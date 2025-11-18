blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En Suisse, 1,7 million de sapins de Noël sont vendus chaque année. KEYSTONE

Les points forts du jour

CYBERSÉCURITÉ: L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) présente mardi le rapport semestriel sur la situation des menaces sur Internet. L'OFCS revient sur les derniers développements dans le cyberespace et les défis futurs. Il fera également un bilan des six premiers mois de l'obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2025.

ENVIRONNEMENT: WWF et Greenpeace publient mardi l'indice de performance des pays sur le changement climatique. La Suisse s'était classée 33e sur 63. Ce classement, établi depuis 2005, s'intéresse à 63 pays et à l'Union européenne, qui, ensemble, sont responsables de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.

SERVICES PUBLICS – VD: Une journée de grève de la fonction publique était prévue mardi dans tout le canton de Vaud pour protester contre les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d'Etat. Une cinquantaine d'écoles primaires, secondaires et professionnelles ainsi que la totalité des gymnases, l'UNIL et l'EPFL ont prévu de débrayer. Des piquets de grève et diverses actions sont également annoncés dans les hôpitaux, les structures sociales ainsi que dans certains bâtiments administratifs.

UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra mardi à Madrid avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le roi Felipe VI, au lendemain d'une visite en France, ont indiqué lundi les services de M. Sánchez. Lundi, M. Zelensky a signé lundi avec Emmanuel Macron à Paris une «déclaration d'intention» qu'il a qualifiée d'"historique» en vue de l'achat futur de cent avions de combat français Rafale.

BOISSONS: Le tribunal judiciaire de Nanterre se prononce mardi sur la demande de retrait temporaire par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau «minérale naturelle» comme trompeuse.

FOOTBALL: La Suisse doit finir le travail mardi soir à Pristina lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La situation est simple pour la sélection de Murat Yakin avant de défier le Kosovo, 2e du groupe B, à partir de 20h45: forte de ses trois points d'avance et d'une différence de buts largement favorable, la Suisse décrochera son ticket pour la phase finale à moins de s'incliner par six buts d'écart ou plus. L'Espagne se retrouve d'ailleurs dans la même situation avant d'accueillir la Turquie dans la poule E: la Roja peut même se permettre de perdre avec six buts d'écart!

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 18 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants. Selon des données provenant de 24 pays à revenu élevé et moyen, 8 à 31% chez les filles de moins de 18 ans et de 3 à 17% chez les garçons du même âge ont subi une forme de contact sexuel forcé. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SAPINS DE NOEL: En Suisse, 1,7 million de sapins de Noël sont vendus chaque année. 24 heures et la tribune de Genève ont cherché quelle était l'alternative d'arbre de Noël la moins polluante. En matière de sapins naturels, les locaux sont plus écologiques que les arbres importés et souvent stockés en frigo. Les sapins suisses, issus de petites cultures sans produits chimiques, présentent un bon bilan carbone, surtout s’ils sont compostés ou brûlés après usage.

Les sapins artificiels, bien que polluants s’ils ne servent qu’une fois, peuvent devenir plus écologiques que certains sapins importés s’ils sont utilisés plusieurs années: un modèle PVC ou PE émet moins de CO2 sur dix ans qu’un sapin naturel intensif racheté chaque année. L’option du sapin en pot loué devient la plus durable après trois usages.

COMMERCE: La surveillance du Parlement examine la manière dont le Conseil fédéral a agi concernant les droits de douane américains, rapportent les titres Tamedia. «Au centre de nos préoccupations se trouve la gestion de crise du Conseil fédéral», a déclaré le président de la Commission de gestion du Conseil des États, Charles Juillard (Le Centre/JU).

La Commission de gestion est active depuis juin déjà. Selon Tamedia, ses travaux dureront «au moins» jusqu’à l’été 2026. On pose des questions écrites et on peut également convoquer des personnes, a indiqué M. Juillard sans donner davantage de précisions.

CFF: Quarante employés du site CFF Cargo de Brigue (VS) devront se réorienter à partir de fin 2026, indique le Walliser Bote. Une trentaine d'entre eux sont des mécaniciens de locomotive. À l’avenir, ils ne pourront plus débuter leurs services depuis ce site. «Les CFF doivent déployer le personnel là où il y a des marchandises à transporter», a déclaré un porte-parole cité par le journal.

Les CFF devraient fournir des informations détaillées en mai 2026. La syndicaliste et mécanicienne de locomotive Hanny Weissmüller critique le manque de clarté, le personnel ne sachant pas encore ce que cette restructuration implique concrètement. Le site restera toutefois ouvert pour le personnel de manœuvre, ont précisé les CFF au journal.

GENEVE: Face à une pénurie persistante de personnel en crèche, la ville de Genève confie un mandat public à des agences privées, dont Nanou Solutions, pour assurer remplacements urgents et besoins temporaires, rapporte la Tribune de Genève. La Ville justifie cette externalisation par la difficulté croissante à recruter, malgré des pools internes insuffisants.

En 2024, 47 équivalents temps plein ont déjà été engagés via Nanou. Les salaires proposés sont alignés sur ceux des crèches subventionnées, mais inférieurs à ceux des structures municipales. Des élues dénoncent une mesure palliative, source d’instabilité et décidée sans information préalable de la Commission compétente.

RELIGION: Baptisé catholique, un homme a obtenu, à 36 ans, un second baptême, protestant cette fois-ci. Le fruit d'une démarche rarissime, rapportée par Arcinfo. Baptisé enfant par son grand-oncle, prêtre catholique portugais respecté, l'homme a ensuite subi durant des années des abus sexuels et psychiques de la part de cet ecclésiastique. Ce traumatisme a mené la victime à l’alcool, la drogue et une hospitalisation psychiatrique, avant une reconstruction spirituelle déclenchée par l’invitation d’un ami à un culte.

L’Eglise évangélique réformée neuchâteloise a jugé que son premier baptême avait été vidé de son sens et a validé le second comme acte de réconciliation. Informée, l’Église catholique romaine a reconnu les abus et indemnisé la victime. «Ce prêtre a profondément trahi à la fois vous-même et ses propres engagements», a notamment écrit Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel au nouveau baptisé protestant.

JUSTICE. Yvan Bourgnon, navigateur franco-suisse, a porté plainte contre Le Canard enchaîné pour diffamation, déposant sept requêtes et réclamant 12'000 euros, révèle La Liberté. Le journal satirique français a compilé dans un article plusieurs affaires visant le skipper: accusation de tricherie en 2017, condamnation en 2022 pour contrefaçon, enquête en cours pour abus de confiance au sein de l’ONG The Sea-Cleaners, ainsi que des soupçons de conseils en fraude fiscale tout en percevant le revenu de solidarité active en France. Le journal évoquait aussi une ordonnance de protection liée à un conflit avec son ex-compagne. Yvan Bourgnon dit assumer sa responsabillité dans l'affaire de contrefaçons, «Pour le reste, le Canard enchaîné a raconté n'importe quoi sans mener d'enquête», dit-il.

DEFENSE. Le chef de l’armement suisse, Urs Loher, juge nécessaires à moyen terme des canons laser pour contrer les drones. D’ici trois à cinq ans, la Suisse aura besoin d’un tel système de défense contre les drones, a déclaré Loher dans une interview à CH Media. Il faudra soit des lasers, soit des drones capables d’agir contre d’autres drones. L’armée suisse a chargé en octobre l’Office fédéral de l’armement de se procurer une défense contre les drones commerciaux. Pour cette mesure à court terme, M. Loher se montre optimiste: «nous sommes confiants que l’acquisition aboutira d’ici la fin de l’année, au plus tard début 2026». Des discussions sont en cours avec deux fournisseurs suisses.

SANTE. Le canton de Saint-Gall a reconnu auprès de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) qu’il subsistait des zones d’ombre concernant les essais médicamenteux des années 1970. À ce jour, aucun dossier médical de cette époque n’a été versé aux archives d’État, a toutefois indiqué le Département de la santé au journal. On ignore dans quelle mesure le département connaissait les circonstances exactes de ces essais. La recherche clinique en psychiatrie en était alors à ses débuts, marquée par la découverte des psychotropes. Les méthodes de recherche et la documentation étaient hétérogènes. Dans les colonnes de la NZZ, une femme raconte que des médicaments avaient été testés sur elle sans son consentement dans la clinique psychiatrique de Wil (SG) dans les années 1970.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): le djihadiste belge Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, est tué lors d'un raid de la police à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Un autre djihadiste, Chakib Akrouh, fait exploser sa ceinture d'explosifs pendant l'assaut.

- Il y a 40 ans (1985): la bande dessinée «Calvin et Hobbes» de Bill Watterson est publiée pour la première fois aux Etats-Unis.

- Il y a 60 ans (1965): le concile Vatican II adopte le document «Dei Verbum». Cette constitution dogmatique sur la révélation divine sera solennellement promulguée par le pape Paul VI.

Le dicton du jour

«Gelée de novembre, adieu l'herbe tendre».