur mardi aux JO de Milan-Cortina. La Lucernoise Nadine Fähndrich fait ainsi partie des principales candidates au podium dans le sprint individuel, qui se disputera en style classique à Tesero. Ses principales rivales devraient être les Suédoises, Jonna Sundling et Linn Svahn en tête.

JEUX OLYMPIQUES: En ski freestyle, deux Suisses se retrouvent en finale du slopestyle chez les messieurs, Andri Ragettli et Kim Gubser. Les espoirs reposent surtout sur les épaules de Ragettli, champion du monde en 2021 dans la discipline et 4e aux JO de Pékin 2022. Les chances de médaille semblent en revanche minces en ski alpin mardi à l'occasion du combiné par équipe dames.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 février, c'est aujourd'hui la journée internationale du léopard d'Arabie. Le plus petit des léopards est en danger critique, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il resterait moins de 200 léopards d'Arabie à l'état sauvage. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 février, c'est aujourd'hui la journée internationale des légumineuses. Cette espèce de plante qui existe depuis des millions d'années a toujours été fondamentale pour l'agriculture et la nutrition durables. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

JUSTICE: Sur les réseaux sociaux, l’élu socialiste Abdel Saiah annoncé lundi avoir envoyé un courrier au Ministère public afin de déposer plainte, rapporte blick.ch. Ciblé par des propos racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux, survenus à la suite de l’annonce de sa candidature pour la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, le coprésident du PS yverdonnois a décidé de répondre par une démarche judiciaire. Certains messages remettaient en cause ses origines suisses.

Le coprésident du PS yverdonnois a rendu ces attaques publiques en ligne et affirmé que le racisme n’a pas sa place dans le débat démocratique. Cette affaire intervient dans un contexte politique déjà très tendu à l’approche du scrutin du 8 mars. Après une législature marquée par des démissions, des conflits internes et des menaces ayant nécessité la protection policière d'élus, la campagne pour l'élection à l’Exécutif de la deuxième ville vaudoise s'annonce agitée et son issue incertaine.

DRAME DE CRANS-MONTANA: L’ancien préposé à la protection des données et à la transparence du canton du Valais, Sébastien Fanti, a déclaré dans le Blick avoir déjà averti en 2022 de problèmes informatiques liés à la sécurité incendie. «Mon rapport a été soumis au Parlement», a-t-il indiqué au journal, ajoutant que le canton du Valais n’avait ensuite pris aucune mesure. Il représente actuellement des proches et des personnes touchées par la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana. Sébastien Fanti aurait eu raison: après la mise à jour d’un logiciel clé, des données auraient été perdues et des contrôles négligés, selon le journal.

IMPOTS: La population suisse est opposée à une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l’armée ou de la 13e rente AVS. C’est ce que montre un sondage réalisé par l’institut de recherche Sotomo en collaboration avec le Blick auprès d’environ 15'000 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande, rapporte le média.

Un peu plus des trois quarts des personnes interrogées se sont ainsi prononcées contre une augmentation de la TVA destinée à fournir davantage de moyens financiers à l’armée. Une majorité des participants au sondage ne croit en outre pas que l’armée utiliserait de manière judicieuse des fonds supplémentaires. Le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA a également été rejeté par près des deux tiers des sondés, qui s’y sont déclarés plutôt ou clairement opposés.

DOUANES: Le transporteur international Marco Tepoorten a critiqué la réforme des douanes dans une interview accordée à CH Media. Il a évoqué une «perte de coordination et de contrôle» dans le cadre de la restructuration de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Depuis cette réorganisation, les procédures sont devenues plus complexes et plus sujettes aux perturbations, selon lui. Marco Tepoorten est propriétaire et président de l’entreprise de transport et de logistique Franzosini, basée à Chiasso (TI). «Il nous arrive de recevoir des documents qui concernent d’autres transitaires», a-t-il expliqué, qualifiant cela de «symptôme d’une désorganisation systémique».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.02.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Décès du cardiologue et chirurgien américain Norman Shumway, pionnier de la transplantation cardiaque moderne.

- Il y a 30 ans (1996): Le superordinateur Deep Blue, développé par IBM, s'impose contre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Au bout d'une semaine, le grand maître remporte toutefois la victoire finale par 4-2.

- Il y a 65 ans (1961): Une classe de l'école cantonale de Glaris en camp de ski est ensevelie par une avalanche au Piz Scalottas sur la commune de Lenzerheide (GR). Dix jeunes gens sont tués.

- Il y a 75 ans (1951): Décès du compositeur fribourgeois Joseph Bovet ("Le vieux chalet», «Nouthra Dona di Mârtsè"). Il était né en 1879.

Le dicton du jour

«Quand février commence en lion, il finit comme un mouton»