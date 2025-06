La situation devient dangereuse pour les ambassadeurs suisses en Israël et en Iran

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Dans le cadre de son mandat de puissance protectrice, la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

SALAIRES: Grâce aux voix du camp bourgeois, le National devrait accepter mardi que les conventions collectives de travail (CCT) priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. La loi doit prévoir la possibilité d'étendre les clauses des CCT qui fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux qui sont inscrits dans les lois cantonales. Le Conseil fédéral a élaboré un projet en ce sens sur mandat du Parlement, mais s'y oppose.

ARTS DE RUE: Les organisateurs de la Plage des Six-Pompes, Festival international des arts de la rue, vont dévoiler le programme de la nouvelle édition, qui se tiendra du 5 au 10 août à La Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine de compagnies de théâtre, de danse, de cirque ou de musique sont attendues. La Plage, qui est devenue l'un des cinq festivals de rue les plus importants en Europe, a accueilli environ 70'000 personnes l'an dernier.

ALIMENTATION: L'Alimentarium de Vevey (VD) a engagé une «refonte ambitieuse» à l'approche de son 40e anniversaire. Cette métamorphose se traduit par une reconfiguration du parcours muséal. Un week-end portes ouvertes aura lieu les 21 et 22 juin. Une exposition mettra l'accent sur les liens complexes entre la santé planétaire et les limites écologiques.

FRANCE: La justice française doit rendre mardi sa décision sur la peine de l'ex-Premier ministre François Fillon, mis en cause dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope. Cette décision intervient après un troisième procès dans ce dossier où il a été définitivement reconnu coupable de détournement de fonds publics. Le verdict intervient aussi plus de huit ans après l'explosion de cette affaire en pleine campagne présidentielle 2017, dont François Fillon, candidat de la droite et du centre, avait été éliminé dès le premier tour.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 17 juin, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Selon les Nations unies, la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse font partie des défis environnementaux les plus urgents de notre époque, puisque jusqu'à 40% de la superficie totale des terres dans le monde sont déjà considérés comme dégradés. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PROTECTION DES AMBASSADES: L’armée suisse a envoyé lundi des soldats d’élite du détachement de reconnaissance AAD 10 à Tel Aviv, afin d’assurer la protection du personnel de l’ambassade, notamment de l’ambassadeur Simon Geissbühler, rapporte l’Aargauer Zeitung.

La situation devient également dangereuse pour l’ambassadrice suisse en Iran, Nadine Olivieri Lozano. Elle se trouve à Téhéran, ville bombardée, et a été convoquée dès le premier jour des frappes aériennes israéliennes par le ministère iranien des Affaires étrangères. Dans le cadre de son mandat de puissance protectrice, la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran. Les opérations militaires pourraient aussi affecter environ 200 Suisses en Iran et 29'000 en Israël.

RAVE-PARTY ILLEGALE: Après la rave-party illégale qui a rassemblé plus de 2000 personnes sur les hauteurs de Malleray (BE) de vendredi soir à dimanche soir, la Bourgeoisie, propriétaire des lieux investis par les fêtards, envisage de porter plainte.

«Nous allons nous réunir avec le Conseil pour déposer plainte, par principe, même si je doute qu'elle ait des réelles retombées», a confié Laurent Blanchard, président de la Bourgeoiserie de Malleray au Journal du Jura.

ACCORDS AVEC L'UE: Le peuple suisse peut-il encore librement voter? Telle est la question que se pose la Neue Zürcher Zeitung. Le quotidien zurichois considère que le terme «mesures de compensation» contenu dans les accords pourrait s'avérer politiquement explosif. Selon les accords, un tribunal arbitral paritaire devrait trancher en cas de différend. Cela deviendrait délicat en cas de votation populaire.

Le journal propose le scénario suivant: l’UE adopte un nouveau règlement sur la libre circulation des personnes, que la Suisse, en tant que membre du marché intérieur européen, devrait reprendre. Mais un référendum contre ce nouveau règlement est lancé en Suisse, et le peuple doit voter. Il le ferait sans savoir quelles mesures de rétorsion l’UE pourrait adopter en cas de refus.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950): Première transplantation d'organe réussie chez l'être humain: Ruth Tucker reçoit un nouveau rein à Chicago. L'organe a été rejeté au bout de dix mois, mais entre-temps, l'autre rein a pu se rétablir, si bien que la patiente a encore vécu cinq ans.

- Il y a 140 ans (1885): Arrivée à New York de la Statue de la Liberté, du sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi.

MERCREDI 18 JUIN

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'ingénieur spatial américano-soviétique Sergueï Nikititch Khrouchtchev, fils du chef du parti communiste soviétique Nikita Khrouchtchev.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance de l'humoriste français Jamel Debbouze.

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la chanteuse britannique Vera Lynn à l'âge de 103 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé dans le divertissement des troupes, ce qui lui a valu le surnom de «The Forces' Sweetheart» (la chérie des forces armées).

Le dicton du jour

Soleil à la Saint-Hervé,Fait présager d'un bel été