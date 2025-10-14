À Zurich, les banquiers pointent au chômage

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le rachat en 2023 de Credit Suisse en banqueroute par UBS se répercute sur le marché du travail. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: L'initiative populaire visant à inscrire la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la Suisse dans la constitution fédérale est lancée mardi. Le comité, composé notamment de personnes de la société civile, de membres du PS et des Vert-e-s ainsi que d'ONG, aura ensuite 18 mois pour récolter 100'000 signatures.

DÉFENSE: L'initiative populaire pour introduire un service citoyen se retrouve sur le grill mardi à Berne. Un comité composé de membres de partis politiques allant de la gauche à la droite va présenter ses arguments contre le texte, qui exige que femmes et hommes s'engagent au bénéfice de la collectivité.

FRANCE: Le nouveau gouvernement français dirigé par Sébastien Lecornu dévoile mardi ses projets de budget pour 2026, avec une ambition de redressement des finances publiques revue à la baisse pour ménager un Parlement majoritairement hostile devant lequel il joue sa survie. Il s'agit du projet de budget de l'Etat et de celui de la sécurité sociale. Les deux textes seront transmis au Parlement s'ils sont adoptés au préalable lors du premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu II, prévu à 10h00.

ARGENTINE: Le président argentin Javier Milei doit être reçu mardi à la Maison-Blanche par son allié idéologique, le président américain Donald Trump, pour sceller l'aide américaine annoncée il y a quelques jours, à deux semaines d'une élection clef. Le trésor américain a annoncé jeudi une aide financière, sous forme d'un échange bilatéral de devises, dit «swap», pour 20 milliards de dollars et d'une intervention américaine directe sur le marché des changes, pour acheter et soutenir un peso sous pression, soulageant les réserves de la banque centrale argentine.

Vu dans la presse

BANQUES: Les banquiers peinent à trouver du travail à Zurich, relate mardi Le Temps. Le rachat en 2023 de Credit Suisse en banqueroute par UBS se répercute sur le marché du travail, avec un nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement du canton de Zurich en hausse dans le secteur de la finance.

Elles étaient 2259 en septembre 2025, soit presque 10% des sans-emplois. Lors de la reprise de Credit Suisse, UBS avait annoncé que 3000 postes seraient supprimés en Suisse dans le cadre du processus d'intégration, qui devrait s'achever d'ici à la fin 2026.

ÉGLISE CATHOLIQUE: Le diocèse catholique de Sion est dans une situation financière très précaire, écrit mardi Le Nouvelliste. «De nouvelles sources de financement doivent être trouvées pour assurer les dépenses futures», indique dans le journal Paul Martone, chanoine et responsable de la communication pour la partie germanophone du diocèse.

Si aucune solution n'est trouvée pour sortir de cette crise financière, le diocèse pourrait même déclarer faillite dans les années à venir, ajoute le journal. Un groupe de travail, initié par l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey, a été mis sur pied pour trouver des solutions.

ENLÈVEMENT: L'intervention de la police dans l'enlèvement de l'ancien président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) Christoph Berger s'est déroulée correctement, rapporte mardi la Neue Zürcher Zeitung, relayant une décision du Tribunal cantonal de Zurich. Le ravisseur de 38 ans avait été abattu par la police en 2022 à Wallisellen (ZH). Les policiers ont agi en état de légitime défense après que l'auteur des faits a tué sa petite amie, selon la cour.

Une approche plus modérée n'aurait pas été possible, car il y avait un danger de mort imminent pour toutes les personnes impliquées, ajoute-t-elle, rejetant le recours de la mère du suspect. Ce dernier réclamait 300'000 francs contre la libération de M. Berger, afin de financer des activités commerciales.

CARNET NOIR: Le frère de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter est décédé à l'âge de 75 ans, annonce un avis mortuaire publié mardi dans la St. Galler Tagblatt. Walter «Jesy» Sutter a été retrouvé sans vie la semaine dernière dans son appartement à Wil, a écrit le mari de Karin Keller-Sutter, dans un message sur un réseau social adressé à des amis.

M. Sutter est mort de causes naturelles, précise le message, soulignant qu'il souffrait d'un cancer depuis quelque temps. Ancien journaliste, Walter Sutter a écrit pendant des décennies pour l'hebdomadaire de Suisse orientale OWO, puis pour le Wiler Nachrichten.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): éboulement à Gondo (VS): des inondations, un glissement de terrain et une coulée de boue ont emporté des dizaines de maisons. La catastrophe fait treize morts.

- Il y a 25 ans (2000): décès du chercheur germano-suisse Rudolf Schenda, spécialiste des recherches sur la lecture et la littérature narrative populaires. Il était né en 1930.

- Il y a 30 ans (1995): décès de l'écrivaine britannique Edith Pargeter, aussi connue sous son pseudonyme d'Ellis Peters. Créatrice de Cadfael, le moine enquêteur du Moyen Âge, elle a écrit quelque 80 livres, romans historiques et récits. Elle était née en 1913.

- Il y a 85 ans (1940): naissance du musicien britannique Cliff Richard (Harry Rodger Webb), première vedette de la pop musique à être anoblie par la reine Elisabeth II en 1995.

Le dicton du jour

«Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre».