Face aux rumeurs disant qu'UBS cherchait à s'installer aux Etats-Unis, Sergio Ermotti a déclaré que la grande banque souhaitait «continuer à opérer depuis la Suisse en tant que banque mondiale prospère». (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

FRAPPES AU QATAR: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit ce mardi à Genève en débat urgent après les frappes israéliennes contre le Qatar. L'Etat hébreu a dénoncé par avance cette discussion et toute résolution qui pourrait être approuvée.

AOC VALAIS: Deux mois et demi après son procès en deuxième instance, Cédric Flaction connaîtra, mardi matin, le verdict du Tribunal cantonal valaisan. En première instance, en septembre 2024, l'encaveur avait écopé de 42 mois ferme pour fraude à l'AOC Valais.

ENERGIE: Le droit de recours des organisations environnementales contre les seize projets de centrales hydroélectriques, que le peuple a validés dans les urnes l'an dernier, divise les Chambres. Alors que le National a validé un compromis, le Conseil des Etats n'en veut pas, préférant exclure tout recours. Il doit se prononcer à nouveau mardi.

Le compromis, à savoir que les recours ne doivent être possibles que s'ils sont déposés conjointement par trois organisations, pourrait cette fois passer la rampe. Outre la gauche et une partie du Centre, l'UDC pourrait le soutenir. Le ministre de l'énergie Albert Rösti défend aussi ce compromis, craignant sinon un référendum, qui menacerait tout le projet visant à accélérer les procédures d'autorisation pour les énergies renouvelables.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la cardiologie interventionnelle. Les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète et les affections pulmonaires chroniques, sont collectivement responsables de près de 70% de tous les décès dans le monde. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour la science, la technologie et l’innovation dans le Sud. Il est nécessaire de promouvoir la coopération Nord-Sud pour améliorer l'accès des pays en développement à des ressources de qualité pour leurs initiatives techniques et scientifiques, tout en renforçant la coopération Sud-Sud. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BANQUE: L'UBS serait en train de tâter le terrain aux Etats-Unis. Des dirigeants de la banque ont rencontré des représentants du gouvernement du président Donald Trump et planifié des mesures en vue d'un éventuel départ de la Suisse, selon la Neue Zürcher Zeitung, qui cite le New York Post.

Interrogé par la NZZ, un porte-parole d'UBS a renvoyé aux déclarations de son directeur général Sergio Ermotti. Ce dernier a déclaré que la grande banque souhaitait «continuer à opérer depuis la Suisse en tant que banque mondiale prospère».

CRIMINALITE: La Suisse se situe dans la moyenne internationale en matière de féminicides, rapportent les journaux de CH-Media. L'année dernière, quatre femmes par million d'habitantes ont été victimes de féminicides dans notre pays.

En Allemagne, ce chiffre est deux fois plus élevé, écrivent les journaux de CH-Media. En Espagne et en Angleterre, le nombre de victimes est deux fois moins élevé qu'en Suisse. 61 % des auteurs de féminicides en Suisse au cours des 15 dernières années étaient des Suisses et 39 % des étrangers.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1985): Naissance de l'actrice américaine Madeline Zima ("Une nounou d'enfer», «Californication», «Scandal").

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'écrivaine et médecin argentine d'origine allemande Esther Vilar ("L'homme subjugué").

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du médecin français Christian Cabrol, l'un des pionniers de la greffe cardiaque. Il a réalisé la première greffe cardiaque en Europe en avril 1968, quatre mois après celle de Christian Barnard en Afrique du Sud. Il est décédé en 2017.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du guitariste américain B.B. King, la légende du blues ("Three O'Clock Blues», «The Thrill is Gone», «Rock me baby"). Il est décédé en 2015.

Le dicton du jour

Bel automne vient plus souvent que beau printemps.