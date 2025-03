blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: Les deux candidats centristes à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral poursuivent leurs auditions parlementaires mardi. Après les partis de centre-droit la semaine dernière, Martin Pfister et Markus Ritter feront face cette fois-ci au PS et aux Vert-e-s. Le Parlement doit choisir son nouveau conseiller fédéral mercredi.

Pfister et Ritter auditionnés par Alliance F Les auditions se poursuivent en vue de l’élection au Conseil fédéral mercredi. Lundi après-midi, les deux candidats du Centre, le Saint-Gallois Markus Ritter et le Zougois Martin Pfister, se sont entretenus avec Alliance F. Aucune recommandation de vote n’a été donnée après l’audition des deux candidats. 10.03.2025

PROTECTION CIVILE: Le Conseil national se penche mardi sur deux projets du Conseil fédéral pour renforcer les effectifs de la protection civile, qui souffre de problèmes de sous-effectifs chroniques. Les mesures prévoient notamment la possibilité d'obliger les civilistes à effectuer une partie de leur service dans la protection civile.

Une extension de l'obligation de servir dans la protection civile à certaines personnes astreintes au service militaire et aux anciens membres de l'armée est aussi prévue. Une minorité de la commission souhaite suspendre l'examen de ces projets en attendant que le Conseil fédéral présente des mesures pour renforcer les effectifs de l'armée. Le Parlement l'a, à cet effet, chargé de durcir les conditions d'accès au service civil.

DROITS POLITIQUES: Le National s'empare mardi de l'initiative Service citoyen. Il devrait recommander le rejet du texte, même si les groupes parlementaires risquent d'être divisés. Des représentants de tous les partis, sauf de l'UDC, figurent dans le comité d'initiative. La gauche tentera de demander un contre-projet indirect visant à réduire la durée de travail hebdomadaire afin d'accorder plus de place à l'engagement social volontaire.

GUERRE EN UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio sont arrivés en Arabie saoudite pour des discussions mardi qui pourraient s'avérer cruciales sur la guerre avec la Russie, M. Rubio jugeant prometteuse une proposition ukrainienne de cessez-le-feu partiel. Kiev va proposer une «trêve dans les airs» et «en mer» avec Moscou, selon un haut responsable ukrainien, ces options étant jugées «faciles à mettre en place et à surveiller.

MIGRATIONS: Après des mois de tractations, l'Union européenne dévoile mardi ses propositions pour accélérer les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Bruxelles doit en particulier offrir un cadre légal à la création de centres pour migrants en dehors des frontières de l'UE.

FOOTBALL: Les quatre premiers 8es de finale retour de la Ligue des champions sont programmés mardi soir. Les quatre duels semblent joués à l'issue des matches aller. Barcelone, qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Benfica, l'Inter Milan, vainqueur 2-0 à Rotterdam face au Feyenoord, et Liverpool, qui a réussi le hold-up parfait à Paris face au PSG (1-0), ont fait le plus dur en gagnant à l'extérieur. Le Bayern Munich a également fait un grand pas vers les quarts de finale en écrasant 3-0 le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka en Bavière mercredi dernier.

Vu dans la presse

NOMADES: Le 20 février dernier, la Suisse a reconnu pour la première fois que les persécutions contre les Yéniches étaient un crime contre l’humanité. Or selon des documents obtenus par «Le Temps», le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Office fédéral de la justice (OFJ) ont travaillé à relativiser les excuses présentées par le gouvernement aux nomades suisses, affirme mardi le quotidien.

Selon le Temps, Elisabeth Baume-Schneider et son équipe avaient proposé la formule suivante: «Le Conseil fédéral tient à présenter ses excuses les plus formelles à la communauté des Yéniches et des Sintis pour ce qui s’est passé et pour les souffrances causées.» Mais le DFAE et l’OFJ ont supprimé cette phrase et «recyclé» des excuses présentées il y a une dizaine d’années aux enfants placés. La lettre aux communautés nomades, signée par la présidente Karin Keller-Sutter au nom du gouvernement, a été mal reçue par les principaux intéressés.

BANQUES: Le chef de l'Association suisse des banquiers, Roman Studer, met en garde mardi dans les colonnes de la Basler Zeitung, de la Berner Zeitung/Der Bund et du Tages-Anzeiger contre un éventuel départ de la Suisse de la grande banque UBS en cas d'exigences trop élevées en matière de capital.

Avec des exigences maximales en matière de stabilité, la possibilité d'une reprise pourrait entrer en jeu, selon M. Studer. «Il faut simplement être conscient qu'il n'existe pas de probabilité zéro pour ces scénarios», affirme-t-il aux titres de Tamedia. UBS devrait détenir «massivement» plus de capital que ses concurrents étrangers, selon lui, il importe donc pour la Suisse de trouver une solution équilibrée sur ce point.

AVIRON: Des irrégularités au centre de l'Aviron Suisse de Sarnen (OW) ont déclenché l'une des plus grandes enquêtes menées jusqu'à présent par le Service de signalement de Swiss Sport Integrity (SSI). Dès le printemps 2022, ce dernier a reçu des plaintes à l'encontre du directeur de la fédération Swiss Rowing et de l'ancien entraîneur en chef, ciblant notamment les méthodes d'entraînement trop dures, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. L'enquête a été classée mais en 2024, SSI a reçu une nouvelle plainte similaire.

JUSTICE: Le parquet économique et anti-corruption de Vienne (A) a ouvert une enquête pour abus de confiance contre l'ancien chef de la division Commerce de Migros Dieter Berninghaus en lien avec la faillite de la holding Signa de l'investisseur immobilier autrichien René Benko, indique mardi la Neue Zürcher Zeitung.

En 2022, Benko aurait reçu un prêt d'environ 16,9 millions de la part de la holding Signa. Selon le parquet, ce crédit aurait servi à l'achat d'une maison privée. M. Berninghaus nie ces accusations. Le paiement est un versement anticipé et non un prêt, a indiqué un porte-parole au journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès de Paul Alexander, «l'homme dans un poumon d'acier», à l'âge de 78 ans. Il avait contracté la poliomyélite enfant et était depuis paralysé à partir du cou. Il a dû utiliser durant sept décennies une machine l'aidant à respirer.

- Il y a cinq ans (2020): L'Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie l'épidémie de Covid-19 de pandémie.

- Il y a cinq ans (2020): L'ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison pour crimes sexuels. Il avait été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle par un jury.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance à Berlin-Est de la chanteuse de rock allemande Nina Hagen ("TV-Glotzer», «Bahnhof Zoo").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du chanteur et chef d'orchestre américain Bobby McFerrin ("Don't Worry, Be Happy").

- Il y a 75 ans (1950): Décès de l’écrivain allemand Heinrich Mann ("Der Untertan"), frère aîné du prix Nobel de littérature Thomas Mann. Il était né en 1871.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du réalisateur, scénariste et producteur américain Jerry Zucker (» Y a-t-il un pilote dans l’avion? «, « Ghost «), frère du réalisateur David Zucker.

Le dicton du jour

Bon rédeux à Saint-Euloge,

Voit les jeunes lapins à l'auge