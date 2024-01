L'Allemagne est sous l'eau et ça ne va pas s'arranger

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Allemagne sous l'eau 01.01.2024, Basse-Saxe, Verden : La crue de l'Aller se trouve juste devant les maisons de la vieille ville de Verden. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Achim : la crue de la Weser a submergé une route traversant le Marsch à Achim-Baden. Photo: KEYSTONE De nombreux bénévoles se sont activés dans le district de Verden pour sécuriser les digues et protéger les zones résidentielles des crues de l'Aller, de la Weser et de la Wümme. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Brandebourg, Francfort (Oder) : La crue de l'Oder, fleuve frontalier germano-polonais, a inondé les prairies de l'Odervorland. Le niveau de l'Oder était à midi de 4,05 mètres à Francfort (Oder). Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Oldenbourg : les forces d'intervention des pompiers installent une digue mobile dans le quartier de Bümmerstede. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Sandkrug : la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) fait une déclaration à la presse sur la situation des inondations dans l'après-midi dans la région d'Oldenburg. Photo: KEYSTONE Allemagne sous l'eau 01.01.2024, Basse-Saxe, Verden : La crue de l'Aller se trouve juste devant les maisons de la vieille ville de Verden. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Achim : la crue de la Weser a submergé une route traversant le Marsch à Achim-Baden. Photo: KEYSTONE De nombreux bénévoles se sont activés dans le district de Verden pour sécuriser les digues et protéger les zones résidentielles des crues de l'Aller, de la Weser et de la Wümme. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Brandebourg, Francfort (Oder) : La crue de l'Oder, fleuve frontalier germano-polonais, a inondé les prairies de l'Odervorland. Le niveau de l'Oder était à midi de 4,05 mètres à Francfort (Oder). Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Oldenbourg : les forces d'intervention des pompiers installent une digue mobile dans le quartier de Bümmerstede. Photo: KEYSTONE 01.01.2024, Basse-Saxe, Sandkrug : la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) fait une déclaration à la presse sur la situation des inondations dans l'après-midi dans la région d'Oldenburg. Photo: KEYSTONE

Les points forts du jour

INTEMPÉRIES: La situation dans les régions inondées en Allemagne ne devrait pas s'améliorer en ce début de nouvelle année. Le service météorologique allemand a prévu de nouvelles précipitations pour les jours à venir.

Des «pluies continues et abondantes» pourraient tomber mardi dans certaines régions de moyennes montagnes, a précisé le service météorologique. Lundi, lors d'une visite en Basse-Saxe, la ministre allemande de l'intérieur Nancy Faeser a promis une aide supplémentaire pour les régions sinistrées.

AGRESSION SEXUELLE: La footballeuse espagnole Jennifer Hermoso doit témoigner mardi devant un tribunal de Madrid au sujet du scandale du baiser volé de l'ex-président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales lors de la remise des prix de la Coupe du monde le 20 août à Sydney. L'Espagne avait remporté la finale face à l'Angleterre.

La joueuse avait déclaré qu'elle s'était sentie «victime d'un acte impulsif, sexiste et inapproprié» non consenti. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a déjà interrogé plusieurs témoins, dont des joueuses de football. Il doit décider d'une éventuelle inculpation contre M. Rubiales.

Vu dans la presse

FORMATION: La formation et la santé sont les plus grands chantiers du canton de Fribourg en 2024, indique mardi dans les Freiburger Nachrichten le président du Conseil d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen. «Nous créons 170 nouveaux postes dans le canton», dont 111 dans l'enseignement, ajoute-t-il.

Dans le budget, les dépenses augmentent fortement, notamment en raison de la hausse des réductions de primes de l'assurance maladie, relève-t-il. A cela s'ajoute le fait que le canton ne reçoit «presque plus rien de la Banque nationale suisse et moins de la péréquation financière intercantonale», poursuit le centriste fribourgeois.

IMMOBILIER: La commune de Pontresina (GR) va lancer une consultation auprès de ses habitants sur la manière de résoudre la pénurie de logements, écrit la Südostschweiz sur son site en ligne.

La municipalité a proposé de taxer des résidences secondaires pour financer des logements pour la population locale. Mais son projet ne fait pas l'unanimité. L'exécutif communal a également évoqué une hausse de l'impôt foncier. La procédure de consultation dure du 8 janvier au 6 février.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): décès à Paris du compositeur zurichois Rolf Liebermann. Il a notamment écrit la «Symphonie pour 156 machines de bureau» pour l'exposition nationale de 1964.

- Il y a 65 ans (1959): lancement du satellite Luna 1, premier satellite soviétique lancé vers la Lune et qui échappe à l'attraction terrestre.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du compositeur et chef d'orchestre hongrois Peter Eötvös, qui a notamment composé les opéras «Trois sœurs» d'après Anton Tchekov ou «Love and Other Demons».

Le dicton du jour

«Brouillard en hiver, signe de gelée».

