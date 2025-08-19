Banques: vers la fin des billets au guichet?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

LOGEMENT: La campagne de votation sur l'abolition de la valeur locative se poursuit mardi. Après les arguments du Conseil fédéral et d'un comité de droite en faveur de la réforme, une alliance réunissant des politiciens du PLR et du Centre, majoritairement romands, va prôner le «non». Elle craint que le projet ne signe un arrêt brutal des rénovations. Le secteur de la construction subirait alors une baisse des commandes et des pertes d'emplois, estime-t-elle.

SUISSE-ITALIE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis rencontre mardi à Berne le vice-président du Conseil italien et ministre des affaires étrangères, Antonio Tajani, qui est l'invité d'honneur de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs suisses. Les deux hommes discuteront notamment des relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie et de la coopération transfrontalière entre les deux pays, notamment dans le cadre des jeux Olympiques 2026, qui auront lieu à Milan et Cortina d'Ampezzo.

SALAIRES: La faîtière syndicale Travail.Suisse présente mardi matin ses revendications salariales pour 2026. Elle constate que les salaires ont pratiquement stagné ces dix dernières années, contrairement au coût de la vie. Une hausse des salaires lui paraît nécessaire au vu de la situation économique mondiale tendue et afin de garantir le pouvoir d'achat et la demande intérieure.

UKRAINE: Les 27 dirigeants de l'Union européenne (UE) tiennent mardi une visioconférence pour «faire le point» sur les réunions organisées lundi à la Maison-Blanche et consacrées à l'Ukraine. L'UE entend «continuer à oeuvrer en faveur d'une paix durable, qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité», selon le président du Conseil européen, António Costa.

ATHLÉTISME: A la veille de la réunion d'athlétisme de Lausanne, Athletissima, les perchistes s'affronteront à Ouchy (VD) dans le cadre d'un «City-Event». En l'absence du Suédois Armand Duplantis, détenteur du record mondial, c'est le Grec Emmanouil Karalis qui partira favori. Il a franchi une barre à 6m08 au début du mois. Mais la concurrence sera rude, avec notamment l'Américain Sam Kendricks, le Français Renaud Lavillenie ou l'Australien Kurtis Marschall.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 19 août, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette année, «le message est clair: le système humanitaire est à bout de souffle, sous-financé, débordé et attaqué», estime l'ONU, qui lance une campagne pour faire pression sur les dirigeants du monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BANQUES: Les banques suisses ont considérablement réduit leurs services de distribution de billets aux guichets, révèlent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. La Banque cantonale bernoise n'a, par exemple, plus de guichets de distribution de billets. Dans les 35 succursales de PostFinance, les clients ne peuvent également plus retirer d'argent au guichet.

La Banque cantonale de Zurich dit miser sur la numérisation, mais souligne que, dans ses 51 filiales, le personnel peut, si nécessaire, distribuer des billets d'argent. Ce service est encore proposé dans plus de la moitié des 190 agences d'UBS et dans un tiers des agences de la banque Raiffeisen.

TECHNOLOGIE: Le premier robot paysan de Suisse est à l'œuvre à Cressier (FR), annoncent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève. L'engin, mis au point par la société néerlandaise AgXeed, est complètement autonome et peut travailler jour et nuit.

AgBotT2 dispose d'une panoplie de sept outils et est capable de semer du blé, de décompacter la terre ou d'épandre de l'engrais, énumère dans les journaux son propriétaire, l'agriculteur Beat Mathys. La seule fonction encore manquante, c'est le labour, «encore en phase de test auprès du constructeur», ajoute-t-il. La machine s'oriente en toute autonomie à l'intérieur des limites définies grâce à deux antennes satellites.

DROITS DE DOUANE: Les activités américaines liées au chocolat casher Torino de Camille Bloch sont menacées par les droits de douane américains de 39%, indique mardi le chocolatier suisse dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. «On se demande si ça vaut encore la peine sans le marché américain», précise dans les journaux Daniel Bloch, soulignant que la production est coûteuse et nécessite un nettoyage spécial de l'usine.

Une décision doit être prise cette semaine, car les matières premières casher, notamment le lait et la graisse, doivent être commandées dès maintenant, ajoute-t-il. Avec les droits de douane, une tablette de ce chocolat va coûter 7 dollars, relève M. Bloch. «Ce serait un choc».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'ancien conseiller national bâlois Helmut Hubacher, président du parti socialiste suisse (PS) de 1975 à 1990 et l'une des figures marquantes de la politique suisse. Il était né en 1926.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du musicien britannique Ian Gillan, chanteur du groupe Deep Purple ("Smoke On The Water").

- Il y a 80 ans (1945): le service actif de la seconde guerre mondiale prend fin en Suisse. La mobilisation avait été décrétée le 2 septembre 1939.

- Il y a 85 ans (1940): naissance du chanteur américain Johnny Nash ("I Can See Clearly Now"). Il est décédé en 2020.

- Il y a 140 ans (1885): l'astronome amateur irlandais Isaac Ward découvre la galaxie d'Andromède.

Le dicton du jour

«Quand août est pluvieux, septembre est radieux».