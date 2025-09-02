«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 02.09.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend mardi à Berlin pour y rencontrer le chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux dirigeants discuteront notamment des relations bilatérales entre la Suisse et l'Allemagne et de la situation géopolitique. Parmi les thèmes abordés figureront en particulier le commerce mondial et les répercussions de la politique douanière des Etats-Unis, les relations entre la Suisse et l'Union européenne, la guerre en Ukraine, ainsi que la présidence suisse de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026.

INTÉGRATION: Le conseiller fédéral Beat Jans visite mardi le centre de formation destiné aux requérants d'asile de Bellelay, dans le Jura bernois. Depuis l'ouverture de cette institution il y a un an, une centaine de personnes ont suivi les premiers modules pour la formation d'auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse (CRS). Ce projet unique en Suisse vise à favoriser l'intégration au marché de l'emploi des requérants d'asile dans le domaine de la santé. Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche ce secteur.

DIPLOMATIE: Le président russe Vladimir Poutine rencontre mardi son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) à Tianjin, dans le nord de la Chine. Les deux hommes s'en étaient à tour pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors de ce sommet censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée.

ÉCONOMIE: Le gestionnaire de fortune Partners Group publie mardi vers 07h00 ses résultats pour le premier semestre 2025. Les analystes interrogés par AWP tablent sur un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de francs et un bénéfice net de 581 millions.

Vu dans la presse

ARMÉE: Une commande de l'armée suisse et douze officiers ont été récemment condamnés par la justice militaire pour une affaire de bizutage sous forme de passage à tabac à Colombier (NE) remontant à plusieurs années, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Lors d'une cérémonie de promotion en 2018, 22 recrues avaient été blessées à coups de poing. Deux d'entre elles, dont l'une a dû être transportée aux urgences hospitalières, ont eu des côtes fracturées. Le médecin militaire avait porté plainte. Les officiers avaient affirmé qu'il s'agissait d'un rituel traditionnel. La commandante est aujourd'hui officier de carrière avec le grade de major. Elle a «pleinement mérité» son statut, selon le jugement définitif.

DROGUE: L'élue des Vert-e-s du Grand-Saconnex (GE), arrêtée en mars dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de trafic de drogue, a demandé sa libération provisoire, affirme mardi la Tribune de Genève. Elle dit vouloir retrouver sa place au conseil municipal, où «il y a plein de projets qui doivent être mis en place, notamment au Département de l'aménagement et du territoire». Mais la procureure rejette la demande, selon le journal. Le Tribunal des mesures de contraintes doit trancher cette semaine encore. Selon la police, le réseau, appelé Happy Mania, écoulait chaque semaine plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de MDMA et de produits cannabiques. Rien qu'en 2004, il aurait gagné 2,5 millions de francs.

LUTTE: Il n'y aura pas d'arbitrage vidéo dans la lutte suisse dans dix ans, avertit mardi dans le Blick Stefan Strebel, le directeur technique de l'association fédérale de lutte suisse. «Plus de 90% des officiels et des amateurs de lutte s'y opposent», assure-t-il. Il se dit ouvert à une phase de test, mais le facteur humain ne doit pas être éliminé: «La stratégie est claire: nous acceptons la culture de l'erreur».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): décès du scénariste germano-américain Curt Siodmak, spécialisé dans les scénarios d'épouvante ("Son of Dracula"). Son roman le plus connu, «Donovan's Brain» (Le cerveau du nabab) a été porté plusieurs fois à l'écran. Il était né en 1902.

- Il y a 30 ans (1995): inauguration du «Rock & Roll Hall of Fame» à Cleveland. Ce musée et panthéon consacré aux plus grands artistes du rock a été conçu par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei.

- Il y a 80 ans (1945): le général américain Douglas MacArthur reçoit la capitulation du Japon à bord du cuirassé américain Missouri dans la baie de Tokyo, marquant la fin de la seconde guerre mondiale.

- Il y a 80 ans (1945): Hô Chi Minh proclame la République démocratique du Viêt Nam à Hanoï.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du directeur de théâtre allemand Frank Baumbauer, qui a dirigé notamment le Théâtre de Hambourg ou celui de Bâle.

- Il y a 130 ans (1895): naissance de l'écrivaine neuchâteloise Monique Saint-Hélier ("Bois-mort», «Le cavalier de paille"). Elle est décédée en 1955.

Le dicton du jour

«Septembre se nomme le mai de l'automne».