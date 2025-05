blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«Tout objet métallique qui se situe entre le haut du corps et le gilet de protection balistique [gilet pare-balles, ndlr] peut constituer un danger accru en cas d'ondes de chocs, d'éclats ou de projectiles»,explique à la RTS Lara Joye, lieutenant au service Croix-Rouge et spécialiste sanitaire. IMAGO/photothek

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE: Les premières notes du concours Eurovision de la chanson vont résonner mardi soir à Bâle, avec la première demi-finale. Quinze pays sont en lice pour tenter de décrocher une place pour la finale de samedi. Grande favorite des parieurs, la Suède sera notamment de la partie. Cette demi-finale sera aussi l'occasion d'entendre la concurrente helvétique Zoë Më, déjà qualifiée pour la finale.

GENÈVE: Les enseignants genevois appellent à la grève mardi. Ils contestent un nouveau règlement édicté par le département cantonal de l'instruction publique (DIP) qui, affirment-ils, détériore leurs conditions de travail et alourdit leur charge. Un point de vue que le DIP conteste. Une manifestation est prévue en fin d'après-midi.

RETRAITES: La commission de haute surveillance des institutions de prévoyance dévoile mardi les résultats des caisses de pensions en 2024 dans son rapport annuel. Leur situation financière a continué de s'améliorer, selon les projections et les pointages déjà effectués durant l'année dernière.

PROCHE-ORIENT: Le président américain Donald Trump entame mardi une tournée en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, où des contrats semblent plus à portée de main que des accords sur les grands conflits au Proche et Moyen-Orient. Il s'agit du premier déplacement majeur à l'étranger du milliardaire républicain depuis son retour à la Maison-Blanche. Cette dernière a déjà annoncé un «retour historique» de Donald Trump dans la région.

FRANCE: Le tribunal correctionnel de Paris rend mardi son jugement au procès de l'acteur français Gérard Depardieu, accusé d'agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage. A la fin mars, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis contre le comédien, estimant que les agressions dénoncées par les deux femmes étaient bien «intentionnelles».

CINÉMA: Le 78e Festival de Cannes s'ouvre mardi à 19h00 avec les grandes vedettes du cinéma mondial, de Juliette Binoche à Tom Cruise. Vingt-deux longs-métrages sont en lice pour la Palme d'or, dont «Jeunes mères» des frères Dardenne, rois belges du cinéma social, et «Alpha» de la Française Julia Ducournau, une des sept réalisatrices en compétition. L'acteur américain Robert De Niro, 81 ans, recevra une Palme d'or d'honneur. Quelque 40'000 festivaliers venus de 160 pays sont accrédités.

FOOTBALL: Le FC Sion a l'occasion de se tirer d'affaire mardi soir à partir de 20h30 lors de l'antépénultième journée du tour de relégation du Super League de football. Une victoire à Tourbillon contre St-Gall mettrait les Valaisains à l'abri. Dans le même temps, Winterthour s'en va affronter le FC Zurich, avec l'opportunité de prendre ses distances face aux deux derniers, Yverdon-Sport et Grasshopper Zurich.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 13 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du cocktail. Elle est célébrée en reconnaissance de la diversité des cocktails dans le monde entier. A noter qu'il ne s'agit pas d'une journée officielle de l'ONU.

Vu dans la presse

DÉFENSE: L'armée suisse encourage dans une lettre les soldates à porter des brassières à la place de soutiens-gorge avec armature métallique, rapporte mardi la RTS sur son site en ligne. «Tout objet métallique qui se situe entre le haut du corps et le gilet de protection balistique [gilet pare-balles, ndlr] peut constituer un danger accru en cas d'ondes de chocs, d'éclats ou de projectiles», explique à la RTS Lara Joye, lieutenant au service Croix-Rouge et spécialiste sanitaire.

L'armée s'engage à verser une contribution de 100 francs tous les trois ans. «Comme chaque femme a des besoins individuels, nous avons décidé qu'elles pourraient choisir elles-mêmes leur soutien-gorge», indique la porte-parole de l'armée Delphine Schwab-Allemand, dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et St. Galler Tagblatt, qui ont repris l'information.

PROCHE-ORIENT: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a corrigé un communiqué de presse, sans présenter d'excuses publiques, concernant l'ONG palestinienne «Al-Shabaka/The Palestinian Policy Network», avec laquelle il avait mis fin à sa collaboration en novembre 2023, peu après l'attaque du Hamas en Israël, l'accusant de comportements non conformes au code de conduite et à la clause contractuelle de non-discrimination, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Dans la nouvelle version de son communiqué, le DFAE indique que les reproches ne s'appliquent qu'aux deux autres ONG citées dans le précédent texte.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.05.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du dramaturge et écrivain allemand Rolf Hochhuth, qui avait dénoncé le silence du pape Pie XII face à l'Holocauste dans son «Vicaire».

- Il y a 75 ans (1950): naissance du chanteur et compositeur américain Stevie Wonder ("Superstition», «You Are The Sunshine Of My Life").

- Il y a 85 ans (1940): le premier ministre britannique Winston Churchill prononce son discours «Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur».

- Il y a 90 ans (1935): naissance de l'homme d'affaires italien Luciano Benetton, cofondateur de l'empire textile éponyme.

Le dicton du jour

«Avant Saint-Servais, point d'été».