blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Les cantons romands ont écrit à la commission de l'économie et des redevances du Conseil national pour l'inviter à ne pas entrer en matière sur le projet fédéral prévoyant que les conventions collectives de travail priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. KEYSTONE

Les points forts du jour

RECHERCHE: Après plusieurs années de travail, le Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) et ses partenaires internationaux présentent mardi lors d'un point de presse l'étude de faisabilité d'un futur collisionneur circulaire (FCC). Cet anneau de 91 km de circonférence pourrait succéder dans les années 2040 à l'actuel LHC.

L'instrument-phare actuel du CERN, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), a une longueur de 27 km. La motivation scientifique à la base du projet du FCC découle de la découverte du boson de Higgs en 2012, ainsi que d'autres questions cruciales en suspens dans le domaine de la physique fondamentale, précise le CERN.

UKRAINE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie divulgue mardi les chiffres actualisés concernant les avoirs russes gelés en Suisse dans le cadre des sanctions prises contre Moscou après son invasion de l'Ukraine. Au dernier pointage en août 2024, 7,1 milliards de francs étaient gelés. La Confédération a aussi bloqué 7,24 milliards de francs de réserves et d'avoirs de la banque centrale de la Fédération de Russie depuis 2022.

FRANCE: Au lendemain de la condamnation de la cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen à quatre ans de prison, dont deux ferme, et cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat pour détournement de fonds publics, le RN organise mardi la contre-offensive politique et médiatique, en prenant l'opinion à témoin et en exigeant un procès en appel suffisamment rapide pour espérer maintenir sa candidature à la présidentielle en 2027.

Les cadres du parti et soutiens de Mme Le Pen doivent défiler en nombre sur les plateaux des médias dès le matin.

HOCKEY SUR GLACE: Le HC Ajoie défend mardi soir à 20h00 sa place en National League de hockey sur glace face au champion de Swiss League, le HC Viège. Les Haut-Valaisans ont créé la surprise en remportant 12 de leurs 14 matches des play-off pour décrocher leur premier titre de deuxième division depuis 2014. Leur tâche s'annonce toutefois ardue dans ce barrage disputé au meilleur des sept matches face à des Ajoulots disposant d'un bien meilleur effectif sur le papier.

FOOTBALL: Le Servette FC a une belle occasion mardi soir de s'envoler en tête de la Super League de football. Trois jours après un succès convaincant 2-0 à Lugano, les Genevois accueillent à partir de 20h30 les Young Boys de Berne revenus dans la course au titre. Les Bernois restent sur trois victoires consécutives, la dernière acquise samedi contre Saint-Gall (1-0). De son côté, Yverdon-Sport accueille Lugano au stade municipal également à 20h30.

Vu dans la presse

SALAIRES: Les cantons romands sont vent debout pour sauver les salaires minimaux, rapportent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève. Ils ont écrit à la commission de l'économie et des redevances du Conseil national pour l'inviter à ne pas entrer en matière sur le projet fédéral prévoyant que les conventions collectives de travail priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal.

Dans leur lettre, les cantons affirment que le projet est «une atteinte à l'autonomie des cantons et au fédéralisme» et «ignore la volonté des citoyens de Suisse occidentale». Appelés à se prononcer, les Genevois, les Neuchâtelois et les Jurassiens ont déjà dit «oui» aux salaires minimaux. Deux initiatives vaudoises demandant un plancher à 23 francs de l'heure ont abouti.

DÉMOCRATIE: La confiance dans la démocratie s'effrite dans le monde, sauf en Suisse, révèle un sondage de Gallup International Association, relayé mardi par le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Selon l'enquête représentative menée auprès de plus de 44'000 participants dans 43 pays, seuls 39% des Allemands ont déclaré être gouvernés selon la volonté du peuple. En Italie, ce nombre montait à 47% et au Royaume-Uni à 45%.

En Suisse, en revanche, 69% des personnes interrogées répondaient à la question par «oui» et même 72% en Finlande.

TRAFIC FERROVIAIRE: Près de 98% des liaisons des Chemins de fer fédéraux (CFF) sont ponctuelles, affirment mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, reprenant des données d'opentransportdata.swiss.

La situation n'est cependant pas aussi bonne sur l'ensemble du réseau. Le retard moyen le plus élevé parmi les trains nationaux est celui de l'Intercity reliant Bâle à Brigue (VS). Les trains de nuit venant de Vienne, Graz, Amsterdam et Hambourg sont également souvent en retard. Les liaisons régionales et de banlieue en trafic transfrontalier connaissent elles aussi des problèmes de ponctualité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): les machines à sous servant aux jeux de hasard ne sont plus autorisées en dehors des casinos en Suisse.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du batteur américain John Barbata, membre des groupes Crosby, Stills, Nash and Young et Jefferson Starship. Il est décédé le 8 mai 2024.

- Il y a 75 ans (1950): fondation de la société de production et de distribution cinématographique Constantin Filmverleih. Elle a produit notamment «L'histoire sans fin», «Le nom de la rose» ou les films «Resident Evil».

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie remplit granges et fournils».