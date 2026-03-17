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Actu et dicton du jour Cyberattaques, surveillance: voici ce qui intéresse les espions en Suisse

ATS

17.3.2026 - 06:47

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! 

Le nombre de cyberattaques et d'actes d'espionnage est en forte augmentation en Suisse.
Le nombre de cyberattaques et d'actes d'espionnage est en forte augmentation en Suisse.
IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA

17.03.2026, 06:47

17.03.2026, 06:48

Les points forts du jour

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: Après le National, c'est au tour du Conseil des Etats de se pencher mardi sur l'initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre» (initiative sur l'alimentation). Il devrait à son tour largement proposer son rejet, sans contre-projet. Déposé par un comité citoyen, le texte demande notamment d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales.

SALAIRES: Après le National, le Conseil des Etats se prononce mardi sur un projet visant à faire primer les conventions collectives de travail (CCT) sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Il devrait l'approuver en ajoutant toutefois des cautèles. La gauche, opposée au projet, invoque la répartition des tâches entre Confédération et cantons. Le Conseil fédéral est aussi contre, estimant que la modification porte atteinte à plusieurs principes. Il a été contraint par le Parlement de légiférer.

MUSIQUE: Le Paléo festival de musique de Nyon (VD) dévoile mardi sa programmation pour sa 49e édition, du 21 au 26 juillet prochain. Les organisateurs promettent d'ores et déjà «des super-stars, des concerts mémorables et de belles découvertes».

FOOTBALL: Les matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football ont lieu mardi soir. Bayer Leverkusen, contraint 1-1 à domicile il y a une semaine, se rend à Arsenal. L'équipe norvégienne surprise de Bodö/Glimt, victorieuse à l'aller 3-0, se déplace quant à elle à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Vainqueur sur le même score contre Manchester City, Real Madrid jouera le match retour en Angleterre, alors que Chelsea, défait 5-2 par le PSG à l'aller, devra également remonter trois buts pour passer en quart de finale.

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITÉ: Le nombre de cyberattaques et d'actes d'espionnage est en forte augmentation en Suisse, avertit dans la Neue Zürcher Zeitung de mardi Karin Kayser-Frutschi, la présidente de la conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).

«Attaques réelles». Forte hausse des cyberattaques et des cas d'espionnage en Suisse

«Attaques réelles»Forte hausse des cyberattaques et des cas d'espionnage en Suisse

L'espionnage vise en particulier les instituts de recherche, les entreprises innovantes, les infrastructures critiques et les administrations publiques, ajoute-t-elle. Il s'effectue, selon elle, souvent par voie numérique via des cyberattaques, mais aussi par des moyens classiques de reconnaissance, par exemple en observant ou en photographiant des installations sensibles.

IMMIGRATION: Les Suisses penchent désormais légèrement en faveur du non à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», soumise à votation le 14 juin, révèle un sondage repris mardi par la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Quarante-sept pour cent des personnes interrogées se disent opposées au texte (non ou plutôt non) et 45% y sont favorables (oui ou plutôt oui).

Mais l'écart reste dans la marge d'erreur. 8% des électeurs sont indécis. L'indécision est particulièrement marquée chez les femmes (11% contre 4% des hommes) et parmi les sympathisants du PLR et du Centre (12% chacun). L'enquête a été réalisée du 5 au 8 mars auprès de 17'788 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage.

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17.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): retour sur terre de deux astronautes américains qui ont dû rester environ 9 mois de plus que prévu à bord de la station spatiale internationale (ISS) en raison d'une panne de leur vaisseau spatial.

- Il y a 50 ans (1976): décès du cinéaste italien Luchino Visconti ("Le Guépard», «Rocco et ses frères», «Les Amants diaboliques").

- Il y a 60 ans (1966): naissance de l'acteur et humoriste franco-espagnol José Garcia ("Nulle part ailleurs», «La Vérité si je mens").

- Il y a 145 ans (1881): naissance du physiologiste suisse Walter Rudolf Hess, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1949.

- Il y a 165 ans (1861): Victor-Emmanuel II devient le premier roi du royaume d'Italie.

Le dicton du jour

«Quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses».

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