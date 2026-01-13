Crans-Montana: les gérants pleurent leur serveuse – «Nous avons essayé de la réanimer»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon les titres Tamedia alémaniques, la serveuse qui a déclenché l'incendie dans le bar de Crans-Montana est décédée dans la nuit du Nouvel-An. KEYSTONE

Les points forts du jour

WEF 2026: Le World Economic Forum (WEF) présente mardi la liste des participants à la conférence qui se tiendra du 19 au 23 janvier. De nombreux médias pressentent la présence du président américain Donald Trump, malgré la situation au Venezuela. Le républicain avait participé à la dernière édition du WEF l'année dernière en visioconférence, quelques jours après sa prise de fonction à la Maison Blanche.

FISCALITE: La ministre des finances Karin Keller-Sutter défend le projet d'imposition individuelle des couples mariés. Ce dernier doit mettre sur pied d'égalité les concubins et les époux en matière de fiscalité et corriger la «pénalisation du mariage». Il prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Deux référendums ont été lancés contre cette réforme et le peuple se prononce le 8 mars.

MONNAIE: La ministre des finances Karin Keller-Sutter présente la position du gouvernement sur l'initiative sur l'argent liquide en votation le 8 mars. Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct qui prévoit d'inscrire dans la Constitution la garantie de l'approvisionnement en numéraire et l'utilisation du franc en tant que monnaie nationale. Les votantes et votants se prononceront sur l'initiative et sur le contre-projet.

CLIMAT: Le PS et les Vert-e-s défendent mardi en conférence de presse leur initiative populaire pour un fonds climat, en votation le 8 mars. Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050, soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics. Pour les initiants, il s'agit de la voie à suivre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Quant au Conseil fédéral et au Parlement, ils rejettent l'initiative.

FINANCES PUBLIQUES: Les opposants à la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) viendront déposer ce mardi à la Chancellerie à Fribourg les signatures du référendum contre le texte voté en octobre par le Grand Conseil. Des représentants du Syndicat des services publics (SSP), de la FEDE, des Vert-e-s et du Parti socialiste fribourgeois tiendront un point-presse pour l'occasion. La votation aura lieu le 26 avril.

SKI ALPIN: Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La cheffe de file des Suissesses est l'une des favorites à la victoire lors de l'épreuve nocturne de Flachau mardi (17h45/20h45). Victorieuse des deux dernières épreuves techniques disputées à Kranjska Gora les 3-4 janvier (géant et slalom), la Valaisanne est dans une forme olympique à quelques semaines, justement, des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). En Slovénie, elle a enfin réussi à devancer la reine des piquets serrés, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Selon les titres Tamedia alémaniques, la serveuse qui a déclenché l'incendie dans le bar de Crans-Montana VS est décédée dans la nuit du Nouvel-An. La jeune femme de 24 ans s'était approchée trop près de l'isolation acoustique inflammable du bar avec des bougies incandescentes.

Les journaux s'appuient sur les déclarations de témoins de la scène ainsi que sur le procès-verbal d'interrogatoire du gérant du bar. «Nous avons essayé de la réanimer pendant plus d'une heure», a déclaré ce dernier, cité par Tamedia. Elle «était comme ma petite sœur. Elle avait passé Noël avec nous. Je suis dévastée», aurait quant à elle déclaré la gérante. Par l'intermédiaire de ses avocats, la famille de la défunte a déclaré: «cette jeune employée n'est en aucun cas responsable».

ENSEIGNEMENT: Des parents d’élèves d’une école primaire de Chêne-Bourg (GE) demandent la suspension immédiate d’une enseignante, rapporte la Tribune de Genève. Ils l'accusent de comportements inappropriés envers des enfants. Huit témoignages écrits évoquent des cris, des humiliations, des interdictions strictes d’aller aux toilettes, des gestes brusques et des sanctions jugées dégradantes. Certains enfants auraient développé un fort stress, des douleurs, des angoisses, voire un début de phobie scolaire.

Les parents dénoncent une situation minimisée par la direction et réclament une enquête impartiale. Le Département de l’instruction publique refuse de commenter le cas, mais rappelle que des mesures allant du blâme à la révocation sont possibles. Les syndicats appellent à écouter les familles tout en rappelant la complexité de telles situations. L’enseignante mise en cause n’a pas repris les cours après Noël.

ARMOIRIES: L’utilisation des armoiries suisses, strictement protégées en Suisse, est plus facile à l’étranger, selon Blick. L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) concentre principalement ses efforts de poursuite sur les cas survenant en Suisse, rapporte le journal. La loi sur la protection des armoiries ne s’applique en effet qu’à l’intérieur du pays.

À l’étranger, la protection du blason dépend de la législation nationale en vigueur, précise l’IPI, et son application est souvent longue et complexe, selon des spécialistes. Ainsi, un fabricant de produits capillaires en Allemagne utilise les armoiries suisses dans son logo, relate le tabloïd. À l’inverse, l’équipe nationale suisse de hockey sur glace n’est désormais plus autorisée à porter le blason.

SUISSE – UE: Les négociations entre les syndicats et les employeurs sur la protection salariale connaissent des retards selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Il s'agit de savoir si, dans le cadre des nouveaux accords avec l'UE, la protection contre le licenciement des représentants du personnel en Suisse doit être renforcée. L'UE se moque de l'issue de ce conflit interne.

Le Conseil fédéral a donné à la secrétaire d'État à l'économie, Helene Budliger Artieda, jusqu'à la mi-janvier pour parvenir à un accord. Selon la NZZ, les discussions sont, comme prévu, difficiles. Les optimistes espèrent néanmoins qu'un accord sera trouvé d'ici la fin janvier.

Anniversaires et jubilés

Il y a un an (2025): Décès du photographe italien Oliviero Toscani, connu notamment pour ses campagnes publicitaires controversées pour Benetton à partir de 1983.

- Il y a 5 ans (2021): Décès du magicien et dompteur germano-américain Siegfried Fischbacher, membre du duo «Siegfried & Roy», des suites d'un cancer.

- Il y a 60 ans (1966): Naissance de l'acteur américain Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy», «Il était une fois").

- Il y a 70 ans (1956): Naissance de la musicienne pop allemande Inga Humpe. Elle a été chanteuse du groupe DÖF ("Codo") et, depuis 2000, du groupe 2raumwohnung.

Le dicton du jour

«Soleil au jour de Saint-Hilaire, rentre du bois pour ton hiver»