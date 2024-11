blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES: Dans un contexte de mesures d'économies, la commission des finances du Conseil des Etats dévoile mardi sa position sur le budget 2025 de la Confédération lors d'un point de presse. Celle du National a annoncé la semaine dernière un soutien accru à l'armée et des coupes dans le budget de la coopération internationale.

NUCLEAIRE: La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) dépose mardi auprès de la Confédération des demandes d'autorisation générale concernant le dépôt en couches géologiques profondes pour les déchets radioactifs à Stadel (ZH). La Confédération examinera d'ici le printemps 2025 si tous les documents exigés lui ont été fournis, avant de procéder à un examen approfondi des demandes. Vendredi dernier, la commission «Décharge nucléaire en profondeur devant le peuple!» a déjà exigé que le projet soit soumis au verdict populaire. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent se prononcer à partir de 2029.

VIOLENCES: Les autorités lausannoises dressent mardi le bilan 2024 de l'Unité spéciale pour la prise en charge des victimes de violences domestiques et de harcèlement dans l'espace public. Elles présenteront également les actions de prévention menées dans ce domaine ainsi que les nouvelles mesures qu'elles entendent instaurer.

HOCKEY SUR GLACE: Fribourg-Gottéron reçoit mardi (19h45) les Suédois de Växjö en huitième de finale retour de la Champions League. Battus 1-0 à l'aller, les Dragons ont besoin de rattraper un but pour au moins décrocher une prolongation. Zurich est pour sa part en meilleure posture au moment d'accueillir les Allemands de Straubing, que les Lions ont dominé 4-2 au match aller.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 19 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. «Des toilettes sûres pour tous d'ici à 2030» font partie des objectifs de développement durable, un objectif encore loin d'être atteint. Trois milliards et demi de personnes vivent encore sans services d’assainissement gérés en toute sécurité, dont 419 millions pratiquent la défécation en plein air. De plus, l'assainissement est menacé par les conflits, les changements climatiques, les catastrophes et la négligence. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ÉLECTROSENSIBILITÉ: «C'est une pathologie non officielle, très difficile à faire reconnaître, notamment par l'assurance invalidité», explique la médecin Nathalie Calame, installée à Colombier et Neuchâtel, dans les colonnes du Quotidien jurassien. Elle suit une vingtaine de patients qui souffrent d'électrosensibilité, ce qui oblige certains d'entre eux à interrompre leurs études notamment.

Elle présente cette pathologie comme «une allergie qui touche le cerveau» et qui concerne de plus en plus de monde, avec l'omniprésence des objets connectés. Pour la médecin, il s'agirait de considérer ces personnes comme des sentinelles, susceptibles d'alerter la société sur les conséquences d'une «exposition déraisonnable» aux ondes.

SOUS-LOCATION: A Zurich, la part des sous-locations a été multipliée par plus de quatre en l’espace de dix ans, représentant au troisième trimestre 2024 plus de 14% de l’ensemble des annonces de logements locatifs, lit-on dans le Temps, qui se base sur une étude du cabinet d’études immobilières Wüest Partner, «car les données officielles font largement défaut».

Pour les auteurs de l'étude, la sous-location est une conséquence de la pénurie de logements. La part de surfaces commerciales proposées en sous-location a également augmenté ces dernières années. En revanche, les chiffres à Genève et à Lausanne montrent, «de manière surprenante», une évolution beaucoup plus stable. Dans la Cité de Calvin, la part des annonces de sous-location a même diminué, à moins de 2% de l’ensemble des annonces de logements locatifs.

ENVIRONNEMENT: Les importateurs de carburant ont évité des directives strictes en matière de compensation de CO2. Dans l'ensemble, ils doivent compenser moins qu'ils ne le craignaient, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. En 2025, les importateurs devront donc compenser un quart des émissions de CO2 et en 2030, la moitié.

Selon Tamedia, ils ont également atteint leur objectif en ce qui concerne la part qui doit être réalisée en Suisse ou à l'étranger: la part nationale s'élève à 12%, comme le propose le secteur. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rejeté les reproches des défenseurs du climat, qui voient une «proximité problématique» avec le lobby des carburants.

DISTRIBUTEURS DE PUB: Le Bureau d’adresses de Neuchâtel (BAN), spécialisé dans la distribution d’envois surtout publicitaires, a averti ses 157 porteurs à temps partiel qu’il devra se séparer de ceux qui ne souhaitent pas travailler au moins à 50%, écrit ArcInfo. Des dizaines de porteurs vont perdre leur emploi. Le BAN est aujourd’hui confronté au «recul persistant des volumes à distribuer», indique son directeur Nicolas Sauvant.

Cette institution, créée en 1931 et qui couvre le canton de Neuchâtel, mais aussi le Jura et le Jura bernois, est spécialisée dans la distribution de tous ménages, notamment publicitaires, mais aussi de journaux locaux gratuits. Cette société a pour but «d’offrir un emploi d’appoint aux personnes défavorisées sur le marché du travail».

PRIX INTERNATIONAL LE CORBUSIER: Le Corbusier, né Charles-Edouard Jeanneret en 1887 à La Chaux-de-Fonds, n’avait pas encore de prix d’architecture à son nom. C’est désormais chose faite. L’association Le Corbusier Prize, basée dans la Métropole horlogère, lance un concours international. Les concurrents devront proposer «un objet qui a été réalisé ou en cours de réalisation sur ces dix dernières années», a dit l’architecte Stefan Rudy, l’un des promoteurs de cette récompense dans ArcInfo et dans Le Journal du Jura.

Les organisateurs souhaitent attribuer le prix chaque année dans une ville où Le Corbusier a réalisé une construction. C’est le cas dans 37 pays. Pour cette première édition, le lauréat et les nominés seront récompensés en mai prochain à la Haute Ecole d’arts et de design (HEAD) de Genève. Gardienne du temple, la Fondation Le Corbusier, basée à Paris, est partenaire du prix.

ANNIVERSAIRE DU THÉÂTRE DE BEAULIEU: Le Théâtre de Beaulieu, le plus grand théâtre de Suisse avec 1600 places, a été inauguré le 19 novembre 1954, il y a 70 ans, rappelle 24 Heures. «Il est à Lausanne ce que l’Olympia est à Paris», dit-on: un lieu emblématique où les vedettes les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle se sont succédé: Barbara, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Quincy Jones ou encore Serge Gainsbourg.

Les discussions pour la création d’une salle de spectacle à Lausanne entre la Municipalité et la Société coopérative du Comptoir Suisse remontent à 1949. Le Théâtre a été rénové en 2022.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Le candidat libertarien d'extrême droite Javier Milei, 56 ans, est élu président de l'Argentine. Il annonce la suppression de la plupart des prestations sociales, le remplacement du peso par le dollar et le dynamitage de la banque nationale.

- Il y a 5 ans (2019): Le médecin allemand Fritz von Weizsäcker – fils cadet de l'ancien président allemand Richard von Weizsäcker – est tué d'un coup de couteau à la fin d'une conférence qu'il donnait à Berlin. L'auteur des faits souffrait de troubles psychiques. Selon le parquet, il s'agissait d'une «aversion délirante» contre la famille von Weizsäcker.

- Il y a 10 ans (2014): La Cour suprême italienne annule la condamnation de Stephan Schmidheiny dans l'affaire de l'amiante. L'homme d'affaires suisse avait été condamné en deuxième instance à 18 ans de prison et à verser des indemnités de 90 millions d'euros.

- Il y a 25 ans (1999): Un fonctionnaire du fisc américain, John Carpenter, est le premier à remporter le jeu télévisé «Who Wants to Be a Millionaire?» Il n'a pas eu besoin d'un seul joker avant de répondre à la dernière question. Il n'a utilisé le joker téléphonique que pour informer son père qu'il connaissait déjà la réponse et qu'il allait ramener un million de dollars à la maison.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance du photographe suisse Michel Comte, auteur notamment d'un célèbre nu de Carla Bruni.

- Il y a 75 ans (1949): Décès du peintre belge James Ensor, connu pour ses peintures de masques et ses tableaux grotesques. Il était né en 1860.

- Il y a 90 ans (1934): Naissance de l'artiste français Sam Szafran, connu pour son art du pastel et de l'aquarelle. Il est décédé en 2019.

Le dicton du jour

«Gelée de novembre, adieu l'herbe tendre.»

