Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SCIENCE: Une tour de béton blanc, la «Tour blanche», est inaugurée mardi à Mulegns (GR) en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département de la formation et de la recherche. Particularité de la construction haute de 23 mètres: elle a été imprimée en 3D par l'EPFZ. Selon ses concepteurs, cette tour unique au monde allie culture et science. Elle accueillera des installations artistiques, des représentations théâtrales, des spectacles de danse et des concerts.

MOBILITÉ: Un tunnel cycliste passant sous la gare de Zurich est présenté mardi à la presse, avant son ouverture jeudi. Au lieu d'accueillir des milliers de voitures par jour comme prévu autrefois, les cyclistes pourront utiliser le tunnel urbain. Sa réalisation est née d'une pétition lancée par pro Velo Zurich en 2011.

SANTÉ: Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent approuver formellement ce mardi matin à Genève un accord «historique» pour mieux préparer le monde aux prochaines pandémies. Lundi soir, l'arrangement a été approuvé en commission. Mais une annexe sur le partage des agents pathogènes devra encore être négociée avant qu'il puisse être signé. Ce qui pourrait prendre jusqu'à deux ans.

CANNABIS: Les premiers résultats de l'étude de la vente régulée de cannabis dans le canton de Zurich sont présentés ce mardi. Il s'agit de la plus grande du genre en Suisse. Près de 2000 personnes y ont participé en deux ans. Le projet pilote doit durer jusqu'en 2026. Des études similaires sont en cours en Suisse, notamment dans le canton de Genève et à Lausanne.

HOCKEY: La Suisse dispute mardi dès 12h20 à Herning son dernier match dans la phase de groupes du championnat du monde de hockey sur glace. La sélection de Patrick Fischer devrait pouvoir battre aisément le Kazakhstan, qui n'affiche que 3 points au compteur, pour reprendre provisoirement la 1re place du groupe B. Cette 1re place devrait éviter aux Suisses un quart de finale de tous les dangers face à la Finlande. Mais elle est également convoitée par la Tchéquie, qui affronte les Etats-Unis dès 16h20. S'ils terminent au 1er rang, les Helvètes devraient affronter l'Autriche ou la Lettonie en quarts de finale.

Vu dans la presse

MOBILITÉ: Des chercheurs de l'EPFZ estiment qu'il est possible d'ouvrir la moitié des rues de la ville de Zurich aux vélos et trottinettes électriques, rapporte le Tages-Anzeiger. Les temps de trajet pour les voitures sont rallongés de 20 à 30% en moyenne, écrit le journal en s'appuyant sur le rapport final du projet «E-Bike-City» du département Construction, environnement et géomatique de l'ETH Zurich. Il n'y a donc pas d'embouteillages.

Les chercheurs ont développé un outil qui montre comment l'espace routier des villes peut être redistribué vers une «E-Bike-City». rapporte encore le journal de Tamedia. A Zurich, on peut augmenter l'infrastructure pour les vélos d'environ 12% à 54%, a déclaré le chef de projet Kay Axhausen.

ASSURANCES: Le désaccord entre les hôpitaux et les caisses maladie concernant les nouveaux contrats pour les assurés complémentaires s'est réduit depuis le début de l'année, rapportent les journaux de CH Media. Le nombre de contrats manquants a diminué, écrivent les journaux du groupe de presse. Au début de l'année, jusqu'à 30% des contrats n'étaient pas encore conclus.

Pour la plupart des assureurs, seuls quelques contrats avec des hôpitaux sont encore ouverts. Selon les caisses maladie, les assurés sont informés sur les hôpitaux dont les prestations ne sont pas couvertes. Les négociations avec les médecins agréés sont plus difficiles et le point crucial reste le libre choix du médecin, écrivent encore les journaux alémaniques.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'écrivaine vaudoise Gemma Salem, autrice de romans et d'essais biographiques consacrés notamment à Franz Schubert et Thomas Bernhard. Elle était née en 1943. Elle était la soeur du psychiatre Gérard Salem et du journaliste Gilbert Salem.

- Il y a 35 ans (1990): Première élection libre en Roumanie depuis 50 ans et l'instauration du communisme. Ion Illiescu est élu président.

- Il y a 45 ans (1980): Premier référendum d'autodétermination au Québec. Le «non» l'emporte.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance du dessinateur américano-belge Mike Van Audenhove. L'artiste, qui vivait en Suisse depuis l'âge de neuf ans, s'était fait connaître en Suisse alémanique à travers ses histoires intitulées «Zurich by Mike» qu'il publiait dans le supplément culturel du «Tages-Anzeiger». Il est décédé en 2009 au Tessin.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du photographe et cinéaste néerlandais Anton Corbijn ("The American").

- Il y a 150 ans (1875): Signature à Paris de la Convention du Mètre, traité qui constitue la base du Système international d'unités (SI) reposant sur des unités telles que le mètre, le kilogramme et la seconde.

Le dicton du jour

Brouillard de mai, chaleur de juin, Amènent la moisson à point