Des réseaux bien huilés font exploser des bancomats dans toute l'Europe

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Depuis 2022, la majorité des braquages sont commis à l'aide d'un explosif, comme ici en février 2023 à Bière. (archive) KEYSTONE

Les points forts du jour

ÉNERGIE: Les Vert-e-s lancent mardi l'initiative solaire. Le texte prévoit que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire. Selon les Vert-e-s, ce projet contribue significativement à la protection du climat et à la sécurité de l'approvisionnement. Il crée aussi des emplois en Suisse et fournit de l'électricité propre et bon marché.

ABUS SEXUELS: Le cabinet Vicario Consulting présente mardi les résultats de son audit sur la gestion des abus sexuels en contexte ecclésial dans le diocèse de Sion. Mandaté en novembre 2023, il a effectué une «recherche approfondie ayant permis d'«écouter une vingtaine de victimes et de consulter les archives diocésaines y afférentes». Le diocèse de Sion doit dans la foulée annoncer le plan d'action décidé par l'évêque Jean-Marie Lovey et le conseil épiscopal pour donner suite à cette importante recherche.

FRET FERROVIAIRE: Le Conseil national se penche mardi matin sur une série de motions visant à renforcer le transport ferroviaire de marchandises à travers les Alpes. Trente ans après l'acceptation de l'Initiative des Alpes, quelque 880'000 camions traversent encore la Suisse sur son axe nord-sud. L'UDC s'oppose à ces propositions. Le Conseil fédéral a, quant à lui, annoncé vouloir prendre des mesures.

FRANCE: Le président français Emmanuel Macron tient mardi une conférence de presse, deux jours après l'annonce d'élections législatives anticipées qui a pris la classe politique par surprise et déclenché une course aux alliances à droite comme à gauche. Selon un sondage paru lundi, le Rassemblement national de Marine Le Pen est crédité de 34% d'intentions de vote, ce qui lui permettrait d'obtenir une majorité relative à l'assemblée nationale, avec 235 à 265 députés.

AUJOURD'HUI, C'EST... la journée du jeu. Comme chaque 11 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale du jeu. Elle vise à créer un moment d'unité aux niveaux mondial, national et local pour souligner l'importance du jeu. Elle lance un appel en faveur de politiques, de formations et de financements visant à intégrer le jeu dans l'éducation et dans les communautés du monde entier. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CRIMINALITÉ: Plusieurs groupes de malfaiteurs s'attaquent aux distributeurs automatiques d'argent non seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe, indique mardi dans ArcInfo l'Office fédéral de la police (fedpol). Depuis 2022, la majorité des braquages sont commis à l'aide d'un explosif, précise Imane Rekkas, porte-parole de la police fédérale.

«Les attaques à l'explosif sont généralement réalisées par des réseaux roumains et néerlandais, ainsi que par des auteurs isolés qui imitent leurs méthodes», ajoute-t-elle. Tous utilisent «un équipement adéquat que seuls des groupes structurés sont en mesure de se procurer». Trois ou quatre malfrats interviennent lors d'une attaque. Ils louent des locaux à l'étranger «pour y installer leur base à des fins de planification et de logistique et pour se replier», précise la porte-parole.

ÉNERGIE: Après le «oui» dimanche des Suisses à la loi sur l'électricité, les exploitants de centrales hydroélectriques veulent affaiblir le droit de recours des associations, indiquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Il faut aller de l'avant avec le développement de l'énergie hydraulique, déclare dans les journaux Andreas Stettler, directeur de l'association suisse pour l'aménagement des eaux.

«Nous demandons que les projets prioritaires ne soient pas bloqués par des recours de petites associations». Un recours ne devrait être recevable que si l'association ou plusieurs associations réunies atteignent une certaine taille minimale, estime-t-il, invoquant comme critère le nombre de membres payants.

LÉGISLATION: De nombreux cantons sont à la traîne dans la mise en œuvre du nouveau droit pénal en matière sexuelle, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, remarque mardi le Blick. Avec les nouvelles dispositions, les délinquants sexuels peuvent être envoyés dans des programmes de formation afin d'éviter les récidives. Ces programmes ne sont pas encore prêts dans certains cantons, notamment ceux d'Argovie, de Bâle, de Berne et d'Uri.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): l'OMS déclare la grippe porcine pandémique à Genève.

- Il y a 30 ans (1994): l'Allemagne abroge l'article 175 de son code pénal, qui punissait l'homosexualité masculine.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur britannique Hugh Laurie ("House").

- Il y a 65 ans (1959): décès du gynécologue britannique Grantly Dick-Read, pionnier de l'accouchement naturel.

- Il y a 65 ans (1959): l'ingénieur britannique Christopher Cockerell présente le premier aéroglisseur.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de Frank Beard, le batteur du groupe ZZ Top.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du pilote automobile britannique Jackie Stewart, trois fois champion du monde de Formule 1.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du batteur américain Bernard «Pretty» Purdie, également appelé Mississippi Bigfoot. Il affirme avoir joué avec 2500 musiciens et être apparu dans plus de 4000 enregistrements, ce qui ferait de lui le batteur le plus enregistré au monde.

- Il y a 160 ans (1864): naissance du compositeur allemand Richard Strauss ("Salomé», «Elektra», «Le Chevalier à la rose").

Le dicton du jour

«À la Saint-Barnabé, fauche ton pré».

