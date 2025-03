blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

BANQUES: Après le Conseil des Etats, c'est au tour du National de se pencher mardi sur le rapport de la commission extraparlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse. Comme l'autre chambre, le Conseil national devrait soutenir toutes les propositions de la CEP pour revoir la régulation sur les grandes banques, notamment un renforcement de la FINMA, l'autorité de surveillance du marché financier suisse.

PROCHE-ORIENT: La Suisse pourrait devoir suspendre immédiatement ses contributions, actuelles et futures, à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), si le Conseil des Etats valide mardi une motion de l'UDC allant en ce sens. La commission préparatoire a accepté le texte sur le fil. La gauche, soutenue par des centristes et des libéraux-radicaux, entend s'opposer à la motion. Le Conseil fédéral rejette aussi cette mesure.

MUSIQUE: Paléo dévoile mardi le programme de son édition 2025. Le festival de musique nyonnais se déroulera du 22 au 27 juillet. Après les Balkans, c'est le Maghreb qui sera à l'honneur du Village du Monde. La vente des billets s'ouvrira le mercredi 26 mars.

UKRAINE: Le président américain Donald Trump doit parler mardi à son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre du rapprochement américano-russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il s'agira du deuxième entretien téléphonique entre les deux hommes depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche en janvier.

ALLEMAGNE: Le Bundestag allemand se prononce mardi sur le plan géant d'investissements du futur chancelier Friedrich Merz destiné à réarmer et moderniser l'Allemagne. Le dirigeant conservateur a obtenu vendredi dernier des députés écologistes qu'ils acceptent de lever leur veto à son «bazooka» de centaines de milliards d'euros, un programme de dépense sans précédent pour la première économie européenne. Avec les députés écologistes, M. Merz peut désormais compter sur la majorité des deux tiers nécessaire pour faire amender la constitution et assouplir les règles d'endettement du pays.

CHYPRE: Le secrétaire général de l'ONU António Guterres réunit mardi à Genève les dirigeants chypriotes grec et turc pour des discussions informelles sur l'avenir de l'île séparée depuis 1974. Les puissances garantes grecque, turque et britannique seront également présentes à la rencontre.

Vu dans la presse

COLIS PIÉGÉS: Une grande quantité d'armes et d'explosifs ont été retrouvés au domicile et dans les locaux du suspect arrêté mercredi dans le cadre de l'affaire des colis piégés à Genève, révèle mardi la RTS sur son site en ligne.

Le prévenu, un photographe de guerre suisse de 61 ans, est fortement soupçonné d'avoir fabriqué et posé des engins explosifs. Il aurait aussi envoyé des lettres de menaces et des demandes de rançon à des entreprises en Suisse. Il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées lors des interrogatoires.

Selon l'enquête de la RTS auprès de personnes l'ayant côtoyé, le suspect est décrit comme un homme «très particulier», «frondeur», «féru» d'armes à feu et d'arts martiaux, qui «prenait des risques inconsidérés».

L'homme a été repéré par la police en convertissant des cryptomonnaies en francs suisses dans un distributeur automatique.

Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les colis piégés. Selon les médias, ces dispositifs visaient des employés de l'horloger genevois Patek Philippe, dont le siège social est à Plan-les-Ouates (GE).

PROCHE-ORIENT: Le texte soumis par la Suisse pour l'organisation de la conférence internationale sur la mise en œuvre de la 4e Convention de Genève dans le territoire palestinien à la fin février avait été accueilli froidement par une série d'Etats, notamment les pays arabes et musulmans, rapporte mardi Le Temps, qui s'est procuré une copie. Il voulait clairement répondre de manière détaillée aux préoccupations israéliennes, écrit le journal.

«Le texte ne faisait qu'accentuer encore le double standard entre victimes israéliennes et palestiniennes», indique l'ambassadeur de Palestine à Genève, Ibrahim Khraishi. Pour la secrétaire générale d'Amnesty International Agnès Callamard, «le projet de déclaration finale soumis par la Suisse [...] n'était pas conforme aux exigences de respect du droit international humanitaire». La Suisse avait jusqu'à ce mardi pour organiser la conférence, mais elle a jeté l'éponge il y a deux semaines.

AVIATION: L'autorité canadienne de l'aviation civile a émis deux «consignes de navigabilité» pour l'Airbus A220, qui concernent également la compagnie aérienne Swiss, rapporte mardi 20 Minuten, citant l'Aerotelegraph. L'une des consignes vise des éléments de fixation en titane mal installés sur les caissons d'ailes, qui pourraient provoquer des dommages structurels.

La deuxième concerne des vis de serrage insuffisamment sécurisées sur les compartiments à bagages à main, qui pourraient représenter un risque en cas d'atterrissage d'urgence. Des adaptations sont nécessaires au plus tard dans 48 mois. Swiss déclare dans l'Aerotelegraph qu'elles seront appliquées dans les délais prescrits.

MÉTÉOROLOGIE: L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a eu maille à partir ces derniers jours avec les guêpes dans sa station à Payerne (VD), rapporte mardi le journal 24 Heures.

Mais si ces insectes faussent les mesures en construisant leur nid dans les pluviomètres, les nuisances d'origine animale restent minimes par rapport au nombre total des interventions d'entretien, plus de 9000 dans toute la Suisse depuis le 1er janvier 2020, explique dans le journal Philipp Bättig, chef des réseaux de mesure opérationnels chez MétéoSuisse. «Le sable du Sahara nous donne tellement de travail que nous le déléguons à des personnes qui habitent près des stations météorologiques», ajoute-t-il. MétéoSuisse compte 250 stations dans le pays.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): trois djihadistes abattent 22 personnes, dont 17 étrangers, au musée du Bardo à Tunis.

- Il y a 30 ans (1995): le basketteur Michael Jordan annonce son retour aux Chicago Bulls, après avoir pris sa retraite plus d'un an auparavant ("I am back!").

- Il y a 50 ans (1975): naissance de Laeticia Hallyday.

- Il y a 60 ans (1965): le cosmonaute soviétique Alexeï Archipovich Leonov réalise la première sortie extravéhiculaire dans l’espace. Il flotte dans l'espace pendant douze minutes, relié à un câble de sécurité de 4,5 mètres de long.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur américain Brad Dourif (» Vol au-dessus d'un nid de coucou «, «Le Seigneur des anneaux").

Le dicton du jour

«Brouillard en mars, gelée en mai».