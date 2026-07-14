blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les procédures engagées par le Ministère public de la Confédération portent sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé, de formation d’une organisation criminelle et de faux en écriture, a indiqué le Ministère public. (image d'illustration)

Actu et dicton du jour Poursuites pénales contre un réseau mafieux: un fiduciaire genevois dans le viseur

Les points forts du jour

FRANCE: La France célèbre mardi sa Fête nationale. L'Hexagone voit grand cette année pour le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées: la parade réunira près de 6800 militaires, soit «un record historique».

FRANCE: une cérémonie mémorielle en présence du président Emmanuel Macron se tient mardi à Nice pour les dix ans de l'attentat djihadiste au camion-bélier.

FOOTBALL: France et Espagne s'affrontent ce mardi (21h en Suisse) à Arlington en demi-finale du Mondial 2026.

Vu dans la presse

JUSTICE Selon des informations de CH Media, le Ministère public de la Confédération a ouvert des poursuites pénales contre plusieurs personnes ainsi que contre X dans le cadre d’un réseau impliquant différents clans mafieux. Ces procédures portent sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé, de formation d’une organisation criminelle et de faux en écriture, a indiqué le Ministère public.

Il ne s'exprime pas sur «l'identité des personnes éventuellement impliquées dans les procédures pénales», mais CH Media a fait état d'un fiduciaire genevois qui serait vraisemblablement devenu le financier des clans de la «Ndrangheta, de la Cosa Nostra et de la Camorra. Le fiduciaire a été provisoirement placé en détention en Suisse au début de l’année, a écrit CH Media en se référant au journal italien «La Repubblica».

CRANS-MONTANA: Le célèbre photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand va présenter sa prochaine exposition à Crans-Montana. Elle sera consacrée à la population valaisanne, révèle mardi Le Nouvelliste. Yann Arthus-Bertrand installera son studio temporaire en octobre et ses photos donneront lieu à un livre ainsi qu’à une exposition présentée cet hiver.

Interrogé, l'artiste explique que l'incendie dramatique du 1er janvier est l'une des raisons qui l'a poussé à réaliser ce projet, mais qu'il possède aussi un lien fort avec la région. Il explique également que son travail ne sera pas centré sur le drame, qui a coûté la vie à 41 personnes, mais qu'il sera toujours en arrière-plan.

COMMERCE: L'association professionnelle Swiss Medtech a critiqué dans la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) la lenteur de la procédure fédérale d'autorisation des dispositifs médicaux américains. Les négociations douanières avec les États-Unis constitueraient une «bonne occasion» de mettre rapidement en œuvre l’autorisation des dispositifs médicaux certifiés par la FDA, a déclaré Adrian Hunn, directeur de l’association, au journal.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a indiqué à la NZZ être «favorable à une mise en œuvre rapide», mais il faudrait toutefois respecter les procédures politiques. L’OFSP prévoit de lancer la consultation relative à l’ordonnance correspondante en décembre. Le texte pourrait ainsi entrer en vigueur au troisième trimestre 2027. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), chargé des négociations douanières, a déclaré au journal que les travaux relatifs à l’autorisation se déroulaient «comme prévu».

ÉNERGIE: Selon le Tages-Anzeiger, un concert dans un stade consomme entre 1500 et 3000 litres de diesel. L'alimentation électrique du Letzigrund de Zurich ne fournit pas l'énergie nécessaire pour un concert tel que celui d'Helene Fischer mardi soir, a écrit le journal. Plus de 1500 litres de diesel sont nécessaires pour ce spectacle, d'autant qu'il n'y a pas de système de secours en cas de coupure de courant, a indiqué la société organisatrice Live Nation au journal.

Selon le «Tages-Anzeiger», la puissance des générateurs utilisés pour le concert d’Helene Fischer correspond à peu près à la quantité d’électricité produite par une grande éolienne terrestre. Il n’existe pour l’instant aucune alternative commercialisable, ont indiqué les organisateurs Live Nation et Good News. Ils se disent toutefois ouverts à des alternatives plus respectueuses du climat.

FORÊTS: Trois propriétaires de forêts sur le Mont-Vully ne souhaitent pas vendre leurs parcelles à Pro Natura Fribourg. Ils expliquent mardi dans Le Courrier et La Liberté voir d'un mauvais oeil le projet de l'association de créer des réserves forestières.

Défendant leur travail d'entretien, ils disent craindre notamment la mise «sous cloche» du Vully. De son côté, Pro Natura estime que certains secteurs restent «intouchables».

CANICULE: La situation devient critique dans les pâturages francs-montagnards. Face à la vague de chaleur, la deuxième section des Bois (JU) a décidé de retirer toutes les bêtes des secteurs du Prailats et du Boéchet. La raison: l'absence d'herbe sur ce secteur, écrit mardi le Quotidien jurassien. Président de la deuxième section, Sylvain Bourquard explique que cette décision a été prise pour des raisons de bien-être animal.

CARNET NOIR: Selon la «Neue Zürcher Zeitung», le pionnier suisse de l'alpinisme Max Eiselin est décédé le 9 juillet à l’âge de 94 ans. Sa famille a annoncé le décès de l’alpiniste et entrepreneur sur Facebook, a rapporté le journal.

01:17 Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Un Tunisien de 31 ans fonce dans la foule à bord d'un camion lors des festivités du 14 juillet sur la Promenade des Anglais à Nice, tuant 84 personnes. L'homme est abattu. L'attaque est revendiquée par le groupe Etat islamique (EI).

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'écrivain hongrois Péter Esterházy ("Harmonia caelestis").

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'historien, journaliste et chroniqueur politique suisse Jean-Rodolphe de Salis. Auteur de chroniques à la radio alémanique durant la Deuxième Guerre mondiale, il représentait une des voix libres de l'Europe opprimée.

- Il y a 60 ans (1966): Naissance de l'acteur américain Matthew Fox ("Lost").

- Il y a 210 ans (1816): Naissance de l'écrivain français Arthur de Gobineau ("Lettres asiatiques», «Les Pléiades"). Il est décédé en 1882

Le dicton du jour