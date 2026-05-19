Le Valais aurait dépensé des millions «en trop» pour l'autoroute A9

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 19.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ESPACE : La mission spatiale «Smile» doit décoller ce mardi à 05h52 suisses. Le satellite «Smile» aura pour mission d'étudier les tempêtes et les vents solaires. A son bord, on trouve de la technologie suisse. La haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) a notammant développé, testé et perfectionné le système de refroidissement du télescope. Des logiciels qui feront fonctionner les équipements ont aussi été mis au point en Suisse, ainsi que des algorithmes pour améliorer la qualité des images.

ENVIRONNEMENT : Les apiculteurs lancent mardi l'initiative populaire «Pour la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes (initiative abeilles)». Le texte vise à mieux protéger les abeilles. Près de la moitié des quelque 600 espèces sauvages recensées en Suisse sont menacées et 59 sont déjà éteintes. Le comité d'initiative est composé d'associations d'apiculture de toute la Suisse.

DIPLOMATIE : Le président de la Confédération Guy Parmelin se rend ce mardi à Berlin. Il doit rencontrer le chancelier allemand Friedrich Merz. Les discussions porteront notamment sur les relations bilatérales, en particulier les questions liées à l’économie, à l’innovation et à la politique européenne.

DIPLOMATIE : Le président russe Vladimir Poutine se rend en Chine mardi et mercredi. Il doit discuter avec son homologue chinois Xi Jinping des moyens pour «renforcer davantage le partenariat global et la coopération stratégique» avec Pékin. Ce voyage intervient quelques jours seulement après la visite de Donald Trump.

AFFAIRE DITTLI : Chahuté depuis plusieurs mois par l'affaire Dittli, le Centre Vaud tient son assemblée générale mardi soir à la Tour-de-Peilz. Le parti doit élire un nouveau président à la suite du départ de Michele Mossi. L'avenir de Valérie Dittli au sein du parti devrait aussi occuper les débats.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 19 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du fair-play. Le fair-play favorise le respect mutuel entre les participants, promeut l'égalité, comble les fossés culturels et responsabilise les jeunes en montrant comment le sport peut favoriser le changement social et construire des communautés plus fortes et plus solidaires, écrit l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/fair-play-day

Vu dans la presse

CIRCULATION ROUTIERE : Selon la Confédération, le canton du Valais s'est, depuis 2011, «systématiquement» rangé du côté des entreprises de construction dans le cadre des travaux de l’autoroute A9. Cela a entraîné «d’importantes dépenses inutiles de fonds publics», rapportent les titres Tamedia alémaniques en citant un document interne de l’Office fédéral des routes (OFROU). L’OFROU s’est notamment penché sur le projet du tunnel du Riedberg, près de Gampel et Steg. Près de 12 millions de francs ont été «facturés en trop». Au total, les entreprises de construction pourraient avoir présenté des factures excessives de l'ordre de 10 et 20 millions de francs, selon le groupe de presse. L’OFROU évoque également un risque «très élevé» de paiements non détectés. Interrogée à ce sujet, la direction des travaux du canton du Valais a confirmé que des négociations étaient en cours avec les entreprises concernées au sujet des factures du tunnel du Riedberg.

NATIONS UNIES : Alors que la construction du futur siège de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève a pris cinq ans de retard, un audit du Government Accountability Office (GAO) américain révèle qu’un premier projet architectural, validé en 2018, a été abandonné après des pertes jugées «considérables et irrécupérables», rapportent la Tribune de Genève et 24 heures. Selon ce rapport, près de 20 millions de dollars ont été engloutis dans des études et plans devenus inutilisables, le coût final du bâtiment ayant explosé bien au-delà du budget approuvé de 174,4 millions de dollars, en raison de facteurs exogènes au nombre desquels figurent notamment Covid et crise en Ukraine. Le contrat avec l’architecte genevois Christian Dupraz a été rompu en 2024. L’UIT a dû repartir de zéro avec un nouveau consortium d’architectes et un projet nettement revu à la baisse. Les travaux doivent démarrer en 2028 pour se terminer en 2031.

FOOTBALL : Le Fribourgeois Keeto Thermoncy (20 ans) prendra part à la Coupe du monde 2026. Le défenseur des M21 des Young Boys y défendra les couleurs de Haïti, le pays de son père, pour lequel il compte déjà une sélection, rapporte La Liberté. Le joueur de Promotion League figure dans la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Sébastien Migné. Le Marlinois deviendra le plus jeune Haïtien à vivre un Mondial. Les «Grenadiers», qui se sont qualifiés pour leur deuxième phase finale de Coupe du monde après celle disputée en 1974, seront opposés en phase de groupes à l'Ecosse, au Brésil et au Maroc. Essentiellement composée de joueurs peu connus à l'international, la sélection haïtienne sera emmenée par ses deux stars de Premier League anglaise, Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) et Wilson Isidor (Sunderland).

CRIMINALITE : Un groupe de 40 à 50 élèves du lycée cantonal de Baden a semé le chaos mercredi dernier sur le site du lycée cantonal de Wettingen, rapporte l'Argauer Zeitung. Le recteur de Baden, Daniel Franz, a informé lundi les élèves, enseignants et parents de «graves incidents», rapporte le journal. Les faits se sont produits lors de la «Uselütete», la fête marquant la fin de la scolarité. Les élèves s’étaient déjà fait remarquer de manière négative sur leur propre campus avant de se rendre, le visage partiellement couvert, dans l’école voisine. Des personnes ont été blessées, selon Daniel Franz cité par le quotidien. Le recteur de Wettingen, Paul Zübli, a confirmé les événements.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : le village de Blatten (VS), dans le Lötschental, est entièrement évacué en raison d'un risque d'éboulement «imminent». Trois cents personnes doivent quitter leur domicile. Le village sera enseveli le 28 mai.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance de l'actrice et artiste de cirque américaine Victoria Chaplin, quatrième enfant issu du mariage de Charlie Chaplin avec Oona O’Neill.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance de Joey Ramone, chanteur principal du groupe Ramones. Il est décédé en 2001.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance de l'acteur et réalisateur italien Michele Placido, qui a tenu le rôle principal dans la série télévisée «La Mafia».

- Il y a 120 ans (1906) : inauguration du tunnel ferroviaire du Simplon. Long de 19,8 kilomètres, il a longtemps été le plus long tunnel de montagne au monde.

- Il y a 145 ans (1881) : naissance de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la république de Turquie et premier président turc (1923-1938).

- Il y a 165 ans (1861) : naissance de la soprano colorature australienne Nellie Melba (Helen Porter Armstrong). Elle a donné son nom au dessert «Pêche Melba» et au «Melba-Toast» (croûte en dentelle). Elle est décédée en 1931.

Le dicton du jour

«Craignez le petit Yvonnet, c'est le pire de tous quand il s'y met».