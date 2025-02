blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Neuf pesticides sur dix présentent des évaluations de risques douteuses. La Suisse ne procède pas aux évaluations, mais s'appuie sur les estimations des autorités de l'UE et de l'Organisation mondiale de la santé. IMAGO/Dreamstime

Les points forts du jour

ANIMAUX: La Protection Suisse des Animaux (PSA) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) lancent ce mardi une campagne d’information nationale sur l’achat responsable de chiens.

Ces animaux, de plus en plus souvent achetés sur internet en Suisse, sont souvent malades et présentent des troubles du comportement. Ce type d'achat profite à des vendeurs peu sérieux et à des commerçants travaillant dans l’illégalité. De plus, cette pratique encourage, à l’étranger, des conditions d’élevage et de détention contraires aux exigences de protection des animaux.

RECHERCHE: La recherche scientifique et les hautes écoles doivent faire face aux futures coupes budgétaires de la Confédération. Swissuniversities, le Conseil des EPF, le Fonds national suisse (FNS), Innosuisse et les Académies suisses des sciences présentent mardi les impacts de ces mesures potentielles d'économies sur leur domaine.

SKI ALPIN: Les Mondiaux de Saalbach reprennent après une journée de repos. Une nouvelle épreuve figure au menu: le combiné par équipes, dans lequel les dames seront en lice mardi dès 10h (avec une descente) puis dès 13h15 (pour une manche de slalom). Swiss-Ski a mis tous les atouts de son côté: Lara Gut-Behrami fera ainsi équipe avec Wendy Holdener, alors que Camille Rast sera associée à Corinne Suter. Un duo 100% romand composé de Malorie Blanc et Mélanie Meillard sera également en lice.

FOOTBALL: Les barrages de la Ligue des Champions démarrent mardi, avec un derby français programmé à 18h45. Le Stade Brestois d'Edimilson Fernandes accueille en effet l'ambitieux Paris St-Germain. Deux autres Suisses devraient être engagés mardi à 21h: Manuel Akanji et Manchester City défient le Real Madrid dans le choc le plus attendu de ces 16es de finale, alors que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting. La Juventus reçoit le PSV Eindhoven dans le dernier match.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 février, c'est aujourd'hui la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Elle vise à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans la poursuite de leurs carrières scientifiques dans le monde. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PESTICIDES: Toxicologue auprès de la Confédération, Jürg Zarn critique dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia le contrôle des pesticides des dernières décennies.

Les risques de cancer et de reproduction chez l'homme ne peuvent pas être détectés avec certitude avec la méthode de test, a déclaré le responsable du Service de toxicologie des produits phytosanitaires de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Neuf pesticides sur dix présentent des évaluations de risques douteuses. La Suisse ne procède pas aux évaluations, mais s'appuie sur les estimations des autorités de l'UE et de l'Organisation mondiale de la santé.

ENERGIE: Le Conseil fédéral doit discuter en mars d'une prolongation de l'ordonnance sur les réserves hivernales actuellement en vigueur, écrivent les journaux alémaniques de CH Media. Selon eux, l'Office fédéral de l'énergie planche sur une consultation qui prévoit une prolongation à partir de 2026 jusqu'en 2030.

Cette base permettrait au Conseil fédéral de négocier un nouveau contrat avec General Electric, l'exploitant de la centrale de réserve de Birr (AG). De son côté, le groupe Axpo souhaite soumettre à la Confédération «dans les prochaines semaines» une offre pour une centrale à Muttenz (BL). Cette dernière sera prête vers 2030, selon les journaux de CH Media.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du réalisateur allemand Joseph Vilsmaier ("Comedian harmonists», «Marlene» «Stalingrad"). Il était né en 1939.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'écrivaine et journaliste romande Anne Cuneo ("Station Victoria», «Le Trajet d'une rivière», «Le Maître de Garamond"). Elle était née en 1936.

- Il y a 25 ans (2000): Décès de la pilote française Jacqueline Auriol, détentrice de plusieurs records. Elle était la première femme à avoir franchi le mur du son. Elle était née en 1917.

- Il y a 25 ans (2000): Décès du réalisateur français Roger Vadim, «découvreur» de nombreux talents féminins. Il restera dans l'histoire du cinéma comme «l'inventeur» du mythe Brigitte Bardot avec «Et Dieu créa le femme», tourné en 1956. Il était né en 1928.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance du philosophe allemand Hans-Georg Gadamer. Dernier représentant de la génération des philosophes allemands d'après-guerre, il était spécialiste de l'interprétation de l'existence. Il est décédé en 2002.

Le dicton du jour

Séverin et ses coquins, Font tout geler sur leur chemin