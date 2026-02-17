  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actu et dicton du jour Suisse: des accumulations de neige hors norme ces derniers jours

ATS

17.2.2026 - 07:12

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des chutes de neige de l'ampleur de ces derniers jours en Suisse surviennent en moyenne tous les huit ans (archives).
Des chutes de neige de l'ampleur de ces derniers jours en Suisse surviennent en moyenne tous les huit ans (archives).
sda

Keystone-SDA

17.02.2026, 07:12

17.02.2026, 10:23

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La ville de Genève sera au centre de la diplomatie internationale mardi avec des pourparlers sur la guerre en Ukraine et le nucléaire iranien. Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff auront des échanges indirects avec le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi, avant une nouvelle série de discussions avec l'Ukraine et la Russie qui doit se poursuivre mercredi.

JO 2026: L'équipe de Suisse de hockey sur glace est en lice mardi à Milan en huitièmes de finale des jeux Olympiques d'hiver 2026 face à l'Italie. Le match débute à 12h10. Le vainqueur du duel se frottera à la Finlande mercredi en quart de finale. Les autres compétitions de cette 11e journée des JO de Milan-Cortina ne devraient pas permettre à la délégation suisse d'augmenter son total de médailles, sauf exploit de l'un des trois équipages de bob à deux ou des biathlètes lors du relais messieurs. Dans l'épreuve du saut acrobatique, les Suisses Noé Roth et Pirmin Werner entament les qualifications à partir de 13h30, tout comme les patineuses artistiques Kimmy Repond et Livia Kaiser.

FOOTBALL: La phase à élimination directe de la Ligue des champions de football débute mardi soir, avec quatre 16es de finale aller au menu. La soirée démarrera dès 18h45, avec un affrontement en Turquie entre Galatasaray Istanbul et la Juventus de Turin. Les trois autres affiches, programmées à 21h00, opposeront l'AS Monaco des Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn au PSG, tenant du trophée, Benfica Lisbonne au Real Madrid et le Borussia Dortmund du gardien helvétique Gregor Kobel à l'Atalanta Bergame.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Les magasins Hornbach ne proposaient «aucune plaque de mousse acoustique à relief dans son assortiment» en 2015, au moment où le gérant du bar sinistré «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) dit l'avoir achetée et installée, a indiqué le détaillant au ministère public valaisan, selon Le Temps de mardi. Ce n'est qu'à partir de la fin mars 2016 que deux versions de mousses étaient disponibles dans les rayons de l'entreprise. Elles sont classées M4 dans les normes américaines et françaises, ce qui correspond à la vitesse de propagation du feu la plus élevée. Ces mousses insonorisantes sont suspectées d'avoir été enflammées par des bougies étincelantes, provoquant l'incendie du bar «Le Constellation» et la mort de 41 personnes la nuit du Nouvel An.

MÉTÉOROLOGIE: Des chutes de neige de l'ampleur de ces derniers jours en Suisse surviennent en moyenne tous les huit ans, explique dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund de mardi Jürg Trachsel, de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF à Davos (GR). Avec 50 centimètres de neige fraîche supplémentaires prévus d'ici à mercredi, Les Ruinettes (VS) vont enregistrer 1,7 mètre de poudreuse en sept jours, ajoute-t-il. «Le danger d'avalanche va continuer à augmenter en raison des chutes de neige persistantes», précise le spécialiste, avertissant que le niveau d'alerte maximal 5 pourrait être déclaré pour certaines régions.

Neige fraîche et tempête. Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse

Neige fraîche et tempêteRisque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès du réalisateur polonais Andrzej Żuławski ("L'important c'est d'aimer», «L'amour braque», «La Troisième partie de la nuit"). Il a tourné certains films avec Sophie Marceau, sa femme jusqu'en 2001, tels «Mes nuits sont plus belles que vos jours», «La note bleue» et «La fidélité».

- Il y a 75 ans (1951): naissance du skieur valaisan Roland Collombin, médaille d'argent aux jeux Olympiques d'hiver de Sapporo en 1972 et vainqueur de la Coupe du monde de descente en 1973 et 1974.

Le dicton du jour

«Fossés pleins en février, abondance dans les greniers».

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

17.02.2026

Les plus lus

Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé
Mathilde Gremaud donne de ses nouvelles : «J’ai assez mal, mais rien n’est cassé»
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Circulation difficile en maints endroits dans les régions alpines