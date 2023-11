Les Suisses parmi les plus gros producteurs de déchets d'Europe!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

DECHETS: La population suisse produit chaque année environ 700 kg de déchets par habitant, soit une des quantités les plus élevées d'Europe. Tous les dix ans, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) rédige un rapport sur la composition des ordures ménagères afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des déchets en Suisse et d'identifier les besoins d'amélioration.

Les résultats de l'analyse pour l'année 2022 sont publiés mardi. L'enquête a porté sur 16,5 tonnes de sacs-poubelles provenant de 33 communes représentatives.

FOOTBALL: L'équipe suisse de football dispute mardi à Bucarest son dernier match des qualifications pour l'Euro 2024, dès 20h45. La partie face à la Roumanie n'aura rien d'une liquidation, la première place du groupe étant en jeu entre les deux équipes.

Seule la victoire permettrait aux Suisses de devancer la Roumanie. Un premier rang offrirait une place dans le deuxième chapeau du tirage au sort du tour final de l'Euro. En cas de nul ou de défaite, les coéquipiers du Suisse Granit Xhaka se retrouveraient vraisemblablement dans le quatrième chapeau.

Vu dans la presse

FÉDÉRALES 2023: Les résultats des élections fédérales d'octobre vont avoir des conséquences financières pour les groupes parlementaires, ont calculé mardi la Tribune de Genève et 24 Heures. Les Vert'libéraux (-5 élus) vont recevoir 134'000 francs de moins par an d'indemnités forfaitaires pour les élus, soit une réduction de 23%. Chez les Vert-e-s (-7 élus), la baisse atteint 22%. Le PLR (-2 élus) va enregistrer une diminution de 4% des contributions.

Du côté des gagnants, Le Centre (+2 élus) ne pourra compter que sur une hausse de 2% des indemnités. Pour le PS (+4 élus), l'augmentation atteint 8%. Mais c'est l'UDC (+7 élus) qui touche le gros lot, avec plus de 2,1 millions de contributions fédérales par an, en hausse de 14%.

ÉNERGIE: Le conseiller fédéral Albert Rösti a de nouveau tenu des propos rassurants sur l'approvisionnement électrique de la Suisse l'hiver prochain, vendredi à Berne lors d'un forum de la Commission fédérale de l'électricité (Elcom), rapporte mardi Le Temps.

«Aujourd'hui, les réserves de gaz sont presque pleines, les centrales nucléaires françaises fournissent plus, les lacs d'accumulation suisses sont bien remplis», a assuré le ministre suisse de l'énergie et de l'environnement. «Nous sommes bien préparés pour l'hiver et le printemps, mais il faut rester vigilants», a-t-il ajouté.

UKRAINE: Il ne reste presque rien du négoce du pétrole russe à Genève, un an et demi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'instauration de sanctions économiques contre Moscou, relèvent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève, citant une étude de l'ONG Public Eye.

Moins de 5% du brut chargé en Russie est revendu à partir de la Suisse, contre 50% il y a deux ans. Les transactions se passent désormais à Dubaï. Les cargaisons encore traitées à Genève concernent avant tout des approvisionnements ayant obtenu une dérogation dans les sanctions économiques.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): début de la révolution pro-européenne du Maïdan en Ukraine.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du pilote automobile français Jacques Laffite.

Le dicton du jour

«Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre».

ro, ats