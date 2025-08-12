Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

À l’origine, Coop voulait que les producteurs lui reversent 3 % de leur chiffre d’affaires annuel. L’association Marchés Equitables Suisse s’y était opposée, déposant une plainte auprès de la Commission de la concurrence. KEYSTONE

Les points forts du jour

CINEMA: L'Office fédéral de la culture annonce ce jour quel film représentera la Suisse aux Oscars. Trois films ont été pré-sélectionnés la semaine passée, parmi lesquels un film romand: «La cache», du Vaudois Lionel Baier. Les deux autres sont «Heldin» (En première ligne") de Petra Volpe et «Hanami» de Denise Fernandes. «La cache» est une adaptation d'un roman de Christophe Boltanski et raconte l'histoire d'un garçon de 9 ans à Paris en 1968, qui apprend le destin de ses ancêtres durant le régime de Vichy

IDENTITE NUMERIQUE: Le Conseil fédéral lance mardi la campagne en vue de la votation du 28 septembre sur l'introduction de l'identité électronique, attaquée par référendum. Le conseiller fédéral Beat Jans présentera les arguments du gouvernement, alors que les opposants ont dénoncé la semaine dernière un «cadeau» pour les grands groupes technologiques et une menace sur la liberté individuelle. Le peuple suisse avait largement rejeté en 2021 une première mouture de l'e-ID.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Les maraîchers ont remporté une victoire contre les prix de Coop. Fin juillet, Coop a ainsi fait marche arrière et retiré les nouvelles conditions qu'il souhaitait imposer, selon les titres alémaniques de Tamedia. Malgré de bonnes expériences avec le nouveau système de commande, les négociations avec les fournisseurs se sont révélées «trop complexes», indique le détaillant pour justifier sa décision.

ESCROQUERIE: Une fausse annonce pour une prétendue promotion de la brasserie Feldschlösschen a circulé sur Facebook. Dans le cadre d’une soi-disant offre anniversaire, un pack de 24 bières était proposé à 9,50 francs au lieu de 50 francs, ont rapporté l’Aargauer Zeitung et watson.ch. Les personnes cliquant sur le lien devaient renseigner leurs coordonnées, la collecte des données étant l'objectif recherché par les escrocs.

Selon une porte-parole de Feldschlösschen, de fausses offres circulent régulièrement. l’entreprise ne peut pas faire grand-chose sinon signaler la publication comme frauduleuse. Selon les titres CH Media, les victimes sont peu nombreuses à porter plainte dans ce genre de cas.

CIRCULATION ROUTIERE: La Confédération examine les futures règles de la circulation, avec en toile de fond la conduite automatisée, relate Blick. Le journal pose la question: qu'est-ce qui doit être autorisé lorsque la technologie prend complètement le volant?

Un projet de recherche à ce sujet commencera début 2026, comme l’Office fédéral des routes l’a confirmé au tabloïd. Des experts externes se pencheront aussi sur la manière de limiter ou d’éviter techniquement les distractions à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. On ignore encore quelles mesures concrètes seront passées au crible. Actuellement, une étude centrée sur d’éventuels contrôles est en cours. L'utilisation potentielle de radars détectant l'usage du téléphone portable au volant y est notamment inspectée.

FRELON ASIATIQUE: Dans le Jura, la lutte contre le frelon asiatique, une espèce invasive qui se nourrit notamment d'abeilles, explore de nouvelles méthodes. A Cornol, plusieurs ruches ont été équipées de harpes électriques chargées d’électrocuter les frelons asiatiques. Des installations similaires seront mises en place ces prochains jours autour de neuf ruchers jurassiens, selon le Quotidien Jurassien.

Le projet, chapeauté par le Centre international pour l'agriculture et les biosciences de Délémont et la Fondation Rurale Interjurassienne, est une première en Suisse. La méthode, qui a fait ses preuves en France et en Espagne, sera testée jusqu’en octobre. Les ruches équipées du dispositif seront alors comparées avec d'autres qui en sont dépourvues afin de déterminer le réel impact des harpes électriques sur la santé des colonies d'abeilles mellifères.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Le sous-marin à propulsion nucléaire Koursk, fleuron de la flotte russe du Nord, sombre au cours de manoeuvres en mer de Barents, entraînant la mort des 118 membres de son équipage.

- Il y a 40 ans (1985): Un Boeing 747 de la Japan Airlines s'écrase entre Tokyo et Osaka faisant 520 morts. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire.

- Il y a 70 ans (1955): Décès à Zurich de l'écrivain allemand Thomas Mann, prix Nobel de littérature ("Les Buddenbrook», «La Mort à Venise"). Il était né en 1875.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du musicien américain Kid Creole, de son vrai nom August Darnell ("Tropical Gangsters").

- Il y a 80 ans (1955): Naissance de l'architecte français Jean Nouvel.

- Il y a 120 (1905): Naissance du théologien catholique suisse Hans Urs von Balthasar. Il est décédé en 1988.

Le dicton du jour

Quiconque en août s'endormira,En janvier s'en repentira.