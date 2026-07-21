blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD) a saisi la commission de la concurrence (COMCO) en raison de soupçons d'ententes sur les prix de l'essence entre les stations-service en Suisse.

Actu et dicton du jour Prix de l'essence: y a-t-il une entente secrète entre les stations-service ?

Les points forts du jour

FÉMINICIDES: Un collectif féministe tessinois «Io l'8 ogni giorno» ("je me bats chaque jour», en français) organise mardi soir à Bellinzone une veillée pour prévenir la violence contre les femmes.

MUSIQUE: La 49e édition de Paléo festival s'ouvre mardi à Nyon (VD). La première soirée verra défiler Suzane, Lorde et Twenty One Pilots sur la grande scène, tandis que celle de Véga accueillera notamment Asaf Avidan.

CYCLISME: La 16e étape du Tour de France cycliste se déroule mardi aux portes de la Suisse, sur les rives du Léman. Il s'agit d'un contre-la-montre de 26 kilomètres reliant Evian-les-Bains à Thonon-les-Bains.

FOOTBALL: Le FC Thoune, champion de Suisse en titre, lance mardi sa campagne de qualification pour la Ligue des champions de football.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: Le conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD) a saisi la commission de la concurrence (COMCO) en raison de soupçons d'ententes sur les prix de l'essence entre les stations-service en Suisse, rapporte mardi le journal Blick.

L'élu vaudois appuie sa demande sur les quelque 890'000 modifications de prix enregistrées dans plus de 590 stations-service en Suisse entre janvier 2024 et avril 2026. Ses recherches montrent que des stations-service indépendantes les unes des autres ont augmenté ou baissé leurs prix de manière synchronisée, de montants pratiquement identiques. Il s'agit là d'un «indice» d'ententes illicites, indique M. Gaillard.

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MOYEN-ORIENT: L'ambassadrice de Suisse au Moyen-Orient, Monika Schmutz Kirgöz, se dit prudemment optimiste dans le Blick de mardi quant à la possibilité d'éviter une escalade généralisée dans la région du golfe Persique après la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis. «Pour l'instant, les acteurs sont en contact les uns avec les autres par de nombreux canaux. Tous s'efforcent d'empêcher une nouvelle escalade», explique la responsable de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord au Département fédéral des affaires étrangères.

La Suisse s'est «beaucoup investie dans le maintien des canaux de communication, en particulier entre les États-Unis et l'Iran», ajoute M. Schmutz Kirgöz, précisant tabler sur la tenue de nouvelles discussions.

PIRATAGE: La fondation genevoise IFAGE, qui a été victime en avril d'un piratage, n'a reçu aucune demande de rançon, affirme dans Le Temps de mardi son directeur général, Nicolas Wirth. Il assure que l'«IFAGE n'entrerait pas en matière dans le paiement d'une rançon si une demande devait lui parvenir».

La fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE) avait assuré en mai que seules les données des collaborateurs avaient été piratées, mais pas celles des étudiants. Selon des informations de médias ces derniers jours, les pirates informatiques de DragonForce ont donné jusqu'à ce mardi à l'institution pour lui payer une rançon afin d'éviter la publication de données.

LOUP: Un député cantonal schwyzois, l'UDC Samuel Lütolf, a lancé une collecte de fonds en faveur des chasseurs qui pourraient enfreindre la loi sur le loup, écrivent mardi la Neue Zürcher Zeitung et le Bote der Urschweiz. Au cours du week-end, plus de 300 personnes ont promis leur soutien financier, ce qui permettrait de récolter plus de 10'000 francs.

Une erreur de tir est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs, rappellent les journaux. «Environ 200 chasseurs ont été préparés à une régulation des loups, alors qu'il n'y a dans le canton qu'une seule meute confirmée et discrète», relève l'association Wolfs-Hirten.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): l'état d'urgence est décrété en Turquie pour une durée de trois mois à la suite de la tentative de coup d'Etat manquée du 15 juillet contre le président Recep Tayyip Erdogan.

- Il y a 40 ans (1986): naissance de l'actrice américaine Diane Guerrero ("Orange is the new Black», «Jane the Virgin», «Doom Patrol").

- Il y a 70 ans (1956): naissance de l'écrivain américain Michael Connelly, l'un des principaux auteurs de romans policiers. Il est connu principalement pour les enquêtes d'Harry Bosch.

- Il y a 100 ans (1926): naissance de l'acteur, humoriste et chanteur français Sim ("Les Saintes chéries», «Les rats de cave», «La voce della luna"). Il est décédé en 2009.

Le dicton du jour