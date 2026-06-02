Un agriculteur de la Côte déverse du fumier sur la voiture d’un inspecteur cantonal

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'agriculteur a été condamné à une peine privative de liberté de 160 jours avec sursis pendant cinq ans pour avoir détruit la voiture d’un inspecteur cantonal sous un amas de fumier et menacé ce fonctionnaire et l'un de ses collègues venus contrôler son exploitation à l’été 2025. IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

LOGEMENT: Le Conseil des Etats se prononce ce mardi sur le renouvellement de deux aides indirectes de la Confédération à la construction de logements abordables. Alors que le Conseil national a largement soutenu le projet du Conseil fédéral, la commission de la Chambre des cantons s'est montrée nettement plus hésitante. A voir si l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» sur laquelle le peuple vote dans moins de deux semaines influencera le débat des sénateurs.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Lors des débats en mars sur la loi urgente instituant un soutien en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana, le Parlement avait temporisé sur les 20 millions de francs demandés par le Conseil fédéral pour financer une table ronde visant à encourager le dialogue et les accords à l'amiable entre les acteurs concernés. Il s'agissait d'avoir plus de temps pour discuter de ce sujet. Le dossier revient déjà sur la table. Le Conseil des Etats devrait valider le projet mardi.

NUMERIQUE: L'initiative «Pour la sécurité numérique de la Suisse» est officiellement lancée mardi. Elle vise à inscrire dans la Constitution la protection des données personnelles, la sécurité numérique et l’indépendance des infrastructures essentielles de la Suisse. Le texte prévoit également de renforcer les compétences numériques de la population et d’anticiper les risques et opportunités du numérique afin de maintenir la Suisse parmi les pays les plus avancés et sûrs dans ce domaine.

PROCHE-ORIENT: Le Liban et Israël doivent tenir à partir de mardi de nouvelles négociations à Washington. «Afin de faire avancer ces pourparlers, les Etats-Unis ont proposé un plan clair: le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth», a déclaré un responsable américain.

Vu dans la presse

JUSTICE: Un agriculteur de la Côte a été condamné à une peine privative de liberté de 160 jours avec sursis pendant cinq ans pour avoir détruit la voiture d’un inspecteur cantonal sous un amas de fumier et menacé ce fonctionnaire et l'un de ses collègues venus contrôler son exploitation à l’été 2025, rapporte La Côte.

Selon le jugement rendu par ordonnance pénale, le procureur a reconnu l'agriculteur coupable de dommages à la propriété, de menaces contre des fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. L'homme devra en outre payer une amende de 600 francs. Lors d’un contrôle, le prévenu avait déversé à deux reprises de la paille souillée et de fumier sur le véhicule de l’un des inspecteurs, le détruisant complètement. Il avait également proféré des menaces à l’encontre des deux fonctionnaires.

TOURISME: La construction de nouveaux campings en Suisse est quasiment irréaliste, selon l’association faîtière du secteur Swisscamps, citée par le Blick. L’organisation met en garde contre des pénuries de places durant la haute saison. Elle souligne notamment que les lourdes contraintes réglementaires et la longueur des procédures d’autorisation de construire freinent la création de nouveaux sites. Swisscamps s’attend même plutôt à de nouvelles fermetures.

Selon le Blick, les dangers naturels s’accentuent avec le changement climatique, tandis que les exigences en matière d’investissements et la pression réglementaire augmentent. L’association plaide dès lors pour des «solutions fondées sur l’évaluation des risques» plutôt que pour des fermetures systématiques, ainsi que pour un soutien à l’innovation et aux concepts durables, y compris dans le domaine de la sécurité.

TRIBUNAL FEDERAL: Avec le recul, le juge fédéral Yves Donzallaz qualifie d’«inadéquate» la relation qu’il a entretenue avec sa collègue Beatrice van de Graaf, dans un entretien accordé à Tamedia. Il estime toutefois que cette histoire d’amour n’avait rien d’illégal. Selon lui, Beatrice van de Graaf lui a donné son accord pour évoquer publiquement cette relation aujourd’hui terminée.

«Je pense avoir fait preuve d’une grande naïveté», dit le magistrat. Les deux juges fédéraux ont été en couple durant près d’un an. Ils étaient conscients que la situation aurait pu devenir problématique sur le plan juridique s’ils avaient décidé de mener une vie commune, selon Yves Donzallaz.

CRIMINALITE: Les soupçons de terrorisme visant une femme qui avait menacé au couteau des employés d’un commerce à Bellinzone en février se sont révélés infondés, rapporte CH Media. Les investigations n’ont mis en évidence «aucun élément de nature terroriste», a indiqué le Ministère public de la Confédération au groupe de presse. La procédure pénale devrait être close en juillet.

Selon CH Media, la femme suit actuellement un traitement psychiatrique ambulatoire au sein d’une structure d’hébergement. Lors des faits, elle a crié «Allahu Akbar» en menaçant les employés du magasin. Cette expression, qui signifie «Dieu est le plus grand», est également utilisée comme slogan par certains groupes islamistes.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 02.06.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Début des travaux de construction du tunnel de base du Ceneri à Camorino (TI).

- Il y a 80 ans (1946): Abolition de la monarchie en Italie.

- Il y a 85 ans (1941): Naissance de la pianiste Irène Schweizer, la grande dame du jazz suisse. Elle est décédée en 2024.

- Il y a 130 ans (1896): Guglielmo Marconi dépose en Grande-Bretagne un brevet pour un appareil de transmission d'impulsions électriques – à la base de la radio. Un tribunal américain déclarera toutefois plus tard Nikola Tesla comme étant l'inventeur de la radio.

Le dicton du jour

Saint-Marcellin,Bon pour l'eau, bon pour le vin